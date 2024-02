Review: MOKiN 10-in-1 USB-C Hub MOUC0203 im Test

Lesedauer: 3 Minuten

Alle anderen Anschlüsse an den langen Seiten des MOKiN Hubs sind dann jeweils direkt in Port-Nähe angeschrieben. Die Unterseite birgt lediglich die Modellbezeichnung, die Seriennummer und Konformitäts-Logos.

Das Gerät kommt mit einem circa 15 cm langen, schwarzen USB-Kabel an der kurzen Seite. Dort befindet sich auch schon der erste Anschluss in Form eines 3.5-mm-Stereoklinken-Headset-Ports. Das USB-C-Kabel stellt eine Verbindung zum Host-Rechner, Laptop oder Smartphone sowie Spielkonsole, her, und erfordert USB 3.1 zur Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps. Darüber kann auch das Notebook gleich mit Strom versorgt werden, wobei maximal 87 Watt per USB-PD möglich sind.

Neben dem HDMI-Port befinden sich zwei USB-A-Anschlüsse nach USB 3.0 sowie ein USB-C-Eingang zur Stromversorgung mit bis zu 100 Watt mittels USB Power Delivery (USB PD) . Allerdings liefert der Hub maximal 87 Watt an seinem USB-C-Kabel, was jedoch für die meisten Notebooks und auch für alle Smartphones mehr als ausreichend sein dürfte.

Auf der linken Seite befindet sich ein HDMI-Ausgang für digitales Bild. Dieser Anschluss ist HDMI 1.4 kompatibel und kann so Bilder mit 4K-Auflösung mit 30 Hz übertragen. Die Auflösung von 3840 x 2160 Pixel ist natürlich auch runterskalierbar zu 1080p, 1080i und 720p. Der VGA-Anschluss kann technisch bedingt maximal mit 2560 x 1440 Pixel auflösen, im MOKiN USB-C Hub MOUC0203 kommen hier jedoch nur maximal 1080p mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz zustande. Es können beide Ports gleichzeitig benutzt und so zwei Displays angeschlossen werden, wobei dann beide lediglich mit 1080p aufgelöst sind. Natürlich geht das auch nur, wenn der Host-Computer das auch unterstützt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

USB und SD

Die rechte Seite beherbergt einen dritten USB-Anschluss im USB-A-Format sowie einen microSD- und SD-Kartenslot. Diese können gleichzeitig verwendet werden und unterstützen Datenraten von bis zu 104 MB/s.

Testeindruck

Der MOKiN 10-in-1 USB-C Hub MOUC0203 macht einen sehr robusten und hochwertigen Eindruck. Das geringe Gewicht und die angenehmen Ausmasse machen es leicht, das Zubehör einfach in Rucksack oder Tasche zu verstauen und mitzunehmen. Auch ist der Anschluss des kurzen USB-C-Kabels robust gummiert und kann nicht so einfach versehentlich abgeknickt werden. Bestimmt wäre aber ein einfacher USB-C-Eingang langlebiger weil weniger Anfällig für Beschädigung. Dafür ist das eingebaute Anschlusskabel aber komfortabler.

Alle Anschlüsse sind normkonform verarbeitet und machen keinerlei Anstalten, irgendwelche Probleme zu verursachen. Einzig seltsam fällt auf, dass der microSD-Slot hier auf dem Kopf verbaut ist. Der Aufdruck der microSD-Karte schaut also nach unten, wenn man sie in den USB-C-Hub steckt. Das ist nicht weiter tragisch, aber ungewohnt. Die SD-Karte indes ist normal ausgerichtet – mit den Kontakten nach unten und dem Aufdruck nach oben.

Die Verwendung des MOKiN USB-C-Hubs erfolgt problemlos und Plug-n-Play. Einfach einstecken und schon wird von allen aktuellen Geräten und Betriebssystemen das entsprechende Zubehör erkannt. Auch an Smartphones, etwa dem Fairphone 5, kann das Gadget problemlos benutzt werden.

Die Netzwerkkarte meldet sich indes als “ASIX AX88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit Ethernet Adapter” im System an und der Speicherkartenleser als “Generic- USB3.0 CRW -SD USB Device“. Alles klappt tadellos und liefert die Leistung, die der Hersteller verspricht. Auch das Aufladen des Notebooks durch den USB-C PD Port klappt einwandfrei.

Steckt man den USB-C-Hub indes nicht an eine USB-PD-Stromquelle, hat er selbst einen Stromverbrauch im Leerlauf von 0.09 A, was also 0.45 Watt entspricht. Das ist nicht viel und für den Alltagseinsatz wohl meist kein Problem. Um mal schnell den Laptop an einen alten Beamer mit VGA-Anschluss zu koppeln oder die Bilder von einer Speicherkarte aus der DSLR-Kamera zu kopieren, ist so auch unterwegs im Akkubetrieb gar kein Problem.

Preis und Fazit

Der MOKiN 10-in-1 USB-C Hub MOUC0203 kostet beim Hersteller 38.99 US-Dollar und ist auch im Online-Handel anderswo zu finden. Mit dem Code POCKETPC gibt es zudem 25 Prozent Rabatt auf alle Produkte bei MOKiN.

Der MOKiN USB-C-Hub ist praktisch und vielseitig. Schnell und unkompliziert angeschlossen erlaubt er es, aus einem USB-C-Port gleich drei weitere USB-Anschlüsse zu generieren, zwei externe Displays gleichzeitig anzuschliessen, kabelgebundenes Headset, Gigabt-Ethernet sowie Speicherkarten zu benutzen. Toll ist, dass dabei die Stromversorgung mittels USB-C weiterhin möglich ist. Auch wenn dabei nicht ganze 100 Watt sondern lediglich 87 Watt erlaubt sind. Dass USB 3.1 und nicht Thunderbolt zum Einsatz kommt, macht die Leistung mit MacBooks etwas geringer, aber für die Eigenschaften, die der Hersteller verspricht, reicht es allemal. So ist der USB-C-Hub mit zwei Displays-Anschlüssen und LAN-Anschluss zu vielen, wenn nicht allen, halbwegs aktuellen Notebooks, miniPCs und vielen Smartphones und Tablets kompatibel.