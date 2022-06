Review: Apple HomePod mini im Langzeittest

Der smarte Lautsprecher selbst ist 84.3 mm hoch und 97.9 mm breit und kugelrund. Allerdings ist der Boden und die Oberseite abgeflacht. Die Seiten sind mit einem Textilnetz aus Akustisch transparenter Stoff ummantelt und so erinnert das Design entfernt an einen Seeigelkaktus. Vielleicht gibt es deswegen nur die Farbvarianten Weiss, Gelb, Orange, Blau und Space Gray. Die Unterseite ist kreisrund, gummiert und zeigt das Apple Logo.

Der HomePod mini von Apple kommt mit fest verbautem Kabel von 150 cm Länge, das in einen USB-Typ-C-Stecker mündet. Es kommt stets in derselben Farbe wie der HomePod Mini, also Weiss, Gelb, Orange, Blau oder Space Gray.

Für Hörbücher und Podcasts ist der HomePod mini hingegen wie geschaffen. Prägnant und klar hörbar klingt die Stimme auch über weitere Distanzen. Auch Siri ist übrigens gut von weiter weg zu verstehen und bedienbar. Man muss also nicht unbedingt neben dem Apple HomePod mini sitzen, sondern kann auch quer durch den Raum fragen „Hey Siri, wo ist mein iPhone?“. Schon fängt das Smartphone an, sich bemerkbar zu machen.

Das HomePod mini Gehäuse ist nicht gerade gross. Klar, dass wir hier keine HiFi-Anlage vor uns haben. Ein tiefer und kräftiger Bass bleibt technisch bedingt aus. Dennoch ist es nicht so, dass sich gar keine tiefen Frequenzen im Klangbild bemerkbar machen würden. Ebenso ist die Dynamik nicht mit der von grossen Lautsprechersetups zu vergleichen, aber der HomePod mini überrascht, was er im Stande ist, an Klang zu leisten.

Im Apple-Kosmos hingegen ist alles von Haus aus installiert und funktioniert auf Anhieb. Die Bedienung des HomePod mini am Gerät selbst ist einfach und intuitiv gelöst: Ein einfaches Tippen pausiert die Musik oder beendet die Pause. Ist keine Musik aktiv, weckt das Tippen das Sprachassistenzprogramm aus Cupertino auf. In jeder Situation, also auch während der Musikwiedergabe, können wir Siri mit Drücken und Haltenauslösen. Während der Kreis an der Oberseite des Apple HomePod mini bunt leuchtet, wartet Siri auf unsere Befehle.

auch die eigene iTunes-Bibliothek und die iCloud Musikmediathek mit einem Apple Music oder iTunes Match-Abonnement können direkt auf dem HomePod benutzt werden. Apple Music Radio und Podcasts sind ebenso möglich wie die Übertragung anderer Inhalte via AirPlay zum HomePod mini von iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV und Mac. Via Bluetooth kann jedoch keine Musik so einfach gestreamt werden. Die BLE-Schnittstelle ist einzig für die Smart Home-Steuerung gedacht. Wer also vom Android-Gerät aus, braucht so etwas wie AirMusic Pro.

Bilder: PocketPC.ch / Walter-Jeanrenaud

Langzeiteindruck

Wir haben nun also den HomePod mini von Apple mehrere Wochen intensiv ausprobiert und zeitweise täglich gebraucht. Von einfachem Streaming unserer Musiksammlungen und Lieblings-Podcasts bis zur Steuerung des HomeKit-kompatiblen Smart Homes haben wir ausprobiert, was sich alles mit Siri und dem HomePod, in dem die Sprachassistenz nun wohnt, machen lässt. Ja, auch alle lustigen Tierstimmen („Siri, wie macht ein Fuchs?“) haben wir versucht, herauszufinden. Aber auch sinnvolle Aufgaben, wie Nachrichten und Kalendereinträge anzulegen, die Wettervorhersage und eben das aktivieren von Smart Home-Geräten haben wir in der Zeit möglichst alleinig durch Siri erledigt.

Was sich zeigt ist, das Apple Smart Speaker vor allem bei gesprochenen Inhalten und sehr stimmlastiger Musik punkten kann. Der kleine weisse Kaktus kann eine erstaunliche Lautstärke entfalten und bleibt dennoch akzentuiert und übersteuert nicht. Dass Apple zum Streaming allein auf AirPlay setzt, ist ein kleines Hindernis, dass doch manchmal etwas lästig sein kann. Wer nicht nur iOS-Geräte und MacBooks im Einsatz hat, kommt so manchmal an Grenzen. Multiroom-Audio ist beispielsweise nicht mit allen Drittanbieter-Apps so gut möglich, wie mit Apple-Produkten. Das nervt. Was auch nervt ist, das selbst im Apple-Ökosystem die Einschränkungen spürbar bleiben. Will man beispielsweise nicht Apple Music sondern etwa Spotify oder Amazon Music nutzen, so kann dies nicht per Sprachsteuerung ausgelöst werden. Siri kann dann nur auf das iPhone verweisen, das man zur Hand nehmen muss, um via AirPlay die Musik zum HomePod mini zu schicken. Das ist schade.

Insgesamt jedoch lässt sich eine ganze Menge mit Siri machen, sowohl in der Freizeit als auch im Arbeitsalltag, und der HomePod erleichtert die Steuerung und Bedienung ungemein.

Preis und Fazit

Der Apple HomePod mini ist für 99,- Euro bzw. 99.- SFr. in den Farben Weiss, Gelb, Orange, Blau und Space Grau erhältlich. Auf Amazon ist der Smart Speaker übrigens kurioserweise noch nicht gelistet, hingegen fast das ganze restliche Apple-Sortiment schon.

Alles in Allem ist der Apple HomePod mini eine Lücke im Smart Speaker-Markt zu füllen. Auch wenn Google und Amazon hier mit einer grossen Auswahl an Geräten unterschiedlichster Preisklassen aufwarten können, ist Apple mit dem HomePod mini ein guter Wurf gelungen. Ein klares und warmes Klangbild und für die Grösse erstaunliche Lautstärke zeichnen den kleinen Lautsprecher aus, der mit einem unaufdringlichen Design, das gleichzeitig interessant und keineswegs belanglos daher kommt. Apple eben. Die bunt leuchtende Touch-Bedienfläche ist zwar mehr Spielerei als sinnvoll, aber erfüllt ihren Zweck. Man erkennt so sehr gut, wenn Siri zurhört und Sprachbefehle verarbeitet werden. Das AirPlay 2 und damit auch Multiroom-Audio perfekt genutzt werden können, setzt aber leider wiederum, wie für Cupertino typisch, die Verwendung von Apple-Geräten voraus. Ohne iOS-Gerät kann auch der HomePod mini gar nicht erst eingerichtet werden.

Der Apple HomePod mini ist somit für alle, die sich sowieso im Apple-Kosmos bewegen, ein guter Smart Speaker mit erstaunlichem Klang für knapp 85. cm Durchmesser und schönen Eigenschaften. Für Apple ist er zudem geradezu dezent in der Preisgestaltung.