Reolink RLC-810A im Test: Was taugt die PoE 4K UHD IP-Kamera?

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Die Reolink RLC-810A unterstützt Bildraten von 2 fps bis 25 fps im Hauptstream und 4 fps bis 15 fps im Substream. Dabei sind Coderaten von 1024 Kbps -bis 8192 Kbps im Hauptstream und 64 Kbps bis 512 Kbps im Substream möglich.

Alle gängigen Browser und Betriebssysteme werden unterstützt, denn die Kamera kann nun endlich auch direkt im Browser und ohne App genutzt und Konfiguriert werden.

Sie unterstützt Smart Alarms mit der Erkennung von Personen, Fahrzeugen oder Bewegung allgemein. Dabei kann bewegungsgesteuert oder nach Terminplan eine Videoaufzeichnung mit oder ohne Ton gestartet werden.

Bis zu 20 User-Accounts und bis zu 12 gleichzeitige Streams werden unterstützt. An Smart Home-Unterstützung liefert Reolink Google Assistant mit.

Inbetriebnahme und Benutzung der Reolink RLC-810A UHD PoE-Kamera

Die Kamera wird, wie alle Produkte von Reolink bisher, gewohnt einfach per kostenloser App für iOS und Android installiert. Sie kann aber auch per Webbrowser eingerichtet werden, wobei das Interface alle Optionen bietet, die auch in den Apps vorhanden sind. Spannend neu hinzugekommen sind der Upload per FTP und die Zeitraffer-Funktion.

Ebenso ist die Smart Detection von Reolink bemerkenswert gelöst worden.

Die Kameras erkennen lokal, ohne das Videobild in die Cloud des Herstellers hochladen zu müssen, ob eine Bewegung von einem Auto oder einer Person her rührt. Das ist insofern praktisch, da damit nur in den Fällen eine Benachrichtigung oder ein Alarm ausgelöst wird, in denen auch entsprechend eine Person oder ein Auto zu sehen ist, wo dies nicht sein sollte, und nicht beim Eichhörnchen oder der Nachbarkatze.