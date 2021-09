Review: EVICIV 7 Zoll Raspberry Pi Touchscreen-Monitor mit Speaker im Test

Weiter ist jeweils ein sogenanntes FPC-Kabel, Flexible Printed Circuits, umgangssprachlich auch Flachbandkabel, für microHDMI und regulären HDMI enthalten. Diese erlauben es, statt des seitlichen HDMI-Eingangs den rückseitigen FPC-Eingang zu benutzen, doch dazu später mehr. Auch ist ein USB-A auf Mikro-JST PH 2.0 und ein dreistrahliges PH2.0-auf-Jumper-Kabel im Lieferumfang des EVICIV Pi Displays. Damit kann ebenfalls die Stromversorgung rückseitig realisiert werden. Der Hersteller betont in der Anleitung allerdings mehrfach, dass die FPC-Kabel und die JST-Verbinder ein Geschenk seien und nicht von der Gewährleistung gedeckt sind. HDMI- und USB-Kabel hingegen will EVICIV lebenslang ersetzen.

Es ist nicht nur für Raspberry Pi-Computer und deren Nachbauten wie BananaPi etc. gemacht, sondern kann dank HDMI auch mit vielen anderen Geräten, von der Spielkonsole bis zum Laptop, zusammenarbeiten. Aber Lieferumfang und auch Montage-Optionen sind schon stark auf die Himbeere ausgerichtet, wobei es egal ist, welche Generation zum Einsatz kommt. Sowohl die erste Raspberry Pi, als auch die Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 oder Raspberry Pi 4 oder die Raspberry Pi Zero kann problemlos und einfach am IPS-Display selbst montiert und angeschlossen werden.

Die Ein-Platinen-Computer von Raspberry Pi und deren Klone haben einen regelrechten Boom in der Maker- und Bastel-Szene ausgelöst. Zigtausend Projekte und Anwendungen, zuhause und im professionellen Umfeld, in Schulen und Unis, werden mit den kleinen, leistungsstarken Rechnern, die meist auf Linux-Basis laufen, umgesetzt. Seit Jahren schon gehören Displays und Bildschirmlösungen zum festen Bestandteil des Raspi-Universums und seit einer Weile gibt es auch schon einen offiziellen 7 Zoll grossen Touchscreen von der Raspberry Pi Foundation. Wir haben uns heute aber den EVICIV 7 Zoll Raspberry Pi Touchscreen-Monitor angeschaut, der sich nicht nur durch zwei eingebaute Speaker sondern ebenfalls durch seine Auflösung von 1024 x 600 Pixel von der Masse abhebt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Stromversorgung

Wie bereits erwähnt bezieht der Monitor seine Energie über ein USB-Kabel. Ob dabei der Touchscreen auch bedient wird, ist uns überlassen und durch die Wahl der entsprechenden microUSB- oder JST-PH-Buchse zu entscheiden. Auch wenn die Anleitung sagt, es sollen beide Anschlüsse mit USB-Strom ausgestattet werden, zeigt sich, dass dies überhaupt nicht notwendig ist. Da selbst unter Vollast mit maximaler Helligkeit nur 230 mA gezogen werden, ist die Versorgung direkt über den USB-Anschluss der Raspberry Pi kein Problem. Ein entsprechendes potentes USB-Netzteil mit mindestens 2 A am Mini-Computer natürlich vorausgesetzt, aber die Problematik dürften sowieso viele bereits kennen. Der Himbeeren Mini-PC ist wählerisch, was seine eigene Stromversorgung an geht.

Inbetriebnahme

Der EVICIV 7 Zoll Raspberry Pi Touchscreen IPS-Monitor lässt sich problemlos anschliessen an alles, was ein HDMI-Signal ausgeben kann. Laptops und PCs erkennen auf Anhieb die Auflösung und stellen sich darauf ein. Das HDMI-Feature Consumer Electronics Control, kurz HDMI CEC, wird nicht unterstützt, so dass der Monitor nicht aus geht, wenn ein Gerät dies befiehlt oder sich ausschaltet. Allerdings schaltet der EVICIV 7 Zoll Raspberry Pi Touchscreen-Monitor sich selbst ein, wenn ein HDMI-Signal eingesteckt wird und nach einem timer von circa 15 Sekunden ohne HDMI-Signal auch wieder automatisch aus.

Beim Kaltstart benötigt das Display etwa drei Sekunden, bis es ein Signal erkennt und anzeigen kann.

Auf der Raspberry Pi hingegen ist meist etwas Konfigurationsarbeit notwendig, da die Auflösung von 1024×600 Pixel nicht DMT-Standard oder CEA HDMI-konform ist.

Konfiguration der Raspberry Pi

Um die volle Auflösung über die ganze Bildfläche zu bekommen, muss der Einplatinen-Rechner entsprechend eingerichtet werden. Dazu bearbeiten wir die Boot-Configuration unter /boot/config.txt mittels sudo vi /boot/config.txt (ja, ich mag vim deutlich lieber als nano) oder indem die (micro)SD-Karte am PC eingehängt wird.

Hier stellen wir den Framebuffer der Konsole auf die entsprechende Auflösung ein:

framebuffer_width=1024

framebuffer_height=600

Auch die GUI des LXDE-Desktops etwa orientiert sich am Framebuffer.

Dann sorgen wir dafür, dass der Monitor stets als angeschlossen erkannt wird:

hdmi_force_hotplug=1

Damit wird immer der HDMI-Ausgang benutzt, auch wenn gar kein Display eingesteckt ist.

