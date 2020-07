XPG Precog im Test: Gaming-Headset als eierlegende Wollmilchsau?

Natürlich darf Gamer-typisch auch die LED-Beleuchtung an den Ohrmuscheln nicht fehlen. Diese leuchten in einem schönen Rot, die Hauptfarbe, die sich A-DATA für seine Gaming-Marke XPG ausgesucht hat. Das hebt sich immerhin vom Razer-Grün ab oder vom Blauton bei Roccat. Warum also nicht? Es passt einfach.

Was die verbauten Schalter betrifft, so ist der ENC-Modus einer davon, der die Umgebungsgeräusche vom Mikrofon heraus filtert. Sollte also jemand im Hintergrund bei euch im Zimmer Krach machen, sollten es die Discord-, Partychat- oder Teamspeak-Mