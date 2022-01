Kensington StudioDock im Test: So wird das iPad zum (teuren) Desktop-Ersatz!

Als das Apple iPad von Steve Jobs das erste Mal der Weltöffentlichkeit gezeigt wurde, wurde dieses auch gleichzeitig als Desktop-Ersatz präsentiert. zwar ist das iPad tatsächlich für nicht wenige Menschen bereits zu einer Art kleiner Heimcomputer geworden, doch als vollständiger, professioneller Desktop-Ersatz ist es immer noch etwas schwierig. Das Kensington StudioDock hingegen bringt das iPad Pro diesem Gedanken allerdings schon ziemlich nahe! Wir haben es ausprobiert.

Design & Anschlüsse: StudioDock rüstet das iPad Pro hochmodern auf

Was als erstes auffällt, wenn man das StudioDock von Kensington aus der Verpackung nimmt, ist die wirklich hervorragende Verarbeitung. Hier wackelt nichts, das Metall in Form von Aluminium ist gut eingesetzt und an den beweglichen Stellen hatte ich zu keiner Zeit Angst, dass der Ständer in irgendeiner Form nachgibt. Besonders Sorgen machten mir erst die Winkel für das Abkippen, aber auch diese sitzen fest und können das iPad Pro in mehreren Positionen halten.

Der Standfuss unten hat einen grösseren Vorsprung. Dieser dient als kabellose Ladestation für kompatible Geräte. Beispielsweise könnt ihr dort eure AirPods Pro laden, natürlich auch ein iPhone 13 oder andere QI-fähige Modelle. Gleich zwei Plätze sind dafür in der Front unten auf dem Sockel reserviert. Das spart nicht nur Platz sondern ist auch eine durchaus stylische Idee.

Ebenfalls stark gestaltet sich die Anschlussvielfalt, denn der hintere Bereich offenbart eine Menge Möglichkeiten! Darunter ein Gigabit Ethernet-Anschluss, gleich drei USB-A-Slots, einmal HDMI 2.0 und selbstredend auch der Anschluss für den Netzstecker, um das iPad Pro mit ausreichend Strom zu versorgen. Seitlich findet sich ein Klinkenanschluss (falls benötigt) und ein SD-Karten-Leser, denn iPadOS kann auch mit externen Festplatten und Karten umgehen. Zudem ist auch ein USB-C-Anschluss integriert.