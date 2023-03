Review: Infotec Fingerabdruck Briefkasten- und Schrankschloss im Test

Vor einer Weile haben wir das BASI Briefkastenschloss mit Fingerabdrucksensor HS1400 getestet . Heute schauen wir uns die günstigere Variante von Infotec an. Das Briefkastenschloss mit Fingerabdruckscanner von Infotec ist in zwei Farbvarianten erhältlich und weist mit IP65 eine höhere Schutzart sowie 180 Tage Standby auf.

Die Elektronik des Infotec 103BK Fingerabdruck-Schlosses wird per USB-C-Anschluss an der Unterseite des Gehäuses aufgeladen. Eine Ladung des internen Akkus mit 150 mAh Kapazität reicht laut Hersteller für 180 Tage mit täglich zehn Öffnungen aus.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zum Infotec 103BK Briefkastenschloss mit Fingerabdrucksensor

Das Fingerprint-Schloss von Infotec macht einen hochwertigen und robusten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt. Das Gehäuse ist sauber verarbeitet.

Ähnlich wie beim Briefkastenschloss von BASI ist die Montage einfach und problemlos in handelsüblichen Briefkästen. Aber auch für viele anderen Einsatzmöglichkeiten wie Schubladen, Aktenschränke, Büroschränke, Werkzeugkästen, Spinde, Schaukästen, Schlüsselschränke, Geldkassetten oder Vitrinen eignen sich. Der Hebel ist mit 40 mm etwas länger als bei den meisten Schlössern und der Zylinder mit 27 mm länger. Er erlaubt somit eine Tiefe von bis zu 22 mm. Es kann also alles was ein herkömmliches Hebelschoss aufnimmt und höchstens 22 mm Einbautiefe aufnimmt, in wenigen Schritten biometrisch gesichert werden. Nur dass Infotec zwei kleine Kreuzschlitzschrauben zum befestigen des Hebels am Schlosszylinder benutzt, ist etwas ärgerlich weil fummelig. Das Mitbewerbsprodukt von BASI setzt hier auf eine grosse Schraubenmutter, was deutlich einfacher zu bedienen ist.

Die Einrichtung ist jedoch auch hier einfach gestaltet. Man legt einen Finger für auf, bestätigt mit einem Admin-Fingerabdruck und legt den neu zu registrierenden Finger weitere mal auf, da der Scanner aus jeder Richtung heraus benutzt werden kann. Von da an kann mit dem registrierten Finger der Briefkasten oder der Schrank, in den das Fingerabdrucks-Schloss von Infotec verbaut ist, entsperrt werden.

Die Bedienung des Schlosses ist natürlich auch denkbar simpel. Den entsprechenden Finger auf den Sensor auflegen und in weniger als einer Sekunde wird er erkannt. Das Schloss blinkt auf und entsperrt den Zylinder, so dass man das Schloss drehen kann und der Briefkasten auf geht.

Preis und Fazit

Das Infotec Fingerabdruck-Briefkastenschloss 103BK gibt es in Silber und in Schwarz für jeweils 31,- Euro bzw. SFr. zu kaufen. Damit ist es merklich günstiger als das sehr ähnlich gebaute Fingerabruckschloss von BASI.

Insgesamt ist das schlüssellose Briefkastenschloss von Infotec eine gute Ergänzung im Smart Home, kommt es doch ganz ohne App und Cloud aus. Es funktioniert tadellos und sieht gut aus. Durch den langen Zylinder und Hebel ist das Fingerabruckschloss für viele Anwendungen bestens geeignet und kann in einigen Türen und Schränken ebenso verbaut werden. Schade nur, dass lediglich ein Hebel dabei ist, so man je nach dem etwas ins Basteln kommt, wenn die Einbautiefe nicht ganz passen sollte.