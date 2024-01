Gothic Classic für Nintendo Switch im Test: Ein katastrophaler Port wurde doch noch richtig gut! von Marcel Laser

Lesedauer: 6 Minuten

Gothic versprüht bis heute einen Charme, den ihr in keinem anderen Spiel zu spüren bekommt. Auch heute noch! Screenshot: PocketPC.ch / Laser

Die Videospielebranche ist aktuell nur schwer zu ertragen, wenn immer wieder Games kaputt auf den Markt kommen, was in den vergangenen Jahren immer mehr zum Regelfall wird. Noch weitaus schwieriger zu ertragen, ist dann oftmals die Kommunikation und wenn dann auch noch eine komplette Umkehr der Story betrieben wird, sind wir auf einem Level angekommen, das viel Vertrauen in die Zukunft der Branche und der einzelnen Hersteller beschädigt. Bringt einfach Spiele spielbar auf den Markt oder falls mal etwas schief geht, dann reicht es auch die Sache kurz klarzustellen und mit einem nächsten Patch wäre es dann auch gegessen gewesen. Über auftretende Fehler beschweren sich oft die wenigsten. Meist sind es eher die Game-Breaking-Bugs, die wirklich für Aufsehen sorgen. So hat das alles einen wirklich sehr faden Beigeschmack. Schlussendlich halte ich THQ Nordic zugute, dass überhaupt etwas passiert ist und dieses auch angekündigt wurde. Sie haben reagiert und die Fehler im Spiel auch eingestanden. Zudem hat man der Beseitigung der Bugs eine hohe Priorität eingeräumt und sehr schnell auch mit einem Patch reagiert. Dieses Desaster aber damit zu beschönigen, dass die Medien eine “Katastrophen-Berichterstattung” veranstaltet hätten und alles völlig überzogen gewesen wäre, ist keine gelungene Kommunikation. Einfach zu sagen “Oh Mist… ‘tschuldigung! Patch ist unterwegs, dann funktioniert es wieder” hätte gereicht und jeglicher Kritik den Wind aus den Segeln genommen. Zu sagen, alle würden übertreiben und hätten Unrecht, ist einfach nie eine gute Idee. Aber nun endlich zum Testbericht der gepatchten Version 1.0.2 von Gothic Classic für die Nintendo Switch, die durchaus viel Lob verdient hat! Und daher mache ich nun mit den wirklich tollen Dingen weiter.

Hier ein kleiner Vergleich der PC-Version auf dem Steam Deck und Gothic Classic auf der Nintendo Switch. Bild: PocketPC.ch / Laser

Leichte Anpassungen bei der Grafik und einem Grossteil der Spielerfahrung Das nostalgische Rollenspiel von Piranha Bytes war damals natürlich nur für Tastatur und Maus ausgelegt. Mit Controller wurde auf dem PC eher weniger gespielt. Daher wurde die Steuerung erst einmal auf den Controller angepasst und zwar so intuitiv, wie es eben bei Gothic irgend möglich ist. Einfach war das definitiv nicht, denn schon allein das Gefühl damals am PC mit Tastatur und Maus war eher behebig, aber die Steuerung macht einen enorm guten Eindruck und schafft es auch den behebigen Charme der vergangenen Tage abzubilden. Nicht zu vergleichen mit aktuellen Rollenspiel-Titeln auf Nintendos hybrider Konsole. Weitere Anpassungen betreffen vor allem das Menü und das Inventar. Letzteres wird nun in mehreren Reihen angezeigt und muss nicht mehr in einer einzelnen Reihe senkrecht durchgescrollt werden. Weiterhin gibt es Schnelltasten für den Zugriff auf Zauber und Tränke und für die beiden Waffen-Slots. Auch das 16:9-Format der Nintendo Switch wird gut unterstützt und die Auflösung ist im Handheld-Modus nativ an die Display-Auflösung von 720p und im Docking-Modus in 1080p für den Fernseher angepasst. Insgesamt sind viele der Änderungen und Anpassungen stellenweise richtig gut. Grad das früher sehr chaotische Inventar, das zwar auch hier immer noch etwas fummelig bleibt, aber nun wesentlich besser zu navigieren ist, ist schon regelrecht ein absoluter Segen in diesem Spiel. Auch die sehr gute Umlegung auf den Controller insgesamt gefällt mir persönlich in Gothic Classic sehr gut. Auf dem Steam Deck musste ich das Layout noch einige Zeit lang etwas anpassen, um eine sehr gute Steuerung zu erhalten. Man merkt aber auch auf der Switch recht schnell, dass Gothic 1 ursprünglich für Tastatur und Maus entwickelt wurde.

