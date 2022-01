Review: AJAX DualCurtain Outdoor Bewegungsmelder im Test

Damit können Fenster, Türen und andere Durchgänge überwacht werden, die nicht durch Tiere durchquert werden, da der zusätzliche Sichtbereich sich mit der Haustiererkennung nicht verträgt. Damit das Sichtfeld des Melders nicht durch eine Säule oder ein Fallrohr an der Fassade versperrt wird, können die optischen Systeme vertikal verschoben werden. In der App kann zudem die Empfindlichkeit angepasst oder auch eines der optischen Systeme, also eine ganze Seite, deaktiviert werden, wie mit den Schiebereglern auch.

AJAX DualCurtain Outdoor verfügt zudem über eine einzigartige Technologie zur Erweiterung des geschützten Bereichs, die Nahbereichserkennung. Ist diese aktiv, wird für den oberen PIR-Sensor des Melders ein zusätzlicher schmaler Sichtbereich aktiviert, der in einem Winkel von 40 Grad nach unten gegen den Hauptsektor gerichtet ist. Diese Funktion ermöglicht es beiden Sensoren, Bewegungen zu erkennen, wenn ein Mensch den geschützten Bereich in unmittelbarer Nähe des Melders selbst überquert, womit der sonst für Vorhangmelder typischen toten Winkels behoben wird.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Der AJAX DualCurtain Outdoor Bewegungsmelder ist tadellos verarbeitet und macht einen hochwertigen, robusten Eindruck. Montiert wird das Security-Gerät unkompliziert und in Echtzeit konfiguriert. Die Einrichtung des elektronischen Funkkanal-Sicherheitsmelders ist wie gewohnt einfach und per App in wenigen Schritten erledigt. So kann man sofort die Erkennungsbereiche sowie die Kommunikation mittels Jeweler-Protokoll ausprobieren.

Kompatibel ist der DualCurtain Outdoor mit dem AJAX Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus sowie dem ReX Funk-Repeater und kann über 1700 Meter entfernt von der Funkzentrale aufgestellt werden. Die beiden eingelegten Batterien vom Typ CR123А versorgen den Bewegungsmelder für bis zu vier Jahre mit Strom.

Das Alarmsignal wird vom AJAX DualCurtain Outdoor in 0.15 Sekunden übermittelt, also nahezu unmittelbar.

Preis und Fazit

Der AJAX DualCurtain Outdoor ist für 272,- Euro bzw. SFr. gelistet, wobei der Preis nicht vom Vertriebsunternehmen weitergegeben werden muss. Einzelne werden sicherlich abweichende Preise abrufen. Der Hersteller legt sein Alarmsystem ja darauf aus, dass es von Fachpersonal installiert und konfiguriert wird, um keine Fehler zu machen und die Sicherheit zu gefährden, weswegen bei AJAX Systems ein Vertriebsnetz von Grosshandel und autorisierten Installationsbetrieben zu finden ist.

Insgesamt macht auch der DualCurtain Outdoor einiges her und ist eine sinnvolle Erweiterung des smarten AJAX Sicherheitssystems. Als Bewegungsmelder mit hohem, beidseitigem Erfassungsfeld und zuverlässiger Störungserkennung kann mit dem AJAX DualCurtain Outdoor jeder Eingang oder Durchgang abgesichert werden.