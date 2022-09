Razer Kishi v2 für iPhone im Test: Ansteckbarer Controller absolut ausser Konkurrenz

Wie ihr wohl schon über die Jahre mitbekommen habt, bin ich ein riesiger Fan von Mobile Gaming. Der Razer Kishi V2 überzeugte für Android in unserem Test – trotz kleinerer Schwächen – durchaus und leider wurde ich noch für die iOS Version vertröstet. Jetzt kann ich endlich die iPhone-Version testen. Vieles ist sehr ähnlich, so dass ich nicht noch einmal auf alles eingehen werde, aber ich werde euch definitiv meinen Eindruck zum Modell teilen.

Gleiche Verarbeitung wie beim Android-Modell, gleiche Materialien

Auch wenn die iOS Version grösstenteils aus Kunststoff besteht, gibt es auch hier kaum etwas zu beanstanden. Der sehr leichte Razer Kishi v2 für iPhone fühlt sich im Test sehr hochwertig an. Ich habe keine all zu kleinen Hände, aber auch keine Mega-Pranken. Er liegt bei mir recht gut in der Hand und durch die leichten Erhebungen an der unteren Seite zu beiden Seiten hin fühlt er sich auch noch recht griffig an. Allerdings ist er trotz der angerauten Stellen mehr oder weniger „rutschig“. Ihr solltet ihn also entsprechend festhalten.

Die Klammerhalterung funktioniert ebenfalls und ist an den jeweiligen Enden für einen schonenden Griff des iPhones gummiert. Der Mechanismus fühlt sich in Ordnung an, allerdings muss man erst einen andauernden Langzeittest abwarten, um sagen zu können, wann die Feder anfängt zu ermüden. Schliesslich kostet der Controller nicht gerade wenig, im Gegenteil, er ist einer der teuersten seiner Klasse! Da sollte Langlebigkeit ein Ziel sein.

Auch in der iPhone-Version ist übrigens kein Akku verbaut. Er läuft direkt über den Lightning-Anschluss des iPhones, was vielleicht in 1 bis 2 Jahren ein Problem werden könnte, sollte Apple tatsächlich laut den Gerüchten auf USB-C umstellen. Aber gut, da kann Razer dann auch nichts für. Bluetooth gibt es übrigens nicht und damit auch keine kabellose Verbindung. Dafür könnt ihr das iPhone im Gerät selbst laden, da im rechten Steuerelement unten ein Lightning-Anschluss verbaut ist.