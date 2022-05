Master & Dynamic MW65 im Test: Reicht es gegen Sony 1000XM und Co.? von Marcel Laser

Bilder: PocktPC.ch / Laser Grandioser Klang und tolles ANC sorgen für guten Musikgenuss Was sofort auffällt, wenn ihr die Kopfhörer aufsetzt und ausprobiert: Das Klangbild ist extrem neutral ausgelegt, aber das kommt dem Musikgenuss in nahezu allen Genres sehr entgegen. Der Bass ist dennoch stark genug, um euch die Birne wegzuhämmern, sofern es denn benötigt wird und durch EQ-Einstellungen lässt sich hier auch noch einmal viel erreichen. Er verschluckt aber nicht die dringend benötigten Höhen und Mitten! Gerade letztere werden in den meisten Genres noch gebraucht und die Differenzierung sowie Dynamik des Master & Dynamic MW65 im Test stellt sich als absolut herausragend heraus. Technische Daten im Kurzüberblick Bauart : Over-Ear

: Over-Ear Materialien : Lammhautleder, Aluminium

: Lammhautleder, Aluminium Treiber : 40 Millimeter Beryllium

: 40 Millimeter Beryllium Konnektivität : Bluetooth 4.2 mit aptX und SBC

: Bluetooth 4.2 mit aptX und SBC Kabelanschlüsse: USB-C und 3.5 mm-Stereoklinke Ebenfalls stark ist die zweistufige Geräuschunterdrückung die ich persönlich auf dem Level des Sony 1000XM3 ansiedeln würde. Vielleicht nicht komplett, aber zumindest sehr nahe dran. Richtig gut: Sie greift nahezu unmerklich in die Sound-Kulisse selbst ein und so bleibt sich das Klangbild auch mit angeschaltetem ANC treu. Das schaffen nicht viele Kopfhörer, nicht einmal in höheren Preisklassen und daher begrüsse ich das sehr! Als etwas enttäuschend für den Preis finde ich die Unterstützung von Bluetooth 4.2. Mittlerweile sind wir schon bei Bluetooth 5.2 und mindestens 5.0 wäre drin gewesen. Immerhin wird Qualcomms aptX für latenzfreien und hohen Audiogenuss unter Android unterstützt. Geht euch einmal der Akku zuneige, dann könnt ihr per USB-C schnell wieder aufladen oder gar ein 3.5-mm-Klinkenkabel anschliessen. Die Schnellladung ist ein weiteres Feature der Master & Dynamics MW65. Beides liegt dem Lieferumfang natürlich bei. Ebenso wie eine elegante Transporttasche, falls ihr den MW65 einmal irgendwie transportieren wollt und nicht auf dem Kopf tragt. Wir würden aber eher letzteres empfehlen.

Die Bedienung über die Knöpfe ist leicht verständlich und es sind alle Anschlüsse vorhanden, die man bracht. Bild: PocketPC.ch / Laser

Hohe Akkulaufzeit mit deutlich über 24 Stunden und gute Verbindung Anders als beim Master & Dynamic MG20, verpasst der MW65 hingegen die angegebene Akkulaufzeit von 24 Stunden nur knapp und liegt damit auf einem mehr als nur hervorragenden Wert! Mit eingeschaltetem ANC in der höchsten Stufe, kamen wir auf gut 16 bis 18 Stunden, was ebenfalls toll ist. Der Akku dürfte euch in dieser Zeit nicht ausgehen. Und selbst wenn ihr das Laden einmal vergesst, so könnt ihr per USB-C schnell wieder aufladen oder gar das Klinkenkabel nutzen. Letzteres aber nur sofern euer Smartphones dieses noch unterstützt. Ebenfalls passabel ist die Verbindung mit dem Smartphone, auch wenn nur Bluetooth 4.2 zum Einsatz kommt. Die Reichweite ist in Ordnung und stabil. Ihr solltet euch aber nicht gleich getrennt durch mehrere Wände von eurem Handy oder der kabellosen Eingabequelle entfernen, dann kommt es schnell zu Abbrüchen. Solange das Gerät aber in der Nähe liegt, stellt es das Master & Dynamic im Test nicht vor all zu grosse Hürden.