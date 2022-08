Review: OneOdio Fusion A70 im Test: DJ-Kopfhörer mit Kaufpreis-Argument

Komplett überzeugt waren wir vom DJ-Kopfhörer OneOdio Monitor im Test nicht, da es für den fast gleichen Preis um Längen bessere Alternativen gibt. Der OneOdio Fusion A70 hingegen macht einige Dinge anders und kostet noch einmal deutlich weniger. Ist das nun eine Empfehlung wert? Wir haben den kabelgebundenen Hybrid-Kopfhörer unter die Lupe genommen.

OneOdio setzt auf viel „Kunst“ – Kunststoff und Kunstleder dominieren das Design

Um die Kosten entsprechend zu senken, ist natürlich auch das verwendete Material einfach zu verarbeiten und in Massen am Kopfhörer zu finden. Die Rede ist vor allem von Plastik und davon eben eine ganze Menge. Grade an den Gelenken sehen wir das kritisch, da wir aktuell nicht wissen, wie sich der Fusion A70 hier in einem Langzeittest über Monate hinweg schlagen könnte. Dafür haben wir noch zu wenig an Erfahrung mit den Headphones gesammelt. Dafür scheint er aber recht gut verarbeitet und auch die Konstruktion fühlt sich solide an. Das Kunstleder riecht beim ersten Auspacken extrem, doch dieser Geruch verfliegt nach einigen Tagen der Nutzung (und einigem Kopfwaschen) dann doch recht zügig.

Beim Auspacken wird allerdings auch der Anspruch klar: Es liegt nicht viel in der Verpackung das Paket wirkt zusammengewürfelt. Zwar spart der Hersteller hier deutlich Verpackungsmaterial, doch es befindet sich nur der Kopfhörer, Kabel und eine Polyester-Tasche im Lieferumfang. Alles eben sehr lose in die Verpackung gelegt. Edel oder beeindruckend wird das nicht, im Gegenteil, sondern eher wie zusammengewürfelt. Problematisch sehe ich das aber nicht, da hier einiges an Kunststoff für die Verpackung gespart wird, aber andere Hersteller können das besser, auch mit Karton.