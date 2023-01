OneOdio Focus A10 im Test: ANC-Bluetooth Kopfhörer für wenig Geld und mit wenig ANC von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser OneOdio A10 im Test beim Klang mit merkwürdigen Schwächen in der Mitte Doch wie klingt der OneOdio A10 im Test? Eine schwierige Frage, denn bisher hatten wir nur Kopfhörer von OneOdio hier liegen, die eher weniger überzeugen konnten und ich mich ehrlich gesagt schon auf das schlimmste einstellen wollte. Geht man so an den Kopfhörer ran, ist man allerdings erst positiv überrascht. Der Klang ist weniger verzerrt als bei anderen Produkten des Herstellers und das ist erst einmal gutes Zeichen. Zudem sind eigentlich alle drei Klangkomponenten zu erkennen: Höhen, Mitten und Tiefen zeichnen sich also ab. Klingt der Kopfhörer also nun tatsächlich gut? So einfach ist das dann doch nicht. Denn es fehlt dem guten Stücken in einigen Teilen dann doch an einer ausgeglichenen Dynamik. Die Tiefen werden minimal bevorzugt, was eigentlich meinem persönlichen Geschmack betrifft, die Mitten werden aber merkwürdig zwischen den Höhen und Tiefen zerdrückt, ohne aber völlig aufgerieben zu werden. Es gibt durchaus Lieder, wo diese klar zu erkennen sind und kaum Verzerrungen aufweisen. Dann allerdings gibt es Songs, die den Kopfhörer massiv überfordern und die Dynamik killen und da spreche ich jetzt nicht einmal von aussergewöhnlichen Stücken. Das führt auch ein wenig dazu, dass sich dieses Phänomen auch etwas auf die Höhen auswirkt. Starke und hohe Vocals brechen im oberen Bereich halb weg und klingen kaum Druckvoll. Die Tiefen bleiben immerhin stabil und liefern ein konstantes Klangbild. Eine ordentliche Differenzierung ist aber leider nicht wirklich gegeben. Das macht den Kopfhörer aber nicht unbedingt unbrauchbar. Der Klang ist immerhin im Rahmen, er ist eben nur nicht wirklich herausragend oder gut, leider auch nicht für diese Preisklasse von um die 80 Euro bzw. Schweizer Franken.

Das sind sehr weiche Ohrpolster, die kaum ihre Form halten können und so viel Aussengeräusche durchlassen, trotz ANC. Bild: PocketPC.ch / Laser

Schwaches ANC aber eine richtig gute Akkulaufzeit Ebenfalls nicht so gut ist das ANC, welches ihr über einen Knopf am der linken Ohrmuschel aktivieren könnt. Mit einem ersten Klick schaltet sich der Tranzparenzmodus ein, der eigentlich fast unnötig wirkt, weil die viel zu weichen Fake-Leder-Schaum-Ohrpolster eigentlich alles durch lassen. Ein zweiter Klick aktiviert ANC und dieses kommt zwar hörbar durch, filtert aber aus genanntem Grund kaum etwas raus. Es kann allerdings die Soundqualität minimal verbessern, was immerhin ein Vorteil ist. Ich empfehle allerdings ANC aus Laufzeitgründen lieber zu deaktivieren. Wobei letztere wirklich gut ist. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung waren noch locker 25 Stunden drin, das ist wirklich ordentlich. Ist diese ausgeschaltet ging es schon Richtung 34 bis 40 Stunden, aber diese erreichte ich dann in den vergangenen Wochen nie. Die von der Webseite angegebenen 50 Stunden waren aber nie möglich, nicht einmal Ansatzweise.

Bild: OneOdio

Präsentation des Kopfhörers: Alles nur photshopped Allerdings ist die gesamte Präsentation des Kopfhörers auf der eigenen Webseite schon ein “Highlight”. Schaut man sich die Produktfotos an – und ihr müsst nicht einmal all zu genau hinschauen – erkennt man, dass niemand der gezeigten Personen den Kopfhörer wirklich trägt. Er ist auf die Köpfe drauf gephotoshopped. Bei allen Menschen handelt es sich um Stock-Foto-Models. Das findet man sehr schnell bei einer Rückwärtssuche der Bilder heraus. Besonders witzig: Zudem hat der Hersteller in zwei Bildern die selbe Person genommen und diese nur spiegelverkehrt in ein anderes Bild geshopped. Das dürfte einiges über die Ambitionen von OneOdio als selbsternannte Premium-Marke aussagen. Es wirkt halt wenig vertrauenserweckend, wenn Hersteller so handeln. Es geht eben auch hier im Westen nur um das schnelle Geld und das Überschwemmen des Marktes mit Zubehörprodukten.

Bilder: OneOdio / Ridofranz / Getty Images Hier haben wir beispielsweise die Frau mit dem Kaffee in der Hand in der gleichen Position. Das eine Bild ist von OneOdio zu Präsentationszwecken gephotoshopped und das andere ist das Original, welches in einem Artikel des Stern zum Einsatz kommt. Beziehen könnt ihr es beispielsweise von Getty Images. Der Inhaber ist laut der Quelle ein Nutzer Namens Ridofranz. Im Endeffekt macht OneOdio, sofern sie die Lizenz für die Fotos und auch Änderungsrechte erworben haben, nichts falsch. Man kann ja immer noch behaupten, es diene lediglich zu bildhaften Präsentationszwecken. Wirklich vertrauenerweckend ist das aber nicht, da nirgends auf der Webseite eine Quelle der Bilder zu finden ist. Das muss aber nicht für alle Produkte gelten. Bei nahezu allen Produkten von OneOndio ist dies aber der Fall, so eben auch beim OneOdio Focus A10.