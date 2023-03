Dreame L10s Ultra im Test – Ein guter Staubsauger- und Wischroboter mit Hindernissen

Staubsaugerroboter gibt es viele auf dem Markt und die Wahl des richtigen Modells ist da verständlicherweise nicht einfach. Ein handgeführter Vertreter wäre z. B. der Dreame H11 MAX Wischsauger . Sucht man aber ein Gerät, dass einem die Nass- und Trockenreinigung des Bodens komplett abnimmt, dünnt sich das Feld auf dem Markt dann wieder aus. Vor einer Zeit hatten wir den yeedi mop station Wischroboter im Test . Dreame bieten mit dem aktuellen Flaggschiff, dem L10s Ultra nun eine All-in-One Lösung an, die sich gewaschen hat und eine Kampfansage an alle anderen Geräte ist.

Auf der Oberseite des Dreame L10s Ultra befinden sich ebenfalls drei Bedienelemente. Die Hometaste lässt das Gerät zurück zum Aufladen in die Station fahren, der mittlere eine komplett Reinigung und Spotreinigung starten. Des Weiteren kann per Tastenkombination das WLAN zurück gesetzt werden, wenn man den Dreame per App verbinden möchte (diese wird einem per App angezeigt).

Wischmopps, Reinigungsbürste, Filter und Seitenbürste gehören zur Standardausstattung. Die Seitenbürste lässt sich erfreulicherweise werkzeuglos montieren, beim Mitbewerbsmodell Roborock S7 benötigt man hierfür etwa einen Kreuzschlitzschraubendreher. Nicht so häufig im Mitbewerbersegment vertreten befindet sich aber auch eine Kartusche mit Reinigungsmittel im Lieferumfang, die in der Basisstation installiert werden kann und bei Bedarf (per App aktivierbar) so Reinigungsmittel in den Frischwassertank des Dreame L10s Ultra dosiert. Als Extra gibt Dreame noch einen zweiten Staubsaugerbeutel und eine grosse Reinigungsbürste mit Cutter für Haare, mit der man auch wunderbar die Zwischenräume der Heizung reinigen kann, dazu.

Alles ist gut verpackt und wird in einem grossen Karton geliefert, der ziemlich schwer und unhandlich ist. Bitte achtet also beim Heben auf eure Technik, damit ihr euch keinen Hexenschuss holt. Die einzelnen Komponenten sind ebenfalls in Pappverpackungen auch sicher, sodass diese ohne Schäden in Empfang genommen können. Erfreulich ist die ausgedruckte Bedienungsanleitung in deutscher Sprache, eine Kurzanleitung befindet sich im Deckel der Reinigungsstation.

Man hat die Möglichkeit den Dreame L10s Ultra über die herstellereigene Dreamehome App oder alternativ in der Mi Home App zu betreiben. Beides hat Vor- und Nachteile. Ein Parallelbetrieb in beiden Apps ist allerdings nicht möglich. Generell sind beide Apps erst mal ähnlich aufgebaut und bieten fast den gleichen Funktionsumfang. Folgende Punkte sollte man beim Betrieb über die Mi Home App von Xiaomi beachten:

Der Funktionsumfang und die Einstellungen sind vielfältig. Neben Reinigungsplänen kann man auch einen individuellen Plan erstellen und für jeden Raum den Reinigungsmodus, Saugleistung, Feuchtigkeit des Wischens und Reinigungsdurchläufe eintragen. Leider werden beim Zoomen in der Karte die Icons mit den Reinigungsoptionen nicht vergrössert, für einen schnellen Überblick muss man also genauer hinschauen. Auch die Reihenfolge der einzelnen Räume ist einstellbar. Neben einer deutschen Sprachausgabe können auch weitere gewählt werden, Englisch ist als Standard aktiviert.

Beim ersten Start wird man ein wenig durch die Funktionen geführt und dann zu einer schnellen Kartierung aufgefordert. Dabei führt der Staubsaugerroboter keine vollständige Reinigung durch und kann so schnell eine erste Karte erstellen, die man anschliessend feintunen kann. Im Test wurden fast alle Räume auf Anhieb richtig unterteilt und ich konnte ohne Probleme währenddessen durch die Wohnung laufen, ohne den Prozess zu stören. Neben dem Raumnamen ist auch die Einstellung der Bodenart (Holz oder Fliesen) möglich. Auch kann man Teppiche, virtuelle Wände, wischfreie und No Go-Zonen eintragen. Bei letzterem wird der Bereich komplett ignoriert.

Voller Ehrgeiz recherchierte ich also ein weiteres mal zu dem Thema. Die Lösung war aber nicht einfach zu finden und klingt wahrscheinlich auch etwas albern: Wie beim Treibstoffdiebstahl muss man so lange und vor allem kräftig mit einem Metallstrohhalm am Stutzen zur Befüllung des internen Wassertanks saugen, bis durchgehend Wasser angesogen wird. Dies kann durchaus mit einem knallroten Kopf enden und es ist sicher nicht verkehrt, wenn das Wasser sauber ist, allerdings hat danach die Befüllung des internen Wassertanks mit 80 ml problemlos funktioniert. Das Problem war also beseitigt.

