Review: PEARL Xcase Vorhängeschloss mit Zahlencode und Bluetooth im Test von Yves Jeanrenaud

PEARL Xcase Vorhängeschloss mit Zahlencode und Bluetooth. Bild: PocketPC.ch

Hardware und Eigenschaften PEARL Xcase Vorhängeschloss mit Zahlencode und Bluetooth Das Zahlenschloss selbst kommt im massiven Zink-Gehäuse in schwarzer Farbe daher. Das Schloss ist rund und 80 x 50 x 21 mm gross, wobei das Schlosseghäuse einen Durchmesser von 50 mm und eine Tiefe von 21 mm aufweist. Das Bluetooth-Vorhängeschloss wiegt 130 Gramm und hat einen verbauten Lithium-Polymer-Akku mit 110 mAh Kapazität, der für bis zu 6 Monate Laufzeit ausreichen soll. Der Anschluss zum Aufladen des Akkus befindet sich auf der Unterseite hinter einer schwarzen Gummiabdeckung. Mit weissen Gummidichtungen wird auch der Bügel des Schlosses gegen Wasser und Staub gesichert, womit das BT-Schloss nach Schutzklasse IP65 gegen Staub und Strahlwasser gefeilt ist. Als Arbeitsbereich ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 90 Prozent und Temperaturen zwischen -20 °C und 50 °C angegeben. Der Bügel des Vorhängeschlosses ist 5 mm dick und weist einen Innenabstand von 22 x 25 mm auf. Auf der Vorderseite befinden sich elf weisse Gummi-Tasten. Die kreisförmig angeordneten Ziffern von 0 bis 9 erlauben die Eingabe des Entsperrcodes und sind in blauer Farbe hintergrundbeleuchtet. Die mittlere ON-Taste ist Rot, Grün oder Blau beleuchtet und dient zum Entsperren sowie zum Koppeln. Die Rückseite des Schlosses birgt nur einen Aufkleber mit Typenbezeichnung und Informationen zum Importeur, der Versorgungsspannung und den Konformitätszeichen. Über die Bluetooth-Reichweite erfahren wir nichts weiter vom Hersteller. Luminea Home Control Bluetooth Gateway Das BT-Mesh Gateway stellt die Verbindung via WLAN zur Tuya-Cloud her, die auch hinter der PEARL-eigenen ELESION-App steht. Das Gerät selbst aus weissem Kunststoff ist 57 x 57 x 22 mm gross und wiegt 53 Gramm. Der quadratische Netzstecker mit zweipoligem Eurostecker-Anschluss wird einfach in die herkömmliche Steckdose gesteckt. Auf der Oberseite ist eine quadratische Reset-Taste zu finden, während auf der Vorderseite eine Dual-LED zur Statusanzeige und zur Strom-Anzeige verbaut ist. Während die eine LED ständig weiss leuchtet, wenn das Gerät eingesteckt und somit eingeschaltet ist, dient die zweite dazu, den Einrichtungszustand bzw. den Beriebsmodus mit einer RGB-LED zu signalisieren. Im Inneren des Geräts mit 1 Watt Leistungsaufnahme befindet sich neben dem Funkmodul für Bluetooth-Funkmodul auch ein WLAN-Modul, das allerdings nur im 2.4 GHz-Frequenzband arbeiten kann. Damit kann das Luminea Gateway Verbindungen zu anderen Gateways und Smart Home Geräten via Bluetooth 4.2 und Bluetooth 5 Mesh über bis zu 45 Meter Distanz aufbauen. Die WLAN-Reichweite beträgt 25 Meter.