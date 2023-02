Philips TAG5106LE im Test: Günstiges Gaming-Headset überrascht und enttäuscht

Nicht jeder kann viel Geld für ein richtig krasses Gaming-Headset ausgeben. Mit dem Master & Dynamic MG20 hatten wir bereits ein Modell im Test, dass mehr kostet als die PlayStation 5 selbst! Über Sinn und Zweck lässt sich vortrefflich streiten. Philips geht mit dem TAG5106LE einen anderen weg und ist bereits für unter 100 Euro bzw. Schweizer Franken erhältlich. Wir haben das Headset für PS5, PC, macOS und auch die Nintendo Switch im Test ausprobiert.

Spaciges Design mit dezenter LED-Technik und kleinen Verarbeitungs-Bedenken

Einmal ausgepackt, sticht vor allem das enorm abgespacte Design ins Auge, dass mir persönlich sogar sehr gut gefällt. Es hebt sich nicht nur von der Masse ab, sondern schafft dabei auch noch gleichzeitig recht schlicht zu wirken. Zwar ist einmal wieder LED verbaut, was ich persönlich bei einem Headset eher als störend empfinde, da es im Endeffekt nur den Akku belastet und es selbst nicht sieht, doch ist die Einbindung dezent. Per Schalter gibt es mehrere Farboptionen, die dann über den kleinen Streifen an den Ohrmuscheln pulsieren.

Weitere Gaming-Headsets bei uns im Test

Das Philips TAG5106LE (Philips 5000 Series) besteht von Grund auf aus Kunststoff und das fühlt ihr auch. Während wir beim Astro A30 Wireless im Test auch enorm viel Kunststoff verbaut haben, so fühlt sich das Philips Gaming-Headset alles andere als hochwertig an. Denn die riesigen Tasten an den Ohrmuscheln und das scrollbare Drehrad für die Lautstärke erinnern irgendwie an ein Kinderspielzeug. Sie haben aber einen Vorteil: Man erfühlt sie wirklich sehr gut und kann das Headset so auch recht ordentlich auf dem Kopf bedienen. Sie fühlen sich aber nicht sonderlich hochwertig an und machen ein sehr dumpfes Klack-Geräusch, als wäre in der Ohrmuschel eigentlich gar nichts drin.

Das Kunstleder der Ohrpolster ist übrigens in Ordnung und fühlt sich gut an. Es wird nach längeren Sessions etwas warm darunter, aber das Problem haben alle Headsets mit Kunstleder und je nach Vorliebe präferiert man andere Materialien auf der Haut. Insgesamt wirkt das Headset aber stabil, denn es fühlt sich lediglich nur nicht all zu hochwertig an. Es ist insgesamt recht gut verarbeitet, auch wenn der Eindruck erst einmal etwas anderes vermittelt.