In den Einstellungen unter “zusätzliche Einstellungen” 9x auf den Text “Plug-In-Versionsnummer” tippen. Danach erscheint der Button “Automatische Reparatur der Basisstation”. Bitte benutzt diese Option aber nur nach Rücksprache mit dem Support. Es muss sich natürlich Wasser im Frischwasserbehälter und der L10s in der Station befinden. Nach dem Antippen hörte man Pumpenmotorgeräusche. Nach einigen Minuten dann der Glücksmoment: In der Basis ist es nass, es wurde Wasser gezogen.

Leider war der erste Wischvorgang nicht so erfreulich wie erwartet. Der Pumpenmotor ertönte, die Wischer wurden vermeintlich gereinigt und alles wurde per Sprachausgabe quittiert. Doch die Wischspur blieb aus und auch eine Kontrolle der Basis hat die Vermutung bestätigt: Es wurde kein Wasser in Basis und Dreame L10s Ultra gepumpt. Eine Sichtkontrolle offenbarte soweit keine Probleme, sodass ich den Support kontaktierte. Parallel dazu habe ich mich auf Recherche ins Internet begeben und wurde auch schnell fündig: Man kann in der App einen speziellen Modus starten, der solche Probleme beheben soll.

Navigation, Hinderniserkennung und Reinigung des Dreame L10s Ultra

Der Turm auf der Oberseite beherbergt einen LIDAR Sensor, also einen Laser, der kontinuierlich die Umgebung zur Positionserkennung scannt und kartografiert. Diese Technik hat sich bei Staubsaugerrobotern über die Jahre bewährt und funktioniert sehr zuverlässig. Schaut euch gerne hierzu unseren Testbericht zum Dreame Bot Z10 Pro an. Die Laserstrahlen sind für Menschen und Tiere ungefährlich. Zusätzlich unterstützen Sensoren und eine Kamera in der Front die Reinigungsfahrten zusätzlich. So können Objekte noch besser umfahren sowie Kollisionen vermieden und auch erkannt werden. Sensoren auf der Unterseite schützen vor ungewollten Abstürzen auf Treppen, sodass problemlos mehrere Stockwerke gereinigt werden können. Ab der Firmware Version 4.3.3_2104 soll die automatische Erkennung der Etagen verbessert sein. Mangels mehrerer Etagen in der Testwohnung konnte dies bei uns nicht genauer untersucht werden. Für diese Erkennung muss in den Einstellungen die KI-Identifikation aktiviert werden.

Leider bringt diese Technik auch Nachteile mit sich: Die Objekterkennung ist auf gutes Licht angewiesen, sonst funktioniert diese nicht ausreichend gut. Eine LED wäre hier wahrscheinlich von Vorteil. Mehr zu den Nachteilen der Objekterkennung gibt es weiter unten beim Thema Teppich. Auf die Navigation und Präzision hat dies allerdings keinen Einfluss, das kleine Helferlein würde sich auch bei völliger Dunkelheit gut zurecht finden.

Auf Wunsch kann man in der App noch zusätzlich sein Einverständnis zum Speichern von Bildern der erkannten Objekte geben. So werden dann z. B. herumliegende Kabel oder auch eine Waage fotografiert. Dieses Foto lässt sich dann in der Kartenansicht beim jeweiligen erkannten Hindernis aufrufen. Für Haustiere wie z. B. Hunde oder Katzen kann man auch zusätzlich eine Haustieroption aktivieren. Dadurch werden Hindernisse dann grosszügiger umfahren, um so z. B. keinen Hundekot zu verschmieren.

In der Praxis werden Objekte wie die Personenwaage nicht immer als Waage, dafür aber zumindest als Plattform erkannt. Die Erkennung ist unglaublich praktisch, denn so versucht der Dreame L10s Ultra nicht diese zu erklimmen. Im Vergleich zum Roborock S7 ist das ein grosser Fortschritt, denn hier musste noch eine virtuelle Wand zur Prävention gesetzt werden. Mit dem Fahrwerk können bis zu 2.5 cm hohe Kanten erklommen werden, was oft bei Raumübergängen ist. Hier muss natürlich individuell geschaut werden, evtl. hilft ansonsten auch das Installieren einer Türschwellenrampe für den Raumübergang. Nach erfolgter Reinigung wird einstellbar jedes 1., 2. oder 3. Mal der Staubbehälter ausgesaugt. Der Staubbeutel in der Station fasst 3 l und ist sehr einfach tauschbar, indem man die silberne, durch Magnete gehaltene Abdeckung entfernt. Falls der Staubbeutel nicht erkannt wird, kann es sein, dass dieser beim Einschieben den kleinen Mikroschalter betätigt hat.