PEARL Royal Gardineer Wasser-Zerstäuber-Set und Bewässerungscomputer BWC-495.bt von Yves Jeanrenaud

PEARL Royal Gardineer Wasser-Zerstäuber-Set NX-1374-953. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

PEARL Royal Gardineer Bewässerungscomputer BWC-495.bt Der Bewässerungscomputer BWC-495.bt wird geliefert mit einem Filter inklusive Gummiring, je einem Adapter für 1/2 Zoll und 3/4 Zoll, einem Gardena-kompatibler Gartenschlauch-Steckanschluss sowie eine deutschsprachige und französische Kurzanleitung. Zudem ist eine kleine Rolle mit Dichtungsband mit im Lieferumfang.

PEARL Royal Gardineer Bewässerungscomputer BWC-495.bt ZX-7161-953. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

PEARL Royal Gardineer Flexschlauch Der Flexible Gartenschlauch mit Gardena-kompatiblen Steckkupplungen kommt mit einem entsprechenden Wasserhahnanschluss und einem Adapter für 3/4 Zoll im Lieferumfang. Eine Anleitung ist zusammen mit den Produktinformationen auf dem Karton aufgedruckt.

PEARL Royal Gardineer 3 m Flexschlauch NX-5303-953. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Flexschlauch Zunächst zum flexiblen Gartenschlauch. Der grüne Schlauch ist 2.5 Meter lang und kann sich auf bis zu 7.5 m ausdehnen, sobald Wasser durch fliesst. Dabei wiegt der Flexschlauch gerade mal 380 Gramm. Er ist verdreht und verknotet sich nicht und ist mit reissfestem Polyestergewebe ummantelt und kann so auch sicher und geschmeidig über Kanten und Steine gezogen werden. Zudem ist der spezielle Mantel vor UV-Strahlung geschützt und verspricht, lange dicht und fest zu bleiben, selbst bei ungeschützter Lagerung im Freien. An beiden Enden ist der Royal Gardineer Flexischlauch mit handelsüblichen Klick-Anschlüssen ausgestattet, die zu Systemen anderer Hersteller, sei es Wolf Garten, Gardena oder Fiskars, kompatibel sind. Entsprechend ist auch der Anschlussadapter aus dem Lieferumfang von PEARL kompatibel und für gängige Rohranschlüsse von 1/2 Zoll oder mittels Adapterring 3/8 Zoll geeignet. Bewässerungscomputer BWC-495.pt Der Bewässerungscomputer von Royal Gardineer BWC-495.pt ist 113 x 120 x 52 mm gross und wiegt 375 Gramm. Die schwarze Box verfügt an der Oberseite über ein Schraubgewinde aus schwarzem Kunststoff, in dem ein Gummiring mit Metallgitter eingelegt wird als Filter. Das Gerät wird damit am Wasseranschluss mit 1/2 Zoll Durchmesser angeschraubt. Dazu wird ein optionales Dichtungsband mitgeliefert, dass um das Gewinde gewickelt werden kann, um die Dichtheit zu erhöhen. Auf der Unterseite ist ein weiteres Kunststoffgewinde von 1/2 Zoll Durchmesser, an das der Gartenschlauch angeschlossen wird, etwa mit dem mitgelieferten Stecksystem-Adapter. Zudem kann hier auch der 3/8 Zoll-Adapter befestigt werden. Ein Adapter um den Bewässerungscomputer an den kleineren Wasseranschluss zu schrauben gibt es hingegen nicht im Karton. Die Vorderseite des Royal Gardineer Bewässerungscomputer BWC-495.bt zeigt mittig eine einzelne Taste zum manuellen Ein- und Ausschalten der Wasserzufuhr und zum initialen Einrichten. Die Rückseite beherbergt das Batteriefach, das, von einer Gummidichtung geschützt, zwei handelsübliche AA-Batterien zur Stromversorgung aufnimmt. Im Inneren ist ein Bluetooth 5.0-Modul verbaut, mit dem das Tuya-Kompatible Smart Home-Gadget per App und in Verbindung mit dem passenden WLAN-Gateway auch via Cloud von überall auf der Welt gesteuert werden kann. Damit kann wetterabhängig und in beliebig vielen Bewässerungszyklen die Wassermenge und der Zeitpunkt der Bewässerung gesteuert werden. Der maximaler Wasser-Durchfluss des smarten Bewässerungscomputers beträgt 37 Liter pro Minute. Das Gerät ist nach Schutzklasse IP55 Wetterfest und für Betriebstemperaturen 4 °C bis 55 °C ausgelegt. Das durchfliessende Wasser darf hingegen bis 46 °C warm sein.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud PEARL RoyalGardineer Wasser-Zerstäuber-Set Die sechs Wasserzerstäuber-Düsen sind jeweils 35 x 44 x 21 mm klein und vorwiegend in Grautönen gehalten. Sie bestehen aus beweglichen Metalldüsen an Kunstsotff-T- oder L-Stücken, die mit dem 8 mm Schlauch verbunden werden. Dazu sind die Kunststoffringe an den Seiten zu lösen, die dann wieder angebracht das Schlauchstück sicher und fest halten. Der weiche, hellgraue Gummischlauch wird mit einer einfachen Schere auf die passenden Länge und in entsprechende Teilstücke zugeschnitten. Über ein Anschlussstück mit handelsüblichem Stecksystem wird der Schlauch mit Wasser versorgt. Die Nebeldüsen können in jede Richtung knapp 35 Grad am Kugelgelenk gedreht und geneigt werden und verharren in der eingestellten Position. Bei 3 bar Wasserdruck vernebelt das Wasser-Zerstäubers-Set maximal 21 Liter pro Stunde, also 350 ml pro Minute.