Screenshots: PocketPC.ch / Laser Richtig gut gefallen hat mir übrigens auch die leichte Überarbeitung der Texturen. Das Spiel wirkt dadurch etwas schärfer. Das erinnert alles ein wenig daran, als ob hier viele der Änderungen aus der Community Einzug in die Retail-Version des Gothic Classic für Switch gefunden haben. Denn auch Jahre nach Release der Original-Fassung des PC-Spiels haben Fans eigene Patches und Mods entwickelt, um viele der heftigen Bugs auszuräumen, die das Game in seiner Ur-Version ebenfalls hatte. Auch an der Graphik wurde damals schon geschraubt. Die leichten optischen Änderungen, die sehr gute Anpassung an die technischen Gegebenheiten der Switch, eine stark umgesetzte Controller-Steuerung legen hier sehr wichtige Grundsteine für eine überragende Nostalgiereise, nicht nur für Fans, sondern vor allem auch für Neueinsteigende, die sich ein Stück Videospielgeschichte auf die heimische Flimmerkiste zaubern wollen.

Die vogelartigen Scavenger sind eine der ersten Gegner in Gothic und können schon richtig gemein sein! Screenshot: PocketPC.ch / Laser

Story rund um Myrtana und Khorinis Grundstein für Gothic Das Konstrukt rund um die Geschichte von Gothic (in allen Teilen) bleibt auch in 2023/2024 noch spannend: Das Land Myrtana befindet sich im Krieg mit den Orks, vor allem weil es um die Insel Khorinis geht, wo seltenes magisches Erz vorkommt und abgebaut wird. König Rhobar II hat nun eine “tolle Idee” (nicht wirklich) und lässt aus der Insel eine Strafkolonie erstellen, wo Strafgefangene (nahezu nur männliche) in Schwerstarbeit in den Minen von Khorinis arbeiten sollen. Das magische Erz soll im Krieg gegen die Orks helfen. Um die Insel als Gefängnis abzuschirmen, haben Magier versucht, eine Barriere zu errichten. Doch es gab ein Problem bei der Umsetzung dieser riesigen Magie. Ein Unfall erschuf nun eine Barriere, die zwar Lebewesen und Güter reinlässt, aber alles Lebende in der Barriere gefangen hält und so nichts wieder rauskommt. Klassischer Fall von “Shit Happens” und auch eigentlich die spannende Idee hinter dem Plot, denn die Strafkolonie fing daraufhin an, ihre Wächter zu überwältigen und sich selbst zu verwalten. So wurde eine neue Gesellschaftsordnung etabliert. Das setzte König Rhobar II deutlich unter Druck, denn dieser ist weiterhin auf das Erz angewiesen. Daher kam es zu Verhandlungen und somit tauscht die Kolonie geschürftes Erz gegen Güter von Aussen. Ihr schlüpft nun in die Rolle des “Namenlosen Helden” (er heisst wirklich so), der verurteilt in die Barriere geworfen wird und einen Brief an die dort lebenden Magier aushändigen soll. Doch die Geschichte ist weitaus grösser als ihr denkt. Grade auch in Bezug auf die weiteren Teile Gothic 2 und Gothic 3, aber wir spoilern hier natürlich nicht. Erst einmal in der Barriere angekommen, bleibt zwar erst einmal das Hauptziel euren Brief an den Feuermagier zu übergeben, doch es steckt mehr dahinter. Zudem müsst ihr euch einem von drei Fraktionen anschliessen: Das alte Lager, das neue Lager und das Sumpf-Lager.

Das Sekten-Lager im Sumpf unterscheidet sich deutlich vom alten und neuen Lager. Screenshot: PocketPC.ch / Laser

