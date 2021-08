Review: Carbon 1 MKII im Test

Carbon, auch Karbon, wie das Erdzeitalter genannt, ist ein Material aus Kohlenstofffasern. Daraus werden schon länger Teile und Geräte für den Hochleistungseinsatz gebaut. Etwa in der Formel 1, in der Flugzeugtechnik und bei Rennrädern sind Kohlenstofffaser-Verbundstoffe gefragt, weil sie ein extrem geringes Gewicht und gleichzeitig hohe Steifigkeit und Robustheit mit bringen. Warum also daraus kein Smartphone bauen? Nun, weil Carbon auch die bei Handys natürlich unerwünschte Eigenschaft hat, elektromagnetische Wellen zu stören. Da wir aber Mobilfunk, WLAN, Bluetooth, GPS und auch NFC benutzen möchten, muss eine Lösung her. Das Carbon 1 MKII von Carbon Mobile hat es geschafft und wir schauen uns das Smartphone für euch genauer an.

Hardware und Eigenschaften des Carbon 1 MKII

Das Carbon 1 MKII von Carbon Mobile ist zunächst in klassischer Barrenform und ebenso klassischem Schwarz gehalten. Das Gerät selbst ist 74 x 153.5 x 6.3 mm gross. Ja, nur 6.3 mm dünn! Und es wiegt federleichte 125 Gramm.

Design

Beides, die herausragende Dünne und die Leichtigkeit sind dem Design geschuldet. Denn dank Kohlefaser-Monocoque konnte auf einen inneren Metallrahmen und auch jede Menge Plastik verzichtet werden. Weniger als 5 Prozent des Carbon 1 ist aus Plastik gefertigt. Doch was ist alles aus Carbon? Prinzipiell die Schale, in der die ganze Technik Smartphone liegt. Dass dennoch gefunkt werden kann, liegt an der zum Patent angemeldeten HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Material) Technologie von Carbon Mobile, die Karbonfasern mit komplementären “funkfähigen” Verbundstoffen verbindet und so ein besonders verwindungssteifes und strapazierfähiges Gehäuse zu ermöglichen, dass dennoch kaum wenig wiegt.

Akku, RAM, CPU, GPU und APU

Im Inneren des Smartphones ist ein 3000 mAh starker Akku zur Stromversorgung des MEDIATEK P90​​ Octa-Core SoC. Dieser kann auf 256 GB Speicherplatz und 8 GB LDDR4x Arbeitsspeicher zurückgreifen. Die CPU taktet bis 2.2 GHz und wird begleitet von einer MG PowerVR GM 9446 GPU sowie einer MediaTek APU 2.0 für die KI.

Konnektivität

Neben LTE MIMO Cat 12 inklusive VoLTE, VoWi-fi und ViLTE mit Support für die LTE-Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 sowie 38. Ebenfalls werden WCDMA Cat 24/7 unterstützt. Für das WLAN ist 802.11a/b/g/n/ac mit beiden Frequenzbereichen 2.4 GHz und 5 GHz mit dabei und Bluetooth 5.0 mit BTLE, aptX sowie aptX HD, sowie NFC und GPS, Glonass und Galileo unterstützt.

Sensorik

An Sensoren sind mit an Bord: Hallsensor, Beschleuigungssensor, Gyroskop, Näherungssnsor, Umgebungslichtsenosr, elektronischer Kompass, Sensor Hub und ein rechtsseitig angebrachter Fingerabdrucksensor.

Tasten und Öffnungen

Über dem Fingerabdrucksensor in der oberen Hälfte auf der rechten Seite ist die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärkewippe zu finden. Auf der linken Seite wiederum ist der Dual-SIM-Karten-Schacht zu finden, wobei die zweite SIM wahlweise gegen eine microSD-Karte getauscht werden kann.

Die Oberseite beherbergt lediglich ein Mikrofon. Die Unterseite hat, neben einem weiteren Mikrofon, den USB-C-Anschluss sowie den Lautsprecher zu bieten.

Display

Die Vorderseite birgt das 6.01 Zoll grosse AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixel und somit einer Bildpunktdichte von 401.82 PPI. Es wird von 0.4 mm starkem Corning Gorilla Glass Victus geschützt.

Über dem Display in einem schmalen Rahmen ist ein V-förmiger Lautsprecher sowie die Frontkamera untergebracht und nicht in einer Notch, wie heute so weit verbreitet.

Kameras

Die Frontkamera mit 20 Megapixel Auflösung und f/2.01 sowie einem 1/3.1 Zoll Sensor liefert Bilder mit 4640 x 3488 Pixel.

Die rückseitige Dual-Hauptkamera, die in der oberen, linken Ecke zu finden ist, löst mit 16 Megapixel auf, f/2.2 und einem Sensor mit 1/3.4 Zoll Grösse. Sie liefert Bilder mit 5184 x 3880 Pixel.

Rückseite

Ausser der Kamera und dem LED-Blitz ist auf der Rückseite der Herstellername carbon MOBILE zu finden, die gleichzeitig als Signal-LED dient. Sie leuchtet kann in verschiedenen Farben leuchten und zeigt so beispielsweise mit Rot an, dass der Akkustand zuneige geht und mit Grün, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Software

Als Betriebssystem kommt Googles Android 10 fast unverändert zum Einsatz. Einziger Zusatz zum Auslieferungszustand des OS ist hier eine App namens Carbonizer Center, die einen direkten Draht zum Community-Bereich von Carbon Mobile.

Für die zweite Hälfte dieses Jahres ist ein Update auf Android 11 angekündigt.