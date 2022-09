Review: CASC FLOW Wellness Testkit für zuhause – gesünder leben per App? von Yves Jeanrenaud

Das CASC Flow Heimkit im Detail Zunächst einmal handelt es sich beim CASC Flow Testkit für den Heimgebrauch um ein Produkt, dass für die Unterstützung bei der individuellen Wellness angepriesen wird. Es ersetzt keine Ernährungsberatung oder ärztliche Konsultation. Klar. Im Prinzip misst das CASC FLOW Kit ganze zwölf verschiedene Werte im Morgenurin, die dann in einer kostenlosen App für Android und iOS ausgewertet werden. Dazu testet der Streifen mit 14 Feldern, die wie bei anderen handelsüblichen Urintests etwa zum pH-Wert oder manchen Schwangerschaftstests, aussehen, auf folgende zwölf Werte: Vitamin C Calzium pH-Wert Ketone Hydration Glukose Proteine Blut Nitrit Leukozyten Bilirubin Urobilinogen Wem die meisten dieser Werte nichts sagen: Willkommen im Club! Die CASC App wird das schon noch alles erklären. Doch der Reihe nach.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Testeindruck zum CASC Flow Wellness-Testkit Nachdem man die App installiert hat, die es kostenlos für Android und iOS im jeweiligen Store gibt, meldet man sich in derselbigen mit der eigenen E-mailadresse und dem zugehörigen CASC-Passwort an. Dieses hat man vermutlich beim Bestellen des Testkits bereits angelegt. Muss aber nicht, denn die Teststreifen können auch ohne Useraccount geordert werden, nur die App erfordert dann eine Registrierung, um die Daten sicher zu verwahren. Denn neben einer E-Mailadresse braucht die App ein paar personenbezogene Daten, wie etwa Alter, biologisches Geschlecht, Grösse und Gewicht, die Ernährungsform und welches Ziel man mit der App verfolgen mag, also etwa sich gesünder zu ernähren, mehr Energie zu haben oder abzunehmen. CASC Home Wellness-Test Preis: Kostenlos ‎CASC Home Wellness-Test Preis: Kostenlos Danach soll man einmal morgens nach dem Aufstehen den ersten Urin, also den sogenannten Morgenurin, in einem Becher sammeln. Den Teststreifen aus der Pouch muss man dann für eine Sekunde in den Urin halten, kurz abstreifen und nach einer halben Minute kann er auf dem Testfeld der Umverpackung platziert werden. Das Smartphone dient dabei als Analyseinstrument und erkennt anhand des bunten Mosaiks um den Teststreifen, dass als Referenz dient, die Ausprägung der jeweiligen Messwerte auf dem Teststreifen. Diese Angaben können später alle nochmal im Reiter Profil der CASC Flow App angezeigt und auch verändert werden.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud CASC Wellness-Score Keine Minute später steht die Analyse auf dem Handy-Bildschirm. Den Teststreifen kann man danach entsorgen, auch wenn die App dazu kein Wort verliert. Zunächst wird hier ein Wellness-Score präsentiert, der sich aus allen gemessenen Parametern als Durchschnitt errechnet und so einen Überblick bietet. Der Wert kann von null bis hundert reichen und wird zusätzlich farblich hervorgehoben. Zwischen 75 und 100 ist der CASC Wellness-Score grün, zwischen 50 und 75 orange und darunter rot. CASC Tagebuch Danach wird im CASC Wellness Dashboard einerseits in einer Art Tagebuch der Score aufgetragen, so dass man den zeitlichen Verlauf im Blick haben kann. Der Hersteller empfiehlt, ein bis zwei mal die Woche einen Teststreifen zu bepinkeln, um Veränderungen zu sehen. Zudem gibt es für die Kategorien Abwehrkräfte, Energie, Fokus, Körper und Aussehen jeweils auch einen Score in