Little Orpheus im Test: Nintendo Switch-Version ist nicht weniger beeindruckend

Plötzlich findet ihr euch in den schillernden Umgebungen der fantastischen Welt wieder. Hier durchquert ihr uralte Dschungellandschaften, entdeckt neue Zivilisationen oder aber taucht durch vergessene Unterwasserwelten im Stile von Atlantis und weiteren Mythologien. Da dürfen Kreaturen wie ein übergrosser T-Rex oder andere Wesen nicht fehlen. Während Ivan seine Geschichten erzählt und ihr euch durch die Welt bewegt, hangelt ihr euch von Kapitel zu Kapitel. Gleich acht Stück gibt es an der Zahl, die mit dem Vorankommen einen fairen Anstieg des Schwierigkeitsgrades mitbringen.

Im visuell beeindruckenden Plattformer übernehmt ihr die Rolle des Genossen Ivan Ivanovich aus den 60er Jahren. Eigentlich sollte er an einem Programm für den Weltraumflug teilnehmen, doch der Kosmonaut verschwindet auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde und taucht erst nach drei Jahren wieder auf. Da hat er natürlich einiges zu erzählen, doch Gerät er auch in Gefangenschaft des eigenen Landes. Im Gefängnis wird zu seinem Verschwinden ausgefragt und genau hier startet Little Orpheus.

Ich persönlich bin selbst ein riesiger Fan von gut gemachten Plattformern. Vor allem dann wenn sie nicht nur gut aussehen sondern auch noch eine tolle Geschichte erzählen. Spiele wie Ori oder auch Limbo faszinieren mich über alle Massen. Da durfte nun auch der Release von Little Orpheus auf der Nintendo Switch nicht fehlen. Wir durften das Spiel vorab testen, dass bisher nur für iOS und via Apple Arcade erhältlich war, und bin auch hier absolut nicht enttäuscht worden.

Little Orpheus ist bereits für Apple Arcade erschienen und erscheint am 1. März nicht nur für Nintendo Switch sondern auch via Steam auf dem PC. Es handelt sich dabei um ein Jump’n’Run im 2D-Stil. Ein klassischer Plattformer wie Ori oben, nur mit ganz eigenem Stil. Das lässt viel Spielraum für Optimierungen und das hat das Entwicklerstudio „The Chinese Room“ offenbar genutzt.

Fazit: Little Orpheus ist ein gelungen Port für Nintendo Switch

Auf Apple Arcade schon eine weile verfügbar, macht Little Orpheus auf der Nintendo Switch nicht weniger eine gute Figur. Das Spiel sieht nicht nur fantastisch aus, die Steuerung ist gut gelungen und die Geschichte lädt zum Träumen und Entdecken ein. Eine Art Fantasy-Buch zum Spielen in dem mehrere bekannte Bücher gleichzeitig miteinander verschmelzen zu scheinen. Ich habe mich nicht nur einmal in Gedanken direkt in Little Orpheus verloren. Schön wenn Spiele so etwas noch können.

Das Spiel Little Orpheus ist für die hybride Konsole im Nintendo e-Store ab dem 1. März 2022 für 12,99 Euro bzw. 14.- SFr. erhältlich.

Auch technisch ist die Umsetzung stark gelungen. Die wirklich sehr seltenen, minimalen Einbrüche der Framerate sind nicht der Rede wert und beeinflussen den Spielspass absolut nicht. Ivan Ivanovich springt seinen Weg aus dem Mittelpunkt der Erde in beeindruckender Weise zurück an die Oberfläche und der Schwierigkeitsgrad zieht fair an.

Ein absoluter Vollpreistitel ist Little Orpheus allerdings nicht, dafür ist der Umfang im Vergleich zu anderen Spielen etwas zu gering. Der Ausflug in die Welt macht allerdings enorm viel Spass und ist gut umgesetzt, auch auf der Nintendo Switch! Eine absolute Empfehlung von uns für Spieler:innen, die einen kurzweiligen Plattformer mit träumerischer Geschichte suchen. Die Altersempfehlung liegt bei 3 Jahren (USK und PEGI).