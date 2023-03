Logitech G502 X Plus im Test: Starke Gaming-Maus mit hochtönigem Problem? von Marcel Laser

Lesedauer: 6 Minuten

Bilder: PocketPC.ch / Laser Das Gewicht der Logitech G502 X Plus zeigt sich für mich ebenfalls als Ideal. Mit 107 Gramm ist sie immerhin noch so schwer genug, um mir das minimale Feedback von Widerstand zu vermitteln, dass ich für meinen persönlichen Spielstil benötige. Dennoch vermisse ich ein wenig das personalisierte Anpassen per Gewichte, denn gerade dieses Feature ist eine höchst individuelle Ebene. Eine Maus kann perfekt in die Hand passen, aber ums Verrecken nicht das richtige Gewicht mitbringen. Grade auf Wettbewerbsebene ist das ein nicht zu vernachlässigender Kritikpunkt und vor allem auch dann, wenn die Maus hier 170 Euro oder Schweizer Franken UVP kostet! Ansonsten ist die Verarbeitung richtig gut! Die matte Oberseite zieht nahezu keine Fingerabdrücke an, was wirklich wichtig ist. Auch bin ich ganz froh, dass die oberen Tasten der G502 X Plus nicht irgendwie gummiert sind, denn der Belag löst sich nach einiger Zeit ab und fühlt sich dann nur noch unangenehm an (passiert mit meiner Kone XTD). Die Daumenseite unten hingegen ist gummiert und es bleibt abzuwarten wie langlebig dieser Bereich ist. Es gibt aber auch hochglänzende Elemente an der Maus, die enorm viel Staub anziehen. Bereits nach wenigen Tagen war die Vorderseite der Logitech-Maus voll von Staub. Hier hätte ich mich ebenfalls über matte Elemente gefreut.

Unglaublich Präzise: Wer zur Hölle braucht bis zu 25’600 dpi?! Logitech verbaut auch in der G502 X Plus seinen bekannten “Hero 25k”-Sensor. Dieser ist enorm präzise und kann bis zu 25’600 dpi erfassen. Das macht die Maus zudem “übermenschlich” schnell, aber lässt in meinen Augen selbst auf Wettbewerbsebene jeglichen praxisnahen Einsatz völlig vermissen. Immerhin: Die Maus lässt sich per G Hub Software sowohl in Windows als auch auf Apple macOS-Systemen (ich liebe das!) sehr detailliert einstellen. Dort könnt ihr fünf DPI-Positionen speichern, die ihr per Maustasten an der Seite schnell durchschalten könnt. Der kleinste DPI-Punkt ist übrigens der, den ihr mit der “Zielvisier”-Taste am Daumen sofort auslöst. Logitech nennt die Funktion “DPI-Shift”. Haltet ihr diese Taste gedrückt, wird der von euch vorher als Shift definierte DPI-Wert ausgelöst und die Maus auf diesen Bereich gestellt, solange ihr die Taste festhaltet. Das ist vor allem beim Snipern in Egoshootern enorm hilfreich, beispielsweise um das Zielen zu verlangsamen. Mir half es übrigens auch beim produktiven Arbeiten, denn ich konnte dieses beim Bearbeiten und Zurechtschneiden von Bildern häufiger gebrauchen, indem ich die Maus per Tastendruck auf den gewünschten Wert verlangsame. Schickes Feature!

Sehr laute Maustasten und Mausrad trüben anfänglich den Spielspass Was sich erst sehr gut anfühlt, aber dann ein akustisches Problem mit sich bringt, sind die beiden Haupttasten der Maus sowie das Scrollrad. Die Maustasten klicken sich sehr satt und haben auch ordentlich Widerstand, was nicht jeden Geschmack im Gaming treffen dürfte. Das herunterdrücken wird aber auch mit einem sehr lauten Klick quittiert, den ich anfänglich erst mochte, aber ich gar durch mein Headset hören konnte. Irgendwann war mein Gehör aber darauf trainiert, das Klicken dann doch irgendwie auszublenden. Allerdings dürfte das nicht allen gelingen. Auch das Mausrad ist im gerasterten Zustand deutlich hörbar. Daher habe ich das Mausrad irgendwann nur noch im “freien Modus” genutzt. Das ist zwar nicht in allen Szenarien zu gebrauchen, aber eine Lösung mit der ich einigermassen Leben kann. Zudem ist das Mausrad etwas tieftoniger gelagert und kann besser vom Headset geschluckt werden, als das Trommelfell stechende Hochton-Klicken der Maustasten. Mit dem etwas höheren Widerstand der Tasten komme ich ziemlich gut klar und empfinde es auch als recht angenehm. Warum allerdings die Tasten so enorm laut sein müssen, verstehe ich nicht. Es hat wirklich einige Zeit gedauert mich daran zu gewöhnen und vielleicht ist das wirklich auch nur Meckern auf hohem Niveau. Aber da ich noch eine Razer Deathadder Elite zum Vergleich im Haushalt habe, so besitzt diese die mit Abstand die angenehmeren zu bedienenden Tasten und Mausrad.

Sehr gute Akkulaufzeit und Software auch für macOS verfügbar Da ich persönlich nichts für RGB-Beleuchtung auf Mäusen und Headsets übrig habe, kann mir diese auch bei der Logitech G502 X Plus gestohlen bleiben. Aber es sei kurz erwähnt: Ihr könnt die Maus mit allerlei Einstellungen an der Handinnenfläche zum leichten bringen, was ihr aber nicht seht, wenn ihr die Hand auflegt. Cool und für Menschen bestimmt interessant, die ihren Arbeits- oder Gaming-Platz gerne fotografieren wenn sie nicht gerade dran sitzen. Als ich allerdings die LED-Beleuchtung der Maus deaktiviert hatte, hat sich die Akkulaufleistung nahezu verdreifacht! Im Logitech G Hub wurden mir plötzlich über 200 Stunden angezeigt und konnte dieses dann auch in etwa Bestätigen. Ich kam mit einer Akkuladung nun gut zwei Wochen aus und das in einem Mix aus Gaming und Arbeiten und das mit manchmal über 12 Stunden Bildschirmzeit pro Tag. Manchmal sind Arbeitstage auch einfach etwas länger.