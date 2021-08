Review: OUKITEL WP13 5G Outdoor-Smartphone mit Fieberthermometer im Test von Yves Jeanrenaud

Das OUKITEL WP13 5G Outdoor Smartphone. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften des OUKITEL WP13 5G Zunächst einmal fällt das Outdoor-Smartphone durch die für rugged Smartphones übliche Gummi-Ummantelung auf. Es misst damit 176 x 85.2 x 14.5 mm bei einer Displaydiagonale von 6.52 Zoll. Zudem wiegt es satte 300 Gramm und fühlt sich damit wie ein kleiner Ziegelstein in der Hand an. Das Gummigehäuse ist an den Ecken nochmals verstärkt und ausgestülpt sowie höher als das Displayglas, um das Smartphone besser zu schützen. Der SIM-Slot auf der linken Seite sowie der USB-C-Anschluss unten sind durch eine Gummiabdeckung geschützt. Schutzklassen Somit ist das OUKITEL WP13 5G nicht nur nach Schutzklasse IP69K staubdicht und gegen sehr intensive Wasserstrahlen – etwa von einem Hochdruckreiniger – geschützt, es erfüllt auch die Anforderungen des Standards P68 und die technische Militärnorm für Ausrüstungsgegenstände der US-Army MIL-STD-810. Wenn schon IP69K die höchste mögliche Schutzklasse dar stellt, so ist der Militärstandard nochmals ein Stück weitergehend interessant. Nach MIL-STD-810 wird geprüft, ob das Gerät auch unter extremer Temperatur und Luftdruck, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Chemikalien, Beschleunigungskräften und Vibrationen, taugt. Das kann beileibe nicht jedes Smartphone von sich behaupten. Irritierenderweise sagt das Handy selbst etwas anderes, als Hersteller, Shop und Handbuch, nämlich IP68. Aber immer noch ist es damit staubdicht und geschützt gegen anhaltendes Untertauchen. Design Im eigenwilligen verstärkten Design des Gehäuses sind rechtsseitig die Lautstärkewippe sowie der Ein-/Aus-Taster mit eingebautem Fingerabdruckscanner zu finden. Links finden sich ein konfigurierbar Hardwarebutton mit roter Umrandung sowie der Dual-SIM-Karten-Slot, der auch wahlweise eine microSD-Karte aufnehmen kann statt einer zweiten SIM-Karte. Der Slot ist hinter einer Gummiabdeckung geschützt und muss mit dem mitgelieferten Tool herausgezogen werden, da er nicht, wie sonst üblich, durch einen kleinen Federmechanismus ausgeworfen wird. Auf der Oberseite des WP13 von OUKITEL findet sich nur die Schutzklasse IP68 eingeprägt. Unten ist der USB-C-Anschluss hinter einer Gummiabdeckung. Der USB-Type-C-Port ist aber derart tief eingebaut und von Plastik ummantelt, dass viele USB-C-Stecker nur mit Mühe passen werden. Die Tripple-Kamera mit LED-Blitz und Infrarot-Sensor sind auf der markanten Rückseite untergebracht, wo auch der Aufdruck WATERPROOF und der Herstellernamen zu sehen sind, sowie eine stabile Öse am unteren Rand zu finden, mit der das Gerät festgebunden werden kann. Kommen wir zu den inneren Werten. SoC und Speicher Ein MT6833V/ZA_5G-C mit dem Namen MediaTek Dimensity 700 aus dem Jahre 2020 ist einigermassen neu. Er liefert mit zwei ARM Cortex-A76 und sechs ARM Cortex-A55 MPcores als OctaCore CPU mit bis zu 2.2 GHz ab. Für die Grafik ist eine ARM Mali-G57 GPU zuständig. Dabei kann die CPU auf 8 GB Arbeitsspeicher in Form von LPDDR4x SDRAM zugreifen und hat 128 GB internen Flashspeicher per UFS 2.2 Interface. Akku Der verbaute Akku fasst ganze 5280 mAh und trägt so auch zum Gesamtgewicht des Smartphones bei. Display Das Display mit einer Diagonale von 6.52 Zoll weist eine Auflösung von lediglich 720×1600 Pixel auf, was eine Pixeldichte von 269.1 PPI bedeutet. Das ist nicht viel und das sieht man auch. Über die Technologie des Display-Panels ist nichts weiter zu erfahren. Allerdings sieht es aufgrund der Blickwinkelstabilität und der knalligen Farben bei gleichzeitig relativ schlechtem Schwarzwert nach einem herkömmlichen IPS-Display aus. Kurioserweise sind alle vier Ecken des Displays unter deutlichen Kurven der Lünette verdeckt, so dass noch nicht mal alle der wenigen Pixel der Anzeige zu sehen sind. Zudem ist mittig am oberen Rand eine Notch für die Selfie-Kamera zu sehen. Bei den grossen Display-Rändern des OUKITEL WP13 wäre das eigentlich nicht nötig gewesen. Kameras Zudem sind hier drei Kameras, ein LED-Blitz sowie ein Infrarot-Sensor zu finden; Eine 48 Megapixel Hauptkamera, sowie eine 2 Megapixel Makro-Linse und 0.3 Megapixel für die Tiefenschärfe der Bokeh-Kamera ergänzen sich dabei. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf und ist somit eher nicht der Rede wert. Konnektivität Das OUKITEL WP13 unterstützt 5G in den Bändern 1, 3, 38, 41, 77 und 78 und ist somit weltweit einsetzbar. Zudem kann es WLAN im 2.4 GHz und 5 GHz Frequenzband nutzen, kann GPS, Galileo, GLONASS und BeiDou zur Ortsbestimmung und kommt mit Bluetooth 5.1, NFC sowie FM-Radioempfang. An Sensoren sind die herkömmlichen G-Sensoren, Hallsensor, Näherungs- nd Umgebungslichtsensoren, elektronischer Kompass und Gyroskop verbaut. Besonders hervorzuheben ist sicherlich das berührungslose Infrarotthermometer. Damit kann die Körpertemperatur sowie die Oberflächentemperatur von Gegenständen gemessen werden. Software Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz. Der Launcher sowie die Apps sind, wie üblich bei China-Handys, angepasst. Es gibt eine App für das Infrarot-Thermometer und das UKW-Radio, welches jedoch einen kabelgebunden Kopfhörer als Antenne benötigt, der nur per USB-C-Adapter angeschlossen werden kann. Ein Werkzeugkasten sowie eine Booster-App, die Apps automatisiert und auf Knopfdruck beendet, sind dabei, sowie ein Easy Launcher getaufter Modus, der das Interface auf wenige wesentliche Funktionen reduziert. Ein Kindermodus erlaubt es von Haus aus, die Benutzungsdauer, Mobilfunk-Datenverbrauch und den Zugriff auf jede App individuell zu konfigurieren und mit einer sechsstelligen PIN zu sichern.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Testeindruck des OUKITEL WP13 5G Smartphone Die Verarbeitung des OUKITEL WP13 macht einen guten Eindruck. Robust und solide wirkt das Smartphone und auch mit dem Schlüsselbund oder auf rauem Untergrund lassen sich nicht so schnell wesentliche Beschädigungen in das Gehäuse bringen. Der Gummi am Gerät riecht nicht unangenehm chemisch, was ein Zeichen für viele Weichmacher sein könnte. Das Display ist erstaunlich hell und auch bei Tageslicht gut zu lesen. Allerdings ist die Auflösung natürlich mehr als gering und heutzutage eigentlich nicht mehr vertretbar. Ebenso ist die Notch für die mickerig aufgelöst Frontkamera irgendwie unnötig. Die Kameras liefern durchwegs passable Bilder. Satte, nicht überzeichnete Farben, gute Belichtung. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen hält sich das Bildrauschen in Grenzen. Das passt soweit, doch man kann die Fotos auf dem kleinauflösenden Display einfach nicht so geniessen. 48 MP Bildmaterial auf 1.1 MP herunter rechnen tut einfach weh. Und die Makroaufnahmen sind eher nicht den Namen wert und mit 2 MP Auflösung einfach auch zu klein. Das System selbst läuft soweit flüssig und zügig, auch wenn es sich beim Dimensity 700 MT6833V/ZA von MediaTek natürlich nicht um einen High-End-Boliden handelt. Im Rahmen der Mittelklasse kann das Gerät sich aber gerade noch so behaupten. Die Apps sind teilweise nicht oder nur unvollständig übersetzt, etwa die “Intendant du système” getaufte App zum Aufräumen des Arbeitsspeichers und für andere Wartungsarbeiten.