Review: Mondlicht YK2302 RGB Lampe im Test

Über den Ladeanschluss kann die Lampe auch per Touch bedient werden. Dabei wird sieben grundlegende Farbeinstellungen gewechselt und die Beleuchtung wieder ausgeschaltet. Mit der Fernbedienung hingegen können 16 Farbtöne per Tastendruck direkt ausgewählt werden. Darunter sind Reinweiss und auch Warmweiss. Weiter kann mittels Tastendruck auf der leichten Folien-Fernbeidenung die Helligkeit in 16 Stuffen reguliert, sowie die Lampe ein- und ausgeschaltet werden. Hinzu kommen vier Farbwechsel-Modi: Durch sieben Grundfarben springen, zwischen Rot, Grün und Blau langsam wechseln, zwischen 16 Farben langsam wechseln und durch drei Farben springen. Im Farbwechselmodus dienen die Heller/Dunkler-Tasten der Steuerung der Geschwindigkeit des Mondlicht YK2302.

An der Unterseite des Balls ist ein kleiner, nicht beleuchteter Bereich, in dem die Elektronik und der 1000 mAh Akku sowie der Ladeanschluss zu finden sind. Der Ladeanschluss ist für einen herkömmlicher Stiftstecker und nicht etwa einen microUSB-Stecker ausgelegt, obwohl das Mondlicht an jedem USB-Anschluss aufgeladen werden kann. In dessen Nähe ist eine kleine Lade-LED zu finden, die grün leuchtet, wenn der Akku voll ist und während des Ladevorgangs rot leuchtet. Die Ladezeit beträgt knapp 3.5 Stunden und der Akku reicht für gut 6 Stunden bei maximaler Helligkeitseinstellung. Dimmt man den Mond herunter, sind auch bis zu 16 Stunden Laufzeit möglich.

Das Mondlicht YK2302 selbst hat einen Durchmesser von 15 cm und aus weissem Kunststoff. Im inneren ist eine RGB-Beleuchtung eingebaut, die diese Mondlampe erhellt. Die Oberfläche der Kugel ist uneben, so wie die des Mondes selbst. So sieht sie dem Erdtrabanten verblüffend ähnlich. Dazu wurden Daten der NASA-Satelliten benutzt, um ein möglichst realistisches Bild zu erstellen.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Die Verarbeitung der Lampe ist durchaus in Ordnung. Der Elektronik-Einsatz auf der Unterseite ist minimal schief, was die Kante an geht, aber das fällt kaum auf und kann gegebenenfalls auch mit etwas handwerklichem Geschick korrigiert werden. Der mitgelieferte Ständer ist schlicht aber funktional. Die Akkulaufzeit kommt gut an die angaben des Herstellers heran. Sechs Stunden warne bisher immer gut drin.

Das Mondlicht YK2302 sieht einfach auch cool aus. Die RGB-Funktion klappt sehr gut und die Beleuchtung schafft ein erstaunlich helles Licht in allen möglichen Farbtönen. sie reagiert zügig auf die Eingaben per Fernbedienung und noch schneller auf Berührungen an der Ladebuchse. Da ist sie sogar zugegebenermassen sehr empfindlich und man löst sehr schnell eine Eingabe aus, wenn man den Mond nur mal zur Hand nimmt.

Möchte man die Lampe ausschalten, berührt man diesen Anschluss für acht Sekunden mit einem metallischen Gegenstand. Zum Aktivieren ebenfalls.

Die Lampe kann auch dauerhaft eingesteckt bleiben und aufladen, so dass der Akku nicht leer laufen kann. Während des Aufladens leuchtet dann aber wie gesagt die Status-LED auf, so dass die Kugel nie ganz dunkel wäre.

Preis und Fazit zum Mondlicht YK2302

Das Mondlicht YK2302 mit 15 cm Durchmesser und 16-Farben RGB-Beleuchtung gibt es für 38,60 Euro bzw. SFr. bei MeinTrendyHandy.

Alles in allem macht das Mondlicht durchaus erstaunlich viel Freude. Nicht nur Nachtschwärmende und Mondsüchtige sind fasziniert von dem tragbaren Erdtrabanten. Gerade für Kinder ist die Lampe ein echter Hingucker und gleichzeitig auf dem Nachttisch perfekt aufgehoben. Zudem kann man aufgrund der Grösse und des doch erstaunlichen Detailgrades die Schauplätze der Mondladungen nachvollziehen. Spass mit Lerneffekt sozusagen. Die Verarbeitung ist in Ordnung und als stimmungsvoller Deko-Artikel ist das Mondlicht YK2302 durchaus geeignet. An den sehr empfindlichen Berührungssensor muss man sich leider gewöhnen und schade ist, dass die Lampe, trotz des vergleichsweise stolzen Preises, nicht mit dem Smartphone bedient werden kann. Dann könnte man sich auch etwas eher mit der RGB-Beleuchtung anfreunden – denn ein quietsch-pinker oder knallroter Mond wirkt schon etwas merkwürdig einfach so. Ein wenig Smart Moon wäre hingegen schon cool gewesen, etwa auch mit eingebauter Teil-Beleuchtung für die Nachbildung der Mondphasen.