PowerA Moga XP7-X Plus im Test: Der perfekte Android-Controller zum Zocken?

Dass der Moga XP7-X Plus sich im Test als vermeintliche Xbox-Controller-Kopie zeigt und auch auf der Verpackung das Farbschema so gehalten ist, ist natürlich kein Zufall. Es handelt sich um ein von Microsoft lizensiertes Produkt und daher ist auch eine Xbox-Taste auf dem guten Stück zu sehen. Die Verarbeitung selbst ist hochwertig, auch wenn sehr viel Plastik zum Einsatz kommt. Dank dem integrierten Akku und dem mechanisch ausziehbarem Gehäuse wirkt der Controller auch schwer, was ihm ebenfalls Punkte beim Gefühl der Wertigkeit einbringt. Anders als der Razer Kishi v2 fühlt sich der Moga XP7 Plus (wir lassen das zusätzliche X mal weg…) nicht so leer und hohl im Inneren an, was einiges ausmacht.

Der Razer Kishi v2 wusste durchaus schon zu beeindrucken, kämpft aber noch mit kleineren Schwächen im Vergleich. Kann der PowerA Moga XP7-X Plus da mithalten? Und ob er das kann, denn er setzt genau da an, wo viele andere teure Produkte scheitern: Das Gefühl bei den Tasten und Analogsticks zum Spielen. Wir konnten den Moga-Controller im Test ordentlich ausprobieren.

Bilder: PocketPC.ch / Laser

Übrigens verbirgt sich in der Mitte des ausziehbaren Bereichs ein nettes Gimmick, das als Standfuss für Smartphones genutzt werden kann. Zieht ihr den Controller auseinander so könnt ihr das Mittelstück entfernen und aufklappen. So fungiert das Handy beispielsweise als kleines, aufstellbares Display. Was vor allem bei Geräten praktisch ist, die sich nicht in den Moga XP7-X Plus einlegen lassen. Wobei es hier schwierig wird, was zu finden, denn das Modell unterstützt Smartphones mit bis zu 7.1 Zoll! Das ist schon richtig übertrieben viel Spielraum.

Verbindungen per Bluetooth und Kabel – Integrierter Wireless-Charger

Besonders toll sind die implementierten Verbindungsmöglichkeiten. So konnten wir Android-Handys per Kabel verbinden oder auch über eine Bluetooth-Verbindung. Apple-Modelle, wie beispielsweise ein iPhone 13 Pro Max, lassen sich nicht verbinden, auch nicht per Bluetooth. Was wir allerdings nicht ganz nachvollziehen können, ist die Verwundung eines Kabels für die Verbindung. Zwar ist der USB-Type-C Anschluss vieler Controller vielleicht auch ein Bauteil, dass schnell kaputt gehen kann, doch ist die Lösung per Kabel nicht gut gelöst. Denn das Smartphone muss sich dafür ausserhalb des Controllers befinden, damit ihr den microUSB-Anschluss des Kabels an das Gamepad und dann den USB-C-Connector am Smartphone anschliessen könnt. Das ist sehr umständlich. Hier sind vielleicht Smartphones wie das Asus RoG Phone im Vorteil, die auch seitlich im Rahmen einen Anschluss bieten und so auch im eingelegten Zustand im Controller per Kabel verbunden werden können.

Stark ist zudem auch die Integration eines Wireless-Charger. Ja, ihr habt richtig gehört: Der Moga XP7-X Plus kann euer Handy kabellos aufladen. Möglich macht das eine im Gerät verbaute Powerbank mit rund 2000 mAh. Das reicht natürlich nicht um moderne Smartphones voll zu laden, allerdings könnt ihr so noch einiges an Spielzeit herausholen, sofern es einmal eng werden sollte. Grade bei Online-Games richtig praktisch und ein toller Pluspunkt.