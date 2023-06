BlackShark V2 Pro 2023 im Test: Razer bügelt nahezu alle Schwächen aus! von Marcel Laser

Lesedauer: 7 Minuten

Bilder: PocketPC.ch / Laser Die Verarbeitung zeigt sich beim Razer BlackShark V2 Pro 2023 im Test auf wirklich sehr hohem Niveau! Nichts knarzt, alles sitzt sehr gut beieinander und beunruhigendes Wackeln von Teilen konnte ich auch nicht feststellen. Besonders stark ist aber wieder einmal der unheimlich hohe Tragekomfort. Der Anpressdruck ist zumindest für meine Birne sehr angenehm und fest genug, damit schnellere Kopfbewegungen kein Problem darstellen. Die Polster sind unheimlich gut gefüttert und der Memoryschaum ist vor allem an den Ohrpolstern sehr soft. Das Razer BlackShark V2 Pro 2023 ist im Test schon auf dem Komfort-Niveau des Corsair HS80 und letzteres ist so ziemlich das bequemste Gaming-Headset, das ich je testen durfte.

Razer BlackShark V2 Pro 2023 mit enorm viel Technik im Gehäuse Während das Vorgängermodell aus 2020 mit microUSB eher rückständig wirkte, sieht es nun endlich im Nachfolger komplett anders aus. Neben USB-C unterstützt das neue BlackShark V2 Pro sogar eine parallele Bluetoothverbindung mit dem Smartphone per Bluetooth 5.2. So könnt ihr während des Zockens noch Gespräche annehmen oder über das Telefon in einem Discord-Channel sprechen, sofern ihr auf der PlayStation keinen Partychat am laufen habt. Viele Headsets der Preisklassen über 200 Euro/Schweizer Franken bieten mittlerweile Bluetooth von Haus aus zusätzlich an. So auch beispielsweise das Astro A30 Wireless und ist ein sehr willkommenes Feature. Technik des BlackShark V2 Pro 2023 im Kurzüberblick Treiber: 50 mm Titanium Triforce

50 mm Titanium Triforce Frequenzbereich: 12 – 28000 Hz

12 – 28000 Hz Impedanz: 32 Ohm

32 Ohm Sensitivität: 100 dB SPL / mW @ 1 kHz (HATS)

100 dB SPL / mW @ 1 kHz (HATS) Konnektivität: Kabellos per USB-A-Dongle (2.4 GHz) und Bluetooth 5.2

Kabellos per USB-A-Dongle (2.4 GHz) und Bluetooth 5.2 Akkulaufzeit: laut Hersteller bis zu 70 Stunden Die Lautsprecher sind die von Razer verwendeten Titanium-Treiber. sind 50 Millimeter gross und haben ein sehr identisches Soundprofil zum Vorgänger, aber dazu später mehr. Der Akku ist zudem enorm angewachsen und verspricht laut Hersteller bis zu 70 Stunden (!) Laufzeit. Im Lieferumfang finden sich USB-C-Kabel, der USB-A Dongle für PC, PlayStation und Nintendo Switch, sowie das neue Mikrofon des Headsets, dass sich im Vergleich zum Headset selbst dann doch optisch sehr stark verändert hat.

Das Razer BlackShark V2 Pro 2023 hat ein schickes, schlichtes Design und richtig viel Technik verbaut. Bild: Razer

Kompatibel ist das Headset übrigens mit der PlayStation 5, der Nintendo Switch und dem Windows-Betriebssystem. Auch auf macOS lässt sich der Kopfhörer mit entsprechendem Adapter oder einem separaten Dock mit USB-A-Anschluss nutzen. Lediglich an der Xbox kann das Headset nicht angeschlossen werden, da Microsoft ein eigens entwickeltes Protokoll nutzt. Somit ist das neue BlackShark V2 Pro mit folgenden Systemen kompatibel: PlayStation 4 und PlayStation 5 per USB-A-Dongle