Charme des alten Gothic bleibt konsequent erhalten Durch die kaum grafischen Anpassungen bleibt aber der alte Charme des Klassikers vollständig erhalten. Ich halte das an dieser Stelle nicht für einen negativen Punkt, denn es ist ein Titel, den man durchaus für spätere Generationen aufheben sollte. Mit Gothic hat damals vieles im Open-World-Genre angefangen und es ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Die Geschichte an sich ist heute noch wirklich Wert, erzählt zu werden. Es macht Spass, Teil dieser Kolonie zu sein und sich zwischen den Lagern entscheiden zu müssen, unterschiedliche Wege zu gehen, unterschiedliche Antworten zu geben und vieles vieles mehr. Zudem fühlt sich die Open World in Gothic Classic bis heute wirklich lebendig an. Alle Charaktere haben einen Tagesablauf, gehen ihrem Alltag nach und ab und an gibt es auch interessante Überraschungen innerhalb der Lager zu entdecken. Eine Sache, die dem Charme allerdings etwas abträglich gewesen ist, ist die Entfernung der Mittelalter-Folk-Metal-Band In Extremo. Diese hatte im Original-Spiel auf dem PC an einem bestimmten Punkt einen Gastauftritt im Alten Lager und lies im Endeffekt Fan-Herzen höher schlagen. Der Auftritt der Band gilt bis heute in Gothic als ikonisch und dass dieser – aus Lizenzgründen – fehlt, ist natürlich ein Rückschlag. Auch wenn dies der eigentlichen Geschichte nicht im Weg steht, das war schon cool damals.

Texturen wirken schärfer und insgesamt befindet sich der Titel auf Maximal-Settings-Niveau der PC-Version. Screenshot: PocketPC.ch / Laser

Kritisch Bugs seit dem grossen Patch ausgeräumt – Bravo! An dieser Stelle gibt es auch noch einmal lobende Worte für das Ausspielen des Patches, der Gothic Classic für die Nintendo Switch endlich spielbar machte. Nahezu alle Bugs, die das Spiel an manchen stellen ab Release Ende September 2023 unspielbar machten, gehören seit Mitte Oktober mit Version 1.0.2 der Vergangenheit an. Zudem ist das Spiel in einem wirklich sehr guten Leistungs-Zustand, dass 60 fps ohne grosse Probleme auch auf Dauer hält und somit für ein sehr flüssiges Spielerlebnis sorgt. Auch die Skalierung auf den Fernseher klappt ordentlich. Allerdings merkt man dem Spiel auch an, dass ein grösserer 4K-Fernseher in UHD-Auflösung diesem auch nicht mehr gerecht werden kann. Gothic 1 ist eben mittlerweile ein über 22 Jahre altes Spiel und man sollte sich Abseits der Grafik und Auflösung auf den grandiosen Titel einlassen. Ansonsten reicht es aber auch die Nintendo Switch an einen kleineren Monitor anzuschliessen, um das Bild etwas zu verkleinern.

Screenshot: PocketPC.ch / Laser

Fazit: Warum eigentlich nicht gleich so? – Endlich gute Umsetzung für Switch Der Anfang mit Gothic 1 als Gothic Classic für Nintendo Switch war nicht einfach. Ich war über den Zustand am Anfang meines Tests so dermassen schockiert, dass ich den Bericht eigentlich nicht schreiben und das Spiel an die Wand werfen wollte. Die Frustration war gross. Dann liest man noch die Stellungnahme eines Offiziellen von THQ Nordic um an Ende fragt man sich, wie sehr mögen die Publisher und Studios die Spiele, die sie Anfassen und uns Gamer eigentlich wirklich noch. Es war einer der Momente, nach einem Jahr mit Spielen wie Gollum, Kong und mehr schon eine absolute Zumutung. Der relativ schnell nachgereichte, versprochene Patch ist aber wirklich gut geworden und hat das Spiel in einen exzellenten Zustand gehoben. Zudem ist die Steuerung sehr gut auf den Controller angepasst, das Inventar ist massiv viel besser zu Bedienen als in der PC-Version und die minimalen grafischen Anpassungen sind ein zusätzliches Highlight für jeden Hardcore-Fan, der das Spiel auch noch einmal in all seiner Pracht erleben möchte. Gothic Classic ist im Nintendo eStore für 29,99 Euro bzw. 31.89 SFr. erhältlich und kommt mit einer Altersempfehlung ab 12 Jahren (USK) bzw. 16 Jahren (PEGI). Der Download des Single-Player-Abenteuers braucht 3800 MB Platz auf der Switch. Die Retail-Version zum selben Preis gibt es direkt bei THQ Nordic zu kaufen. Auch im Jahr 2024 bleibt Gothic 1 ein Titel, der uneingeschränkt empfohlen werden kann. Wie bereits mehrfach erwähnt, handelt es sich hierbei um Videospielgeschichte und ich bin auch wirklich froh, dass diese durch die Anpassung an modernere Konsolen weiterhin erhalten bleibt.