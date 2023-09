MacBook Gaming (Teil 1): Apple Arcade im Test – Leider (noch?) nicht konkurrenzfähig

Lesedauer: 2 Minuten

Nachdem ich bereits vor einigen Wochen meine Kolumnen über das Gaming auf dem MacBook angekündigt hatte und das alles noch vor den grossen Neuerungen der WWDC 2023, so wird es nun Zeit meine ersten Erfahrungen mit euch zu teilen. Die Serie wird sich in drei Teile gliedern, die Apple Arcade, das native Spielen auf macOS und Game-Streaming näher beleuchten. Der erste Teil der Reihe beschäftigt sich wie angekündigt mit Apple Arcade und was ihr hier für eure 4.99 Euro bzw. 6.- Schweizer Franken zu erwarten habt, wenn ihr ernsthaft mit dem MacBook (Pro) spielen wollt.

Apple Arcade richtet sich an Handy-Spiele und hat wenig mit macOS zu tun

Erst einmal macht sich bei mir persönlich enorme Ernüchterung breit. Wer ein Apple Arcade-Abonnement für das eigene MacBook nutzen will stösst auf mannigfaltige Probleme. Beim Öffnen werdet ihr buchstäblich von Free-2-Play Handy-Games überschwemmt! Angry Birds, Asphalt, City Scapes: Sim Builder, Jetpack Joyride 2, Temple Run+ und viele mehr. Teilweise sind die Spiele auch nur sporadisch an die immense Leistung der neuen M1- und M2-Prozessoren angepasst. Auch die Steuerung ist alles andere als gelungen.

Man merkt richtig, wie wenig Apple sich darum bemüht, richtig gute AAA-Spiele im Arcade-Bereich für ernsthafte Spielerinnen und Spieler überhaupt bereitzustellen oder einfach auch in das Sichtfeld interessierter Gamer zu bringen. Natürlich liegt die Schuld aber auch nur in Teilen wirklich bei Apple. Auf der einen Seite gibt es kaum wirklich hochkarätige Titel für macOS und auf der anderen Seite müssen sich Entwicklerstudios und Publisher erst einmal dazu entscheiden, die Games für Apple Arcade im Abomodell zur Verfügung zu stellen.

Dennoch ist die Erfahrung mit Apple Arcade für macOS wirklich sehr schlecht. Richtig gute und grosse Spiele sucht ihr im Endeffekt mit der Lupe und bekommt lediglich so gut wie nur Handyspiele vor den Kopf geworfen. Bei einer derartigen Erfahrung fragt man sich schnell nach dem Sinn von Apple Arcade für die macOS-Plattform. Zwar macht das Abonnement für iPhone und iPad durchaus Sinn, doch alles an Apple Arcade fühlt sich so an, als wäre es nicht wirklich ernsthaft an grossem PC-Gaming interessiert. Zumindest nicht wie wir es mit Monitor, Maus und Tastatur kennen.

Ich muss aber auch fairerweise anerkennen, dass Apple selbst auf der hauseigenen Webseite von Apple Arcade eher mit iPhone und iPad wirbt, was vor allem in den ersten Zeilen sehr deutlich wird. Lediglich recht weit unten wird darauf eingegangen, dass die Plattform auf allen Geräten nutzbar ist. Der Fokus scheint aber generell klar zu sein: MacBook, iMac und Co. treten hier eher in den Hintergrund.