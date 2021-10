Review: SwitchBot-Tag NFC-Tags im Test

Wir haben schon über die neue Möglichkeit in den SwitchBot App berichtet, NFC -Tags zu verknüpfen. Nun schauen wir uns die Tags vom Hersteller selbst genauer an.

Eigenschaften und Verwendung

Im Prinzip sind die SwitchBot Tags handelsübliche NFC-Tags vom Typ NXP NTAG216 mit einer Kapazität von 924 Bytes (848 im NDEF-Format). Die weissen Kunststoffscheiben, in denen die NFC-Tags enthalten sind, haben einen Durchmesser von 30 mm und sind 1 mm dick. Ihr Gewicht ist kaum messbar. Auf der Vorderseite ist der Herstellername SwitchBot aufgedruckt. Auf der Rückseite ist eine 3M-Doppelklebefolie angebracht, mit der die NFC-Scheibe problemlos an verschiedenen Oberflächen befestigt werden kann.

Die mitgelieferten Papier-Sticker sind 20 mm gross und können auf die Vorderseite der Tags geklebt werden, um deren entsprechenden Zweck zu im wahrsten Sinne des Wortes zu beschreiben.

Zur Verwendung ist die SwitchBot App nötig, die es kostenlos für iOS und Android gibt.

In der App wird ausgewählt, was der SwitchBot Tag genau bewirken soll. Die NFC Tags können einerseits als Schalter für Aktionen und Szenen genutzt werden. So kann beispielsweise beim Verlassen der Wohnung einfach das Smartphone an die NFC-Scheibe am Türrahmen gehalten werden, um etwa Geräte auszuschalten oder die Vorhänge zu zuziehen.

Zudem können Geräteseiten, wie etwa vom SwitchBot Meter direkt geöffnet werden.

Das alles klappt tadellos und ohne Probleme. An der Verarbeitung und den Eigenschaften der Tags gibt es nichts auszusetzen. Sie sind ausreichend gross und stabil. NFC-fähige Smartphones, egal ob mit dem Betriebssystem Android oder iOS, kommen mit den NTAG-formatierten NFC-Tags problemlos zurecht.