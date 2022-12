Nacon MG-X Pro im Test: Sehr guter Controller mit einer nervigen Schwäche

Controller gibt es mittlerweile wie Sand am Meer und da fällt es schwer den Richtigen für das eigene Handy zu finden. Zumal viele Modelle sich bei weitem nicht so gut anfühlen, wie die Controller für PS5 und Xbox Serie X/S. Kann der Nacon MG-X Pro hier Abhilfe schaffen? Wir konnten das Xbox-zertifizierte Bluetooth-Gamepad ausprobieren und sind etwas hin und her gerissen.

Sehr gutes Design für fast schon authentisches Controller-Feeling

Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist wie stark Ausladend die Griffe gestaltet sind. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wenn wir einen richtig grossen Controller für eine Konsole in der Hand halten. Beim Nacon MG-X Pro handelt es sich übrigens um ein Modell im “Inlay”-Design. Das Smartphone wird also mittig platziert und die Griffe dafür leicht auseinander gezogen. Erinnert alles ein wenig an eine Nintendo Switch und damit steht der Nacon MG-X Pro in Konkurrenz zum Razer Kishi v2 oder PowerA Moga XP7-X Plus. Beide hatten wir ebenfalls schon im Test.

Was allerdings direkt auffällt: Es gibt keinen direkten Anschluss. Der Controller verbindet sich nämlich per Bluetooth. Somit wird das Smartphone einfach nur eingelegt und von den Gummihalterungen festgehalten. Das bringt natürlich etwas weniger Sicherheit, als ein Einstecken über USB-C. Was uns allerdings gefällt ist das wertige und hohe Gewicht, dass aber nicht so hoch ist, dass es anstrengende werden könnte den Controller zu nutzen. Allerdings könnte es durchaus sein, dass riesige Smartphones mit hohem Grundgewicht dann doch zu einem insgesamt höheren Gesamtgewicht mit Controller resultiert. Probiert es also entsprechend aus, ob es noch angenehm bleibt. Wir haben es mit einem OnePlus Nord 2 ausprobiert und hatten keine Probleme.

Die Verarbeitung insgesamt ist sehr gut. Der Nacon MG-X Pro knarzt nicht und wirkt unheimlich stabil. Auch die Schiene für das Ausziehen des Controllers wirkt wertig. Das erwarten wir natürlich auch bei einem Gamepad dieser Preisklasse. Übrigens kann das Gamepad Smartphones aufnehmen, die eine Displaydiagonale bis 6.7 Zoll bieten. Theoretisch gehen auch bis zu 6.8 Zoll, allerdings wird es dann schon enorm eng.