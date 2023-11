JSAUX Screen-Protector im Test: Wie gut ist die matte Version des gehärteten Schutzglases? von Marcel Laser

Lesedauer: 3 Minuten

Eigentlich bin ich kein Fan von Schutzfolien aller Art, nicht einmal meine Smartphones hatten jemals eine angebracht. Allerdings wollte ich beim Steam Deck unbedingt einmal die matte Version des Displays ausprobieren, hatte mir aber die 64 GB-Version damals gekauft. Um das nun zu simulieren hat mir der Hersteller JSAUX sein “Screen-Protector Tempered Glass” in der Matten Version zur Verfügung gestellt. Als absoluter Anfänger was Schutzfolien anbelangt war ich sehr positiv überrascht. Inhaltsverzeichnis Toggle Lieferumfang bringt zwei Folien und viel Material mit – Anbringung richtig gut!

Display wird matt, ist geschützt und entspiegelt – Leicht unscharf?

Fazit: JSAUX Schutz-Glas eine Empfehlung wert! Aber muss es matt sein? Lieferumfang bringt zwei Folien und viel Material mit – Anbringung richtig gut! In der kleinen Box findet ihr übrigens eine Menge Zeug. Gleich zwei matte Glas-Folien liegen bei und auch alle anderen Utensilien, bis auf den Anbringungs-Rahmen, sind doppelt vorhanden. Darunter zwei Alkohol-Pads für die Reinigung, Mikrofasertücher und zwei Klebepads für das entfernen von Staub nach der Reinigung. Zudem liegt eine sehr kurze aber bebilderte Anleitung bei. Auf YouTube finden sich auch hilfreiche Videos zur Schutzhülle für die Installation. SteamOS 3.5.5 Update veröffentlicht! SSD-Tausch mit Steam Deck OLED problemlos möglich Erst einmal holt ihr das Alkohol-Pad heraus und reinigt das Display gründlich. Danach kommt das Klebepad zum Einsatz, wo ihr noch sichtbaren Staub vom Display entfernt. Einfach mit dem Pad abtupfen und es bleibt auf der klebrigen Fläche hängen. Kleiner Tipp am Rande: Einfach die Installation nach dem Duschen oder Baden im Bad vornehmen. Dann ist der Staub durch das Wasser in der Luft gebunden und die Chance ist am höchsten, nicht noch weitere Partikel auf dem Display liegen zu haben. Jetzt kommt der Anbringungs-Rahmen zum Einsatz und auch einer der Knackpunkte, vor denen ich recht häufig Unbehagen hatte.

Bild: PocketPC.ch / Laser Blasen am Display zu haben und diese auch nicht mehr raus zu kriegen und schlussendlich den Schutz wieder zu entfernen, hielt ich eher für Geldverschwendung, auch wenn ich mir sehr vieler Vorteile solcher Folien bewusst bin. Aber das Anbringen des JSAUX Glases war tatsächlich sehr einfach, was vor allem an dem Rahmen liegt. Dieser wird am Steam Deck angebracht und ihr müsst den Screen-Protector nur noch in diesen Rahmen einlegen, die Luft entfernt sich zu einem hohen Prozentsatz durch das Ansaugen selbst. Alles andere massiert ihr mit eine der beiden beiliegenden Pappkarten einfach heraus.

Der Rahmen wird auf dem Steam-Deck aufgelegt und ihr führt den Schutz nur oben ein. Die Installation ist wirklich einfach. Bild: JSAUX

Display wird matt, ist geschützt und entspiegelt – Leicht unscharf? Doch wie schlägt sich das gehärtete Schutzglas von JSAUX in der Praxis auf der Mattscheibe? Tatsächlich sehr gut! Das matte Finish ist sehr ästhetisch und ist auch bei weitem nicht mehr so Fingerabdruckanfällig. Sind aber erst einmal Schlieren und Fingerabdrücke drauf, dann sind diese minimal schwieriger zu entfernen, da sie irgendwie “besser haften”. Aber grundsätzlich verschmutzt das Display nun bei weitem weniger! Nachteilig ist allerdings, dass man durch die Scheibe tatsächlich merkt, dass die Farben minimal nachlassen. Zudem legt sich durch die matte Struktur eine leichte Körnung über die Anzeige, die in Spielen zu kleineren Unschärfen führt. Man muss schon genau hinschauen, aber es ist definitiv zu erkennen. Vor allem dann, wenn ihr vor der Installation noch ein Spiel gespielt habt und dieses danach startet. Der ästhetische Gewinn und vor allem das Nachlassen der Spiegelungen ist ein absoluter Gewinn. Zumal ich im Wohnzimmer eine grössere Fensterwand im Rücken habe, wenn ich auf der Couch spiele. Das matte Schutzglas verbessert die Situation immens. Und natürlich fast noch wichtiger: Der wirklich gute Schutz! Die “Folie” ist sehr robust und auch relativ dick. Über die Zeit der vergangenen zwei Wochen kann ich noch nicht viel zur Kratzfestigkeit sagen, doch ich habe noch nicht einen Kratzer auf dem Glas gefunden und ich nutze den Touchscreen des Steam Decks schon recht häufig.