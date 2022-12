Review: Airthings View Plus Luftqualitätsmonitor im Test von Yves Jeanrenaud

Schlicht, aber oho. Der Airthings View Plus Luftqualitätsmonitor. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Der Airthings View Plus Luftqualitätsmonitor ist 200 x 115 x 60 mm gross, vornehmlich weiss und mit abgerundeten Seiten versehen. Er wiegt 511 Gramm (ohne Batterien) und hat an beiden Seiten eine feinmaschige Gitterstruktur aufzuweisen. Auf er Unterseite ist ein breiter, hellgrauer Gummistreifen mit der Aufschrift “Breathe better. Live better.” zu sehen. Dieser ist dazu da, den View Plus Luftsensor auch auf glatten Oberflächen rutschsicher aufstellen zu können. Die Rückseite des norwegischen Luftqualitätssensors birgt eine grosse Abddeckung mit zwei Löchern für die Montage per Schrauben und einer Öffnung unten für das USB-Kabel. Darunter findet sich das Batteriefach, ein Aufkleber mit der Seriennummer und einem kleinen QR-Code zur App-Einrichtung sowie einigne Konfomritätserklärungen und Symbolen. Die sechs Batterien alten laut Hersteller für bis zu zwei Jahre durch. In der Vorderseite ist prominent das 2.9 Zoll grosse ePaper-Display mit einer Auflösung von 296 x 128 Pixel zu sehen, dass die Form des Gehäuses mit den halbkreisrunden Seiten wiederspiegelt. Darüber sind in der Mitte zwei Öffnungen für die Sensorik sowie eine mehrfarbige LED zu finden. Darunter ist das Airthings-Logo, was einfach immer noch verdammt an verschiedene Videospiele erinnert. Auch sind hier Bewegungssensoren für die Gestensteuerung verbaut, doch dazu später mehr.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud / Airthings Im Inneren verbaut ist, neben der Sensorik, ein WLAN-Modul, das im 2.4-GHz-Frequenzbereich eine Verbindung zum Dashboard und zur App herstellt. So kann weltweit auf die Daten des Airthings Luftqualitätsmonitors zugegriffen werden. Daneben ist aber auch Bluetooth LE verfügbar, dass für die Ersteinrichtung und zum täglichen Datenabgleich genutzt wird. Letzteres nur, wenn man keine WLAN-Verbindung herstellt. Zudem kann der Airthings View Plus als Hub funktionieren, wenn er per WLAN verbunden ist und per USB-Kabel sowie ohne Batterien mit Strom versorgt wird. Dann sammelt er die Daten aller mit ihm verbundenen Airthings Sensoren ein und übermittelt sie an das Dashboard. Dabei nutzt er das hauseigene Protokoll Airthings Smartlink, dass im 868 MHz-Frequenzbereich (in Europa) funkt. Sensoren Die Sensoren des Airthings View Plus sind für Feinstaub (PM 1 und PM 2.5 ), Radon, CO 2 , VOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Luftdruck und Lärm ausgelegt. Geräuschindikator Zudem ist ein Mikrofon verbaut, dass Geräusche ermittelt um den Schalldruckpegel zu errechnen. Es zeichnet nichts auf, keine Sprache oder anderen Sound, sondern prüft nur, ob die Umgebung laut oder leise ist. Dieser Geräuschindikator ist nur aktiv, wenn das Gerät für Airthings für Business konfiguriert wird. Temperatur Ein Solid State Sensor misst im empfohlenen Betriebsbereich von 4 °C bis 40 °C und darüber hinaus mit einer Genauigkeit von ±0.5 °C. Das Sensorintervall beträgt im Batteriebetrieb 5 Minuten und nur die Hälfte, also 2.5 Minuten mit

angeschlossenem USB-Kabel. Luftfeuchtigkeit Auch dieser Solid State Sensor misst im Batteriebetrieb alle 300 Sekunden die relative Luftfeuchtigkeit und wenn der Strom an den Airthings View Plus per USB-Kabel kommt, alle 150 Sekunden. Die Genauigkeit der gemssenenen relaiven Luftfeuchtigkeit beträgt ±3 Prozent. Luftdruck Schliesslich wird der Luftdruck, ebenfalls per Solid State Sensor und im selben Inervall von 5 Minuten im Batteriebetrieb (oder 2.5 Minuten bei USB-Betrieb) gemessen und das auf ± 0.6 mBar/hPa genau. Radon Der Radonsensor misst über eine passive Diffusionskammer per Alphaspektrometrie ein mal pro Stunde die Konzentration in Becquerel pro Kubikmeter Luft. Das Messintervall von 60 Minuten ist fix.

