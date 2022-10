Lululook Magnetic Mount im Test: Der bessere iPad-Ständer des Herstellers?

Auch der Magnetic Mount “Fold” besteht komplett aus Aluminium und ist sehr gut verarbeitet, sogar bei weitem besser als das Modell, das wir bereits testen konnten. Letzteres hatte einige Macken im Alu, was den Gesamteindruck schmälerte. Das sehen wir beim faltbaren Magnetic Mount so nicht. Insgesamt besteht der Stand aus drei Teilen. Diese sind in Standfuss, Mittelstück und iPad-Aufnahme aufgeteilt. Zwei Gelenke verbinden die Stücke miteinander. Das obere Aufnahme-Teil lässt sich übrigens nicht nur Horizontal klappen, sondern auch drehen, um das angesetzte iPad horizontal nutzen zu können.

Bilder: PocketPC.ch / Laser

Handhabung und Nutzung des Lululook Magnetic Mount im Test

Wie schon erwähnt, das iPad Pro oder sich iPad Airs lassen sich sehr einfach magnetisch anbringen. Einfach nur aufsetzen und das Gerät hält tatsächlich bombenfest. Das ist auf der einen Seite natürlich ein grosser Vorteil. Schliesslich will niemand, dass das eigene iPad plötzlich den Abgang macht. Auf der anderen Seite sitzt es aber so bombenfest, dass es keine Technik gibt es mühelos wieder abzumachen. Der kleine Stand ist auch so leicht, dass ihr sowohl das iPad, als auch den Stand ordentlich festhalten und das Gerät irgendwie abziehen müsst.

Aktuell nutze ich das Lululook in zwei Szenarien. Auf meinem Schreibtisch dient das iPad Pro 12.9 Zoll als dritter Bildschirm und ist so am Ständer angebracht. Abends steht es dann auf dem Nachttisch als Streaming-Dienst-Maschine, weiterhin auf dem Lululook Magnetic Mount Fold. Der Ständer ist unten gummiert und absolut rutschfest. Das hilft natürlich enorm und sorgt für einen standsicheren Grip auf nahezu allen Oberflächen.