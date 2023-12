JSAUX 3rd Case für Steam Deck und RoG Ally im Test – Praktisch, mit vielen Fächern

Lesedauer: 3 Minuten

Sind Geräte erfolgreich am Markt kommt schnell Zubehör von Drittherstellern dazu. Das RoG Ally und Steam Deck OLED sind zwei solcher Handhelds, die den Markt derzeit umkrempeln. JSAUX hat bereits eine Menge Zubehör in die Versandhäuser geschmissen. Eins davon ist eine spezielle Tragetasche in drei Ausführungen. Wir haben uns eines der Modelle genauer angeschaut.

Hochwertig verarbeitet, mittelharte Schale und enorm riesig

Die JSAUX Hülle kommt in mehreren Versionen und bietet demnach auch unterschiedliche Fächer und unterschiedlich grossen Stauraum. Wir haben vom chinesischen Hersteller die grösste Version Namens “3rd” erhalten. Billige “China-Ware” ist das aber nach aktuellem Stand der Testphase aber nicht. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und die mittelharte Schale (ein Mix aus Soft- und Hardcase) sorgt für einen wirklich guten Schutz. Zumal zwischen Gerät und den oberen sowie unteren Hüllenwänden ordentlich Platz und innerhalb der Wände noch Kammern für das sorgsame Ableiten kinetischer Aufprallenergie eingearbeitet sind.

Zudem zeigt uns das JSAUX 3rd Case im Test eine riesige Menge an Stauraum. Dort wo das Steam Deck oder RoG Ally ihren Platz finden, könnt ihr unterhalb noch riesige Mengen an Zubehör unterbringen. Unter anderem Powerbanks, Netzteile, weitere Kabel, kleinere Docking-Stations oder Module und vieles mehr. Gut verpackt könnt ihr das Case beim Gewicht so auf satte 2 Kilogramm (vielleicht sogar mehr) aufplustern! Ob das dann noch “tragbar” ist – im doppelten Wortsinn – müsst ihr dann für euch selbst entscheiden. In einer grösseren Reisetasche dürfte so etwas als geordneter Platz für all eure Hardware aber durchaus Sinn machen. Ähnlich wie bei einem Laptop-Rucksack (hier der Caturix Cumbattant im Test).

Ein besonders schöner Kniff, ist die beiliegende Plastikkarte, die ganze 8 microSD-Karten geordnet aufnehmen kann. Zudem liegen kleine Sticker bei, die ihr beschriften könnt, so dass ihr immer wisst, was auf den microSDs gespeichert ist, die ihr in die jeweiligen Slots einführt. Das mag vielleicht belanglos klingen, aber wenn ihr wirklich viele dieser kleinen Speicherkarten habt und auch für das Steam Deck nutzt – beispielsweise für Emulation – dann ist dieser kleine Kniff wirklich ein geordneter Lebensretter.