Mittels Custom HDMI Modus können wir nun die Auflösung, Wiederhohlrate, das Seitenverhältnis, Ränder, Interlacing und Blanking konfigurieren.

hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0

Damit wird aber nur der Modus erstellt, noch nicht angewendet. Dafür müssen die Zeilen

hdmi_group=2

hdmi_mode=87

ebenfalls in der config.txt stehen.

Nach einem kurzen neustart mittels sudo reboot now sind die Änderungen aktiv und der Monitor wird erkannt und kann benutzt werden.

Die Touchscreen-Funktion hingegen ist wahrlich Plug-n-Play und wird einfach via USB-Anschluss realisiert. Nahezu jedes halbwegs aktuelle Betriebssystem, auch Debian Sketch auf der Raspberry, Windows 10 am Laptop oder MacOS X am MacBookPro hat das Gerät problemlos und sofort erkannt und kann damit bedient werden.

Eindruck

Die Verarbeitung des EVICIV 7 Zoll Raspberry Pi Touchscreens ist tadellos und für den moderaten Preis durchaus gut. Das kein Gehäuse dabei ist, stört nicht weiter. Schade nur, dass sich bisher kein 3D-Drucker-fähiges Material dafür finden liesse, um sich schnell ein passendes ausdrucken zu lassen.

Die beiden simplen Ständer von nur 6 cm Länge machen einen guten Job und erlauben es, das Display ohne viel Drumherum aufzustellen. Dabei kann auch einfach die Raspberry Pi hinten angeschraubt werden und dank der FPC-Kabel kann sogar alles hübsch hinter dem Display-Rahmen verschwinden. So gesehen kann auch gut auf ein Gehäuse verzichtet werden.

Wichtig ist jedoch hierbei zu erwähnen, dass die Halterung für die grossen Raspberry Pi nicht das neue Pico-Modell aufnehmen kann. Will man die Raspberry Pi Zero (WH) montieren, müssen die zwei runden (statt sechseckigen) Gewindeaufnahmen mit einer Zange vorsichtig abmontiert und neu an den entspechenden Löchern aufgeschraubt werden. Dann kann die Raspi Zero an den vier Ecken entsprechend befestigt werden. Alternativ können aber auch einfach handelsübliche Gewinde-Spacer benutzt werden.

Zudem ist wichtig, zu beachten, dass aufgrund des Anstellwinkel von circa 15 Grad nur gerade mal etwa 4 cm Platz bis zur Tischoberfläche verbleiben. Das heisst zumeist, dass nicht grossartig Aufbauten auf der Raspberry Pi, etwa in Form von Raspi Hats, angebracht werden können. Wer gar eine solide, aktive Kühlung zum übertakteten Raspberry Pi 4 aus dem Desktop-PC-Zubehör benutzen will, hat hier auch keine Chance.

Davon abgesehen funktioniert der Betrieb an einer Raspberry Pi egal welcher Generation problemlos und auch die Zero-Modelle kommen gut damit zurecht. Wir haben alle ausprobiert und keine grösseren Probleme festgestellt. Klar, wegen der ungewöhnlichen Auflösung muss diese erst in der config.txt eigetragen oder per tvservice im CLI manuell im laufenen Betrieb konfiguriert werden. Aber davon abgesehen klappt alles wie am Schnürchen.

Übrigens: Will man den Monitor per Konsolenbefehl aus- und wieder einschalten, geht das auch ganz einfach:

/opt/vc/bin/tvservice --off

und

/opt/vc/bin/tvservice --preferred; sudo /bin/chvt 2; sudo /bin/chvt 1

für den Konsolen-Modus (TTY) bzw.

/opt/vc/bin/tvservice --preferred; sudo /bin/chvt 6; sudo /bin/chvt 7

wenn man die GUI wieder anzeigen möchte. Das ist nützlich, wenn man beispielsweise mit einem PIR-Näherungssensor das Display nur dann aktivieren möchte, wenn wirklich auch jemand davor steht.

Leider erkennt das Tool tvservice keine Informationen des Monitors, wie etwa dessen Produktnamen oder die unterstützten Audio-Informationen. Das liegt aber leider wohl an der manuellen Konfiguration mittels config.txt.

Bildqualität

Die Bildqualität des EVICIV Pi 7 Inch Touchscreens ist sehr gut. Er ist ordentlich Blickwinkelstabil innerhalb des Betrachtungswinkels von 178 Grad und für ein IPS-Display adäquat kontrastreich. Die maximale Helligkeit dürfte grösser sein, doch dafür ist der Stromverbrauch eben auch sehr gering.

Die Pixeldichte von fast 170 PPI kann sich sehen lassen und ist im Vergleich zum nur mit 800 x 480 Pixel aufgelösten Display der Foundation, die damit gerade mal auf 41.41 PPI kommt, schon sehr feinkörnig. Auch wenn es nicht gerade leicht ist, mit einer DLSR ein IPS-Display adäquat in der Makroaufnahme einzufangen, haben wir im Nachfolgenden zwei Bilder eingefügt, um die Pixelanordnung und die Bildqualität des EVICIV Pi 7 Zoll Displays zu illustrieren.

Klang

Der Sound der beiden Speaker ist hingegen eher mässig. Auch auf voller Lautstärke vermögen die beiden kleinen Lautsprecher keinen richtigen Schalldruck zu erzeugen. Sie werden nicht wirklich laut. Aber sie funktionieren immer, egal, welcher USB-Anschluss benutzt wird für das Display. Sie werden auch problemlos vom HDMI-Gegenstück erkannt und als Ausgang benutzt.