und per USB-A-Dongle Nintendo Switch per Bluetooth 5.2 und USB-A-Dongle

per Bluetooth 5.2 und USB-A-Dongle Windows – PC per USB-A-Dongle

– per USB-A-Dongle macOS per Bluetooth 5.2 und USB-A-Dongle

per Bluetooth 5.2 und USB-A-Dongle iPhones und iPads per Bluetooth 5.2

und per Bluetooth 5.2 Android-Handys per Bluetooth 5.2

So klingt das neue Razer BlackShark V2 Pro 2023 im Test Erst einmal gleich vorweg: Das Headset ist extra für den E-Sport konzipiert, wo viel Wert auf Höhen und Mitten gelegt wird um wichtige Geräusche wie Schritte oder das Nachladen von Wassen entsprechen besser wahrnehmen zu können. Das Soundprofil erinnert stark an den Vorgänger und ist auch sehr ähnlich ausgeprägt. Für Razer eher sehr untypisch, ist der im ersten Moment fehlende, übertrieben wirkende Bass. Dieser rückt im neuen BlackShark V2 Pro 2023 dann doch deutlich in den Hintergrund und gibt euch eher dezent die Schelle auf die Ohren. Er ist aber dennoch da und sehr präsent. Das liegt aber vor allem auch daran, dass das Soundprofil des Gaming-Headsets minimal auf der “warmen” Seite der Klänge liegt. Dieses seicht warme Klangbild vermittelt dennoch ein Gefühl von ordentlicher Tiefe, nicht nur bei der Ortung von Gegnern, sondern auch beim moderaten Tiefton. Die Ortung läuft übrigens überraschend gut und ist wirklich gelungen. Überraschend ist hier vor allem die sehr hohe Detailstufe, die das Razer BlackShark V2 Pro 2023 im Test erreicht. Zwar reicht diese definitiv nicht an das Master & Dynamic MG20 heran (der Preisunterschied beträgt aber auch fast 300 Euro/SFr !!), doch liefert das Razer-Headset besser ab als fast jeder andere Gaming-Kopfhörer der Preisklasse. Während mir der Sound des Astro A30 Wireless von Logitech noch für 250 Euro/SFr mehr als zusagte, wischt der Konkurrent aus dem Hause Razer akustisch schon den Boden mit dem Astro-Modell auf! Der Unterschied ist hier nicht gerade klein, vor allem was Detailreichtum, Ortung und die offenere Klangbühne betrifft. Auch wenn der Bass nicht so pompös erscheint, setzt er Explosionen und Grollen in Spielen ordentlich in Szene, ohne die anderen Klangebenen zu zerfetzen. Für manch einen kann dieses aber dennoch zuwenig sein. Für mich persönlich ist der Klang super abgestimmt und ich favorisiere nun einmal etwas weniger, aber dafür präzisen und auf den Punkt gebrachten Bass.

Gibt es sowohl in weiss als auch in schwarz! Schick sehen beide aus, aber das hellere Modell dürfte mehr schmutzanfällig sein. Bild: Razer

Klangprofile ändern, speichern und alles per Razer Synapse Zudem bietet Razer mehrere Klangprofile an. Gaming, Music, Movie und Custom schallt es aus den Ohrmuscheln per Ansage, wenn ihr den Profil-Knopf an der rechten Ohrmuschel drückt. Gaming nimmt den Bass noch weiter raus und boostet Höhen und Mitten stärker. Music holt mehr Bass und Tiefton nach oben und Movie ist eher abgestimmt auf Hoch- und Tieftöne. Mit Custom habt ihr aber ein eigenes Profil, dass am Anfang die reinen Treiber-Standardeinstellungen nutzt. Diese sind vor allem für PlayStation und Nintendo Switch hervorragend geeignet! Ohne zusätzliches Sound-Tuning gefallen mit die BlackShark-Kopfhörer einfach am besten. Reicht euch das nicht, könnt ihr über Razer Synapse ein komplett eigenes Soundprofil erstellen. Dieses wird sogar auf dem Headset gespeichert, was beim Vorgänger nicht funktionierte. Dieses ist dann besagtes Custom-Profil, dass ihr nur noch über den Knopf auswählen müsst. So könnt ihr die Einstellungen mit auf die Konsole nehmen und fast das volle Potenzial des Razer BlackShark V2 Pro 2023 auf der PlayStation oder der Nintendo Switch nutzen. Das war auch ehrlich gesagt überfällig! Trotz Bluetooth-Verbindung am Handy gibt es aber keine Razer-App, die die neuen BlackShark-Kopfhörer unterstützen. Firmware-Updates und Einstellungen müsst ihr zwingend an einem Windows-Rechner vornehmen. Das ist weiterhin enttäuschend, denn den macOS-Support hat Razer vor ein paar Jahren mit Synapse 2 eingestellt und somit gibt es für macOS keine Software mehr, die das Headset unterstützen. Hier wären eine iOS- und Android-App eine perfekte Ergänzung, um diese Lücke zu schliessen. Schliesslich haben die meisten von uns entweder ein Android- oder iOS-Handy. Synapse 3 gibt es nämlich aktuell nur für Windows 10 und Windows 11.