Form eines Durchschnittswert von null bis 100, der im Tagebuch-Verlauf angezeigt werden kann. Wählt man einen anderen Score als Wellness aus, werden aus den zwölf Messwerten darunter diejenigen ausgegraut, die keinen Einfluss auf die jeweilige Kategorie haben. Bei der Kategorie Aussehen etwa, was Haare, Haut und Nägel umfasst, verbleiben dann nur noch Vitamin C, Calcium, Ketone, Hydration, Blut und Bilirubin. Der Wellness-Score umfasst immer alle zwölf Werte und deren Einzelauswertungen. CASC Flow Einzelauswertung Darunter werden die zwölf einzelnen Werte in zwei Reihen nebeneinander dargestellt. Zu jedem Eintrag sehen wir dort auf einen Blick den gemessenen Wert, etwa in mmol/l für Ascorbinsäure (Vitamin C), sowie eine Farbeinstufung, wieder in Ampelform: Grün, Orange oder Rot. Jeder einzelne Wert kann dann angetippt werden, so dass wir einen kurzen Absatz zur Analyse des gemessenen Wertes lesen können. So wird zunächst erklärt, wie die CASC Flow App zu der Ampel-Einschätzung kommt und was das bedeutet. Darunter sind ausklappbar jeweils drei Absätze zu finden: Was ist Der erste heisst bei Vitamin C beispielsweise „Was ist Vitamin C“. Hier findet man ausführlich und verständlich erklärt, um was es sich bei dem gemessenen Wert handelt und warum er wichtig für den menschlichen Körper ist. Auch zu den Empfehlungen, Normbereichen und etwaigen Besonderheiten. Hier sind auch gleich Links und Quellenangaben zu wissenschaftlichen Studien hinterlegt. Wie man den Graphen liest Im zweiten Abschnitt wird erklärt, wie die Referenzbereiche zustande kommen und wieso diese so gewählt sind. Auch hier sind wissenschaftliche Quellen gleich verlinkt. Studien Der dritte Abschnitt unter jedem Einzelwert in der CASC Flow Wellness-Test App bietet eine überraschend grosse Auswahl an wissenschaftlichen Studien zu unterschiedlichen Aspekten des gemessenen Wertes, etwa bei Vitamin C zu Vitamin C und Aussehen, zu Konzentrationsfähigkeit, zu Energie sowie zu Abwehrkräften. Ernährungsempfehlungen Schlussendlich finden wir in jeder der zwölf Einzelauswertungen auf uns jeweils individuell zugeschnittene drei Ernährungsempfehlungen. Etwa kann man so bei Vitamin C-Mangel vermehrt zu schwarzen Johannisbeeren, zur Aceolra-Kirschen und zu Hagebutten-Produkten greifen. Die Ernährungsempfehlungen sind jeweils bebildert und mit einem Antippen auch mit einem kurzen Absatz erklärt. Mit dem Klick auf „Alle Empfehlungen ansehen“ oder durch einen Wechsel auf auf den Reiter „Empfehlungen“ werden für alle gemessenen zwölf Werte entsprechende drei Ernährungsempfehlungen ausgesprochen. Auch finden sich hier empfohlene Nahrungsergänzungsmittel. Wenig überraschend: Ach diese sind, zumindest teilweise, beim Hersteller erhältlich. Ein Link zum jeweiligen Shop-Eintrag ist gleich mit in der Detailbeschreibung der Nahrungsergänzungsmittel hinterlegt. Mit einem Tippen auf das Plus-Symbol kann eine Ernährung- oder Ergänzungssempfehlung dann jeweils in die eigene Auswahl Übernommen werden, so dass man auf einen Blick sieht, was man sich selbst vornimmt, zu verbessern. Zudem kann die App optional an den nächsten Test erinnern, enthält eine FAQ, einen Link zum Support und zum Shop des Herstellers. Preis und Fazit CASC FLOW Wellness Testkit für zuhause gibt es im Set mit vier Tests für 24,99 Euro bzw. SFr. inklusive MwSt. und Versand. Wer das Testkit im Abo bestellt, spart nochmals satte 20 Prozent. Das Abo ist jederzeit kündbar, so dass auch die erste Bestellung für nur 19,99 Euro abgeschlossen werden kann.