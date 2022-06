OneOdio Monitor 60 im Test: HiRes-DJ-Kopfhörer für unter 70 Euro? von Marcel Laser

Kopfhörer gibt es wie Sand am Meer und gefühlt ploppen täglich neue Modelle und Hersteller auf. Von OneOdio haben wir vorher nichts gehört, dennoch will der Hersteller mit hochwertigen HiRes-Kopfhörern mit besonders gutem Klang – auch für DJs – punkten. Eines dieser Modelle ist der Monitor 60, den wir nun hier bei uns im Test ausprobieren durften. Inhalt Auf den ersten Blick tolles Design, allerdings mit leichten Bedenken

Technik des OneOdio Monitor 60 kurz erklärt: Nichts aussergewöhnliches dabei

OneOdio Monitor 60 im Test: So klingt der professionelle Monitoring-Kopfhörer

Fazit zum OneOdio Monitor 60: Kein Highlight, aber fürs Geld in Ordnung Auf den ersten Blick tolles Design, allerdings mit leichten Bedenken Der OneOdio Monitor 60 sieht klasse aus. Die Ohrmuscheln sind gross und die äusseren Seiten sind attraktiv mit Tribal-Brandings in Szene gesetzt. Das aufgesetzte Gitter besteht allerdings nicht aus Metall, dennoch wirkt alles recht hochwertig, auch die Polsterungen an den Ohrmuscheln und dem Kopfband. Letzteres ist sogar sehr gut ausgekleidet und sitzt entsprechend angenehm auf der eigenen Birne. Auf den ersten Blick wirkt zumindest alles sehr hochwertig und ist es wohl in den meisten Fällen auch. Aus eigener Erfahrung heraus gibt es in unserem Fall aber auch Bedenken. Die Gelenke, die sich übrigens insgesamt um 180 Grad in beide Richtungen drehen lassen, sind komplett und ziemlich exzessiv mit Plastik ausgekleidet. Kunststoff kommt insgesamt überproportional zum Einsatz. Die jeweils zwei verbauten Schrauben, die pro Gelenk die Plastikschiene im Rahmen halten, wirken nicht sonderlich stabil. DJs, die ihre Kopfhörer immer wieder auf- und absetzen, setzen genau diese Bereiche des Kopfhörers auch unter eine hohe Belastung. Schwierig also. Ein Anderes Problem ist der Anpressdruck. Wer den Kopfhörer länger trägt, sollte sich Bewusst sein, dass dieser nicht gerade fest sitzt. Das ist auf der einen Seite angenehm, macht ihn aber für den Ausseneinsatz kaum tragbar. Zumal er auch wirklich riesig wirkt. Dafür ist er aber auch gar nicht ausgelegt, zumal er nur mit Klinke funktioniert und es nur noch selten vorkommt, dass Personen mit einem entsprechenden Gerät unterwegs sind, das Klinke auch noch unterstützt. Die meisten Smartphones setzen mittlerweile auf Bluetooth und/oder eben USB-C.

Technik des OneOdio Monitor 60 kurz erklärt: Nichts aussergewöhnliches dabei Gehen wir die Technik einmal kurz durch. So setzt der OneOdio Monitor 60 im Test auf 50mm-Neodym-Treiber, die eine Abdeckung von 20 bis 40’000 Hz bieten. Interessant ist hier die Erwähnung des Hi-Res-Audio-Zertifikats. Dieses lässt sich allerdings recht einfach unter bestimmten Bedingungen einsacken. Dieses steht nicht unbedingt für gute Sound-Qualität. Auch viele Gaming-Headsets werden damit und diese sind nicht unbedingt im professionellen Audio-Segment unterwegs. Das OneOdio gibt sich allerdings schon als professioneller Monitoring-Kopfhörer aus. Der Wiederstand liegt übrigens bei 32 Ohm und die Lautstärke wird mit 110 Dezibel angegeben. Im Test konnten wir den OneOdio Monitor 60 nur über die Klinke nutzen. Dafür ist er auch gedacht und zwar auf zwei Arten. Einmal per 6.35mm-Stecker und über einen Adapter natürlich auch die traditionelle 3.5mm-Klinke. Zudem liegen dem Paket mehrere Kabel bei. Einmal ein reines Klinkenkabel für 3.5mm-Anschlüsse sowie ein Kabel mit 6.35mm-Anschluss, welches aber von 3.5mm aus konvertiert. Die Längen betragen einmal 1.2 und einmal ganze 3 Meter. Ihr könnt euch also recht weit von den Anlagen entfernen. Übrigens liegt dem Lieferumfang auch eine Transporttasche aus so einem speziellen Kunstkautschuk bei. Es fühlt sich jedenfalls „knetig“ an, wenn ihr in etwa versteht was ich meine. Sie ist zwar griffig und auch robust, fühlt sich aber nicht all zu hochwertig an. Sie soll aber auch nur den Kopfhörer beim Transport schützen und da de Preis nicht übermässig hoch ist, passt das auch so.

Der Kopfbügel und der Sitz sind bequem. Leider fehlt mir ein wenig Druck für einen wirklich sicheren halt.

OneOdio Monitor 60 im Test: So klingt der professionelle Monitoring-Kopfhörer Meine Zeit in einem Tonstudio für Gesangsaufnahme ist bereits einige Jahre her. Mittlerweile hatte ich unzählige Gaming-Kopfhörer auf dem Kopf und diese sind nicht unbedingt für ihren detailreichen Klang, sondern eher für ihre Spezialisierung im Gaming bekannt. Der OneOdio Monitor 60 schlägt also in eine ganze andere Richtung. Detailreich soll der Klang und so neutral wie möglich sein. Er soll sich besonders gut für Aufnahmen und dem Tracking der eigenen Stimme eigenen oder um lieder kurz am Mischpult gegen zu hören. Allerdings gibt der Kopfhörer Klang neutral nicht wirklich wieder. Das liegt am recht warmen Begleitbild, das vor allem Bässe deutlich hervorheben kann. Der OneOdio Monitor 60 spielt seine Stärken daher vor allem bei Pop-Musik, Elektronik oder eben anderen Stilrichtungen mit etwas Wumms sehr gut aus. Auch andere Genres schafft er „Ordentlich“, doch ist er für Klassik irgendwie kaum bis gar nicht zu empfehlen. Für reines Monitoring beim Singen würde ich ihn daher auch nicht verwenden, wenn es auf jede Oktave und klangliche Abstimmung ankommt. Auf der anderen Seite dürften DJs im Amateurbereich durchaus ihre Freude an dem Kopfhörer haben. Da er auch mit 110 Dezibel eine ordentliche Lautstärke, zumindest bei ordentlichen Verstärkern, entwickeln kann und dann auch entsprechend mit der Leistung umgeht. Das funktioniert übrigens mit Smartphones mit Klinkenanschluss kaum. Hier ist der Kopfhörer nicht wirklich gut zu gebrauchen, darum empfehlen wir diesen im Einsatz draussen eher nicht.

Alles aus Kunststoff. Es wirkt zwar hochwertig, dich ich bezweifle, dass das lange hält.