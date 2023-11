JSAUX 6-in-1 SSD Docking Station im Test: Mit RoG Ally und Steam Deck kompatibel von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Technische Daten und Einsatz der JSAUX SSD Docking-Station im Test Der chinesische Hersteller packt die kleine Box schon voll mit einigen interessanten Features. Unter anderem einem HDMI 2.0-Anschluss, der bis zu 4K-Auflösung und 60 Hertz unterstützt. Bei 2K-Auflösung sind auch 120 Hertz drin! Damit schafft mein AoC Agon allerdings seine 165 Hertz nicht. Was zwar kein Beinbruch ist, aber ihr im Hinterkopf behalten solltet, falls ihr das Steam Deck oder das RoG Ally an einen externen Monitor anschliessen wollt. Zum HDMI gesellen sich noch zwei USB-A 3.0 Anschlüsse für Peripherie, der USB-C-Anschluss für die Stromversorgung und ein Gigabit LAN-Port dazu. Technische Daten der Docking-Station im Überblick Unterstützte NVMe SSD-Formate : 2230, 2242, 2260, 2280 (M.2)

: 2230, 2242, 2260, 2280 (M.2) Steckplatz: PCIe Gen3

PCIe Gen3 Transferrate bis zu 900 MB/s.

bis zu 900 MB/s. Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 2x USB-A 3.2, 1x USB-C (Netzteil), 1x Gigabit LAN

1x HDMI 2.0, 2x USB-A 3.2, 1x USB-C (Netzteil), 1x Gigabit LAN Auflösung HDMI: bis zu 4K@60Hz oder 2K@120Hz Spannend dürfte für viele aber die Möglichkeit sein, eine SSD in die Docking-Station einsetzen zu können. Wahlweise ist das Modell – wie in unserem Fall – sogar schon mit einer 1 TB oder 2 TB SSD im 2280 Format bestückt. Der Steckplatz unterstützt PCIe Gen3 und bietet damit theoretische Leistungswerte von maximal 8 Gigatransfers die Sekunde. Da das Dock allerdings per USB-C 3.2 an das Steam Deck angeschlossen ist, ist sowieso mit 900 Mb/s Übertragungsgeschwindigkeit schon Schluss. Also könnt ihr PCIe Gen3 sowieso nicht ausreizen. Dennoch sollte die Übertragungsgeschwindigkeit ausreichen, um auch grössere Games von der in der JSAUX Docking Station verbauten SSD zocken zu können. Unterstützt werden übrigens mit M.2 NVMe-Speicherriegel in den Formaten 2230, 2242, 2260 und 2280 damit gleich verschiedene, handelsübliche SSD-Formate.

Hier wird die SSD eingesetzt, es passen mehrere Formate und ihr könnt so ordentlich den Speicher stationär für das Steam Deck erweitern. Bild: PocketPC.ch / Laser

Dem Set liegt übrigens bereits ein 65 Watt Netzteil mit USB-C-Stecker bei. Das reicht für das Steam Deck und das SteamDeck OLED locker aus. Auch das RoG Ally kann damit versorgt werden, allerdings rät JSAUX selbst dazu, nicht unbedingt mit dem beiliegenden Netzteil im höchsten Turbo-Mode laufen zu spielen. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Daher rät der Hersteller gleich zu einem 100 Watt Netzteil, um eine Leistungsreserve zu haben. Die Docking Station unterstützt auch direkt bis zu 100 Watt bei der Aufnahme und so würde man auch für das RoG Ally genug Puffer haben. Im Einsatz zeigt sich die JSAUX Docking Station im Test aber wirklich von ihrer guten Seite. Mein Monitor wird in 2K-Auflösung bei 120 Hertz angesprochen und die verbaute SSD kann über die Linux-Oberfläche des Steam Deck einfach eingebunden werden. Auch die übertragene Bildqualität ist super. Durch die beiden USB-Anschlüsse lassen sich so auch Maus und Tastatur vernünftig anschliessen. Wir empfehlen aber eventuell eine kabellose Kombination mit einem einzelnen Empfängern oder einen USB-Hub. Denn zwei Anschlüsse sind insgesamt schon etwas spartanisch.

Bilder: PocketPC.ch / Laser Nachteile fanden wir zu JSAUX Docking Station im Test aber dann doch Ohne Kritik kommen wir an dieser Stelle aber nicht aus, denn ein paar Nachteile gibt es mit der Docking Station dann doch. Darunter übrigens der seitlich angebrachte Gigabit-Anschluss für das LAN-Kabel. Warum dieser unbedingt seitlich angebracht werden musste, ist mir irgendwie ein Rätsel. Gerne hätte die Basis breiter sein können, damit dieser hinten eingesteckt werden kann. So müssen wahrscheinlich einige die 6-in-1 Docking Station den Kabel entsprechend ausrichten. Das sieht unter dem TV-Gerät nicht unbedingt schön aus. Alternativ kann aber immer noch die WLAN-Verbindung des Steam Decks genutzt werden. Ein weiterer Umstand ist die Wärmeentwicklung der Docking-Station selbst. An einigen Stellen fand ich sie schon etwas unangenehm warm, grade auch über dem SSD-Einschub. Ob das Problem durch eine SSD mit Kühlkörper eventuell besser werden kann, weiss ich an dieser Stelle nicht. Da nicht sehr viel Platz in dem Schacht ist, suche ich noch nach einem passenden Kühlkörper. Und mit Hitze ist vielleicht auch noch ein anderes Problem verbunden: Der Sitz des Steam Decks in der Docking Station selbst. An sich ist das ja nicht schlecht gelöst, da das Steam Deck in einem tollen Winkel eingelegt wird. Allerdings merkt man hinten, dass ein Teil Kühleinlasses des Steam Decks verdeckt wird. Ich konnte zwar noch keinen übertriebenen Hitzestau feststellen, aber eventuell ist dieses an wärmeren Sommertagen durchaus ein Problem. Das müssen wir allerdings etwas länger beobachten. Etwas mulmig ist einem da schon.

Der Ethernet Anschluss ist leider etwas merkwürdig platziert, was zu etwas Kabelverwirrung führen kann oder dem unfreiwilligen Platzieren der Docking-Station. Bild: PocketPC.ch / Laser