Gemessen wird dabei von 0 bis 20’000 Bq/m3. Der Sensor braucht jedoch mindestens 30 Tage, um genaue Messergebnisse zu liefern. Eine kontinuierlicher Messung bei 200 Bq/m3 ergibt nach sieben Tagen eine durchschnittliche Abweichung von ±10 Prozent und nach zwei Monaten von durchschnittlich ±5 Prozent. Feinstaub Feinstaubpartikel werden mittels optischem Partikelzähler auf Laserstreuungsbasis gemessen. Das Messintervall kann auf 10 Minuten oder 60 Minuten eingestellt werden, wenn der View Plus von Airthings per Batterien mit Strom vesorgt wird. Mit angeschlossenem USB-Kabel sind gar 2.5 Minuten Messabstand für den Staub in der Raumluft möglich.

Der Erfassungsbereich der Partikelgrösse beträgt 300 nm bis 10 μm.

Im Messbereich für die Kategorie PM 2.5 erstreckt sich von 0 bis 500 μg/m³. Die Messgenauigkeit ist für lungengängie Partikel – auch Feinstaub genannt, PM 2.5 , also einer Grösse von bis zu 2.5 µm wie folgt: unter 150 ug/m³ wird mit ±5 μg/m³ + 15 Prozent Messtoleranz gerechnet, über 150 ug/m³ mit ±5 μg/m³ + 20 Prozent Messungenauigkeit. Vorkalibriert wird die Lasersensorik über das Schwarzwälder Unternehmen für Prüfmittelkalibrierungs QS GRIMM, das dafür Zigarettenqualm als Referenzwert benutzt. VOC Ein Gassensor auf Metalloxidbasis misst sogenannte Flüchtige organische Verbindungen (auf Englisch volatile organic compounds, kurz VOC) im festen Messintervall von 5 Minuten. Nach etwa einer Woche ist die Messung im Bereich von 0 bis 10 000 ppb (parts per billion, Teile pro Milliarde) autokalibriert. Diese Autokalibrierung geschieht mit einem automatischen Basisalgorithmus, der sich kontinuierlich basierend auf der saubersten vom Sensor registrierten Luft aktualisiert. CO 2 Kohlenstoffdioxid oder Kohlendioxid (CO 2 ) misst ein NDIR-Sensor (Non-Dispersive Infrarot) wiederum alle fünf Minuten. Alle 2.5 Minuten wird der CO 2 -Gehalt gemessen, wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist und die Batterien entnommen werden.

Der Messbereich für Kohlendioxid liegt zwischen 400 und 5000 ppm und die Genauigkeit bei ±50 ppm ±3 Prozent bei einer Raumtemperatur von 10 bis 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 80 Prozent nach einer Woche Kalibirierungszeit. Testeindruck Der Airthings Luftqualitätsmonitor ist hervorragend verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck. Nichts wakelt oder knarzt, der Batteriedeckel hält gut und macht auch bei der Wandmontage einen soliden Eindruck. Der View Plus aus Norwegen sieht skandinawisch unaufgeregt schlicht aus und fügt sich unauffällig und gut in die Einrichtung ein. Installation und Betrieb Die erste Inbetriebnahme des Airthings View Plus ist einfch und inutitiv gestaltet. Die kostenlose App für Android oder iOS leitet, auch auf Deutsch, Italienisch und Französisch, in einfachen Schritten durch den Prozess und verbindet den Sensor wahlweise mit dem WLAN. Dass hier wiederum kein 5 GHz-Signal benutzt werden kann, ist schade, aber verschmerzbar. Ein Konto bei Airthings muss auch erstellt werden, um den Sensor und die Daten damit zu verknüpfen. ‎Airthings Wave Preis: Kostenlos Airthings Wave Preis: Kostenlos Das klappt aber soweit alles sehr gut. Danach stellt man das Gadget irgendwo auf oder montiert es an der Wand oder an einem Schrank. Wichtig ist, dass es auf Atemhöhe am besten funktionieert, also 110 bis 170 cm über dem Boden und nicht über 2 Meter Höhe angebracht werden sollte. Die App, die auf iOS und Android identisch ist, erlaubt sehr übersichtlich und schnell einen Blick auf die vielen verschiedenen Sensorwerte anzuzeigen, deren Verlauf in hübschen, ampel-bunten Kurven und liefert zudem per Fingerzeig auf das Fragezeichen immer auch mehr Informationen zur Bedeutung des Messwertes. So erfährt man etwa, welche Bereiche der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zur Schimmelbildung beitragen und wie oft bzw. wann man Lüften soll.