Razer Synapse 3 für Windows 10/11 ist die erste Anlaufstelle für Konfigurationen und dem Auslesen von Updates. Aber leider auch die Einzige. Bild: PocketPC.ch / Laser

Mikrofon gehört zu den Besten auf dem Markt! – Corsair HS80 bleibt aber besser Während das Mikrofon im Vorgänger einigermassen gut war, aber keine Berge versetzen konnte, so macht Razer im neuen BlackShark V2 Pro 2023 einen gewaltigen Schritt nach vorne! Es hat zwar nicht die Qualität eines Corsair HS80, welches wir vor längerer Zeit schon im Test hatten, aber Razer kommt ziemlich nahe heran. Die Stimme ist sehr verständlich und klar und das alles fast schon ohne störende Kompression oder dem Weglassen von Frequenzen. Ihr könnt übrigens das Mikrofon in Razer Synapse 3 weiter euren Bedürfnissen anpassen und entsprechende Soundprofile erstellen. Ähnlich wie man es von der recht guten Logitech G Hub Software kennt. Allerdings lässt sich bei mir das Mikrofon nicht so richtig vor den Mund biegen, sondern lediglich nur schräg darunter, was aber auch der Konstruktion und dem abnehmbaren Arm geschuldet ist. Schlimm ist das aber nicht. Der mitgelieferte Pop-Schutz ist recht gross und ist daher aus den Augenwinkeln zu sehen, stört aber nach wenigen Minuten nicht mehr. Endlich hat Razer hier eine Stimmqualität abgeliefert, die es mit der von Corsair aufnehmen kann, allerdings noch nicht übertrifft. Braucht es aber auch gar nicht, denn das Mic ist wirklich gelungen und klingt durchaus fantastisch. Ich war in all meinen Partychats sowie Discord-Channel sehr verständlich und auch die Gegenseite war häufig von der Qualität des Mikros beeindruckt.

Razers neues Gaming-Headset ist richtig bequem. Der Stoff macht auch einen sehr robusten Eindruck. Bild: PocketPC.ch / Laser

Richtig gute Akkulaufzeit und endlich schnelles Laden über USB-C Der Vorgänger kam noch mit microUSB und war eines der grössten Kritikpunkte in unserem Test. Das war selbst für das Jahr 2020 und für ein 200 Euro/SFr. Headset einfach viel zu rückständig. Die Akkulaufzeit war zwar mit knapp 20 Stunden “ok”, aber auch nicht weltbewegend und microUSB lädt alles andere als schnell. Hier hat Razer nun den grössten Kritikpunkt komplett ausgemerzt und bietet endlich auch USB-C in seinem Flaggschiff-Headset an – inkl. schnelles Aufladen! Noch Beeindruckender ist allerdings die Akkulaufzeit. Der Hersteller gibt unter optimalen Bedingungen bis zu 70 Stunden an. Das erreichte ich im Test allerdings nicht. Nach circa 63 Stunden war Schluss. Diese Laufzeit verkürzt sich übrigens noch einmal, wenn das Razer BlackShark V2 Pro 2023 noch mit dem Smartphone per Bluetooth gekoppelt ist. Allerdings kann ich mit dem Razer-Headset ohne Probleme fast eine ganze Woche zocken ohne es aufladen zu müssen! Das ist derart angenehm, dass es mehr als zu vernachlässigen ist!

Endlich per USB-C laden! In 15 Minuten könnt ihr 6 weitere Spielstunden rausholen. Zudem hält der Akku lange durch. Bild: PocketPC.ch / Laser