Gigaset GS5 im Test: Glasrückseite und Wechselakku? Doch, das geht!

Zu beanstanden haben wir an dieser Stelle eigentlich nichts. Das Gigaset GS5 zeigt sich im Test als gut verarbeitetes Smartphones in einem schicken Design. Vor allem die Kameras stehen nicht aus dem Gehäuse heraus und so kann das Modell auch flach auf dem Tisch aufliegen. Auch das ist mittlerweile eine Seltenheit geworden und erfreulich zu sehen.

Ok, Gigaset, wir geben an dieser Stelle zweifelsohne zu: das ist stark! Denn das Gigaset GS5 hat eine abnehmbare Rückseite, um den Akku auswechseln zu können. Diese besteht allerdings nicht (nur) aus Kunststoff, sondern zum Grossteil aus Glas. Das sorgte im Test erst einmal für erstaunte Gesichter, denn so etwas haben wir schon ewig nicht mehr gesehen und dafür nutzt der Hersteller aus Deutschland eine durchaus interessante Technik. Der Rahmen ist Teil der Rückenkonstruktion und kann dadurch einfach abgenommen werden. Richtig stark!

Nachdem das Gigaset GS4 in unserem Test in einem gewissen Bereich durchaus begeistern konnte, folgt nun mit dem Gigaset GS5 ein Nachfolger, der einige Punkte verbessern möchte. Dabei kann das neue Modell mit einigen Features punkten, die vielen High-End-Geräten bereits seit vielen Jahren abhanden gekommen sind. Wir haben das Smartphone des deutschen Herstellers ausprobiert.

Unterstützt wird dieser von überraschend hohen 4 GB RAM und sogar 128 GB internem Speicher. Letzteres ist besonders erfreulich, denn somit habt ihr genug Platz für Kartenmaterial für Routen-Apps. Fotos, Videos und mehr. Dieser lässt sich übrigens per microSD mit bis zu 512 GB weiter aufrüsten und es passen sogar noch zwei SIM-Karten obendrauf in das Gerät.

Ansonsten ist alles weitere drin, was ihr vielleicht so braucht. Bluetooth 5, WLAN ac, NFC und eine Kamera mit 48 MP Hauptsensor sowie einem Ultraweitwinkel-Modul mit 8 MP. Das 6.3 Zoll grosse IPS-Display löst mit FullHD+ auf und kommt damit in der Breite auf 1080p. Allerdings merkt man der Anzeige durchaus einen etwas stark unterkühlten Blaustich an. Zwar sind wir uns nicht ganz sicher, ob das am Testgerät liegen mag oder eben dem „günstigen“ Panel selbst geschuldet ist. Der Rotstift muss allerdings auch irgendwo angesetzt werden, um den angesetzten Preis zu erreichen. Schlimm finden wir das an dieser Stelle mit Sicherheit nicht.

Kameras dem Preis angemessen, aber definitiv nicht überragend

Das gilt übrigens auch für die beiden Kameras auf der Rückseite. Der 48-MP-Sensor macht zwar Bilder in hoher Auflösung, es fehlt allerdings an Schärfe bei Details, vor allem Richtung Rand. Zudem wirken Fotos mit hoher Detaildichte leicht matschig und vom Weissabgleich her etwas unterdimensioniert. Der Bildprozessor wird dem Sensor nicht gerecht. Die Bildqualität ist allerdings für Schnappschüsse und dem Festhalten toller Momente geeignet. Nur leider nicht in schlechteren Lichtverhältnissen, dann ist kaum noch etwas zu erkennen, da das Rauschen denn deutlich zunimmt.

Da helfen übrigens auch nicht wirklich Features wie ein RAW-Modus für die Bilder selbst. Auch wenn wir durchaus begrüssen, dass so etwas in einem derart preiswerten Gerät von unter 300 Euro/SFr zu finden ist, so hält die Qualität nur bedingt mit. Zwar gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten auch in der Kamera-App selbst und es lässt sich dadurch noch ein wenig herausholen. Allerdings ist die Zielgruppe des Handys mit dem Automatik-Modus wirklich gut beraten. Qualität ist halt ok, reißt aber keine Bäume aus.