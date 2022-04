Nokia XR20 im Test: Interessantes Outdoor-Handy mit Preisschild-Problem von Marcel Laser

Technisch auf dem Niveau der oberen Einstiegsklasse – Zu wenig? Zählen wir doch erst einmal auf, was alles in dem Modell steckt. Angetrieben wird das Nokia XR20 im Test hier von einem Snapdragon 480 mit 5G-Mobilfunk-Support. Das Basismodell ist mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher verfügbar. Wahlweise aber auch mit 6/128 GB Speicher. Das Display misst durchaus grosse 6.67 Zoll, setzt auf IPS-Technologie und löst FullHD auf. Bei der Leistung überschlägt sich das Handy also nicht, was aber vor allem an dem eher schwachbrünstigen Snapdragon 480 5G liegt. Technische Daten des Nokia XR20 im kurzen Überblick Display : 6.67 Zoll IPS mit FullHD-Auflösung

: 6.67 Zoll IPS mit FullHD-Auflösung Prozessor : Snapdragon 480G (5G-Mobilfunk)

: Snapdragon 480G (5G-Mobilfunk) Speicher : 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher

wahlweise auch 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz

: 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher wahlweise auch 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz Konnektivität : Bluetooth 5.1, WLAN ac, WiFi-Direct, NFC, USB-Typ-C (3.0)

: Bluetooth 5.1, WLAN ac, WiFi-Direct, NFC, USB-Typ-C (3.0) Akku : 4’630 mAh

: 4’630 mAh Zusätzliches: IP68-Zertifiziert, MIL-STD-810H Insgesamt ist die Leistung „in Ordnung“ und reicht für die meisten alltäglichen Dinge durchaus aus. Facebook und Instagram laufen und auch Kartenapplikationen sind kein Problem für das Nokia XR20. Allerdings geht dem Gerät schnell die Puste aus. Ihr solltet daher Apps frühzeitig schliessen, vor allem wenn ihr gedenkt auch die Kamera zu nutzen. Die Oberfläche läuft zwar weitestgehend ohne Aussetzer. Einige Ruckler gibt es dann aber schon, vor allem wenn ihr vom Homescreen auf den Google Discovery Tab wechselt, kann es schon einmal sehr zäh werden. Es ist einfach wie es ist: Zocken ist auf dem Nokia XR20 im Test nicht wirklich möglich. Selbst gefühlt Jahrzehnte alte Spiele wie Asphalt 8 oder Real Racing 3 funktionieren nur so gerade eben wirklich brauchbar. Aber das ist auch nicht die Zielgruppe des Modells. Bäume reisst die Leistungsfähigkeit des Nokias also nicht aus. Dafür kommt die Hardware eher der Akkulaufzeit zugute, wobei auch nur zu Teilen. Dazu aber später mehr.

Festes und griffiges Design. Wie alle Outdoor-Handys ist auch das Nokia XR20 sehr klobig. Bild: PocketPC.ch / Laser

Display und Kamera des Nokia XR20 im Test etwas auf der Strecke Das Display ist mit 6.67 Zoll schon ordentlich gross, nutzt aber IPS statt AMOLED. Das zieht bei der Grösse ordentlich Strom, wenn die Helligkeit in der Sonne nach oben schnellt. Leider ist diese für ein Outdoor-Handy nicht optimal. Hier hätte es deutlich heller sein dürfen, doch dann dürfte die Mattscheibe ordentlich am Akku nuckeln und die Wärmeentwicklung wäre auch zu extrem. Dennoch, in direkter Sonneneinstrahlung ist das etwas zu wenig. Das Panel löst in FullHD+ also in 2400 x 1080 Pixel auf. Die Blickwinkelstabilität ist für diese Klasse in Ordnung. Aber wer sollte schon so extrem von der Seite auf das Nokia XR20 schauen? Mit etwas über 500 nits ist es halt nicht das Hellste seiner Art. Doch ich persönlich würde es als „ausreichend“ wenn auch nicht besonders gut bezeichnen. Die Farbdarstellung ist leicht blass und die Anzeige etwas unterkühlt. Ich fasse an dieser Stelle Kamera und Display übrigens nicht ohne Grund zusammen, denn die Kamera ist wirklich nichts besonderes. Fotos haben eine gute Schnappschussqualität, sind aber von „sehr gut“ aber auch sehr weit entfernt. Für den Ausseneinsatz aber mehr als ausreichend, sofern genügend Licht vorhanden ist. Sobald die Sonne untergeht, werden Bilder schon bei geringeren Lichtverhältnissen rauschig. Weissabgleich und Dynamik sind ebenfalls auf einem ordentlichen Niveau. Immerhin stellt Nokia dem 48 MP-Hauptsensor noch einen 13-MP-Sensor für Ultraweitwinkel zur Seite. Ich persönlich mag Ultraweitwinkel-Knipser deutlich lieber als Makrosensoren und die Bilder hier sind ebenfalls in Ordnung.

Zeiss klingt vielleicht verlockend, doch die Kamera bewegt ich eher im unteren Mittelmass. Für Schnappschüsse reicht es allerdings. Bild: PocketPC.ch / Laser

Akkulaufzeit und IP68-Standard: Das Eine löblich, das Andere eher „mäh“ Interessant ist, dass trotz der enormen Dicke, nur ein 4630 mAh grosser Akku verbaut ist. Meistens kommen Outdoor-Smartphones mit 5000 mAh und mehr. Beispielsweise das Volla Phone X kommt mit richtig dicken 6300 mAh und das merkt man durchaus in jeder Sekunde. Anders eben beim Nokia XR20 im Test, das durch das riesige IPS-Display (wie auch beim Volla) ordentlich gefordert wird. Die Laufzeiten erreicht das Nokia-Modell bei weitem nicht! Schade, denn ein Outdoor-Smartphone sollte schon lange genug ohne Steckdose in der Nähe schaffen. Hier gibt es einfach zwei Kriterien, die das Gerät in die Knie zwingen. Zum einen eben besagtes Display und dann der Umstand, dass man es wirklich Draussen permanent bei höchster Helligkeit betreiben muss, um überhaupt etwas zu sehen. Zwar kommt ihr irgendwie über den Tag, wenn ihr GPS am besten gar nicht beansprucht, aber das sollte kein Kriterium für ein Outdoor-Handy sein. Schliesslich sollte man dieses durchaus mit GPS, Kartenmaterial und eben eingeschaltetem Display lange genug nutzen können. Dafür punktet das Nokia XR20 vor allem beim IP68-Standard, den anderen Smartphones zwar auch bieten, doch legt der Hersteller hier tatsächlich noch Militärstandard nach „MIL-STD-810H“ oben drauf. Das gibt zusätzliche Sicherheiten für den Ausseneinsatz und werten wir durchaus als Pluspunkt. Das Volla Phone X hat dieses beispielsweise nicht.

Nokia verbaut überraschenderweise USB-Typ-C 3.0. Auch eine Klinkenbuchse ist dabei. Bild: PocketPC.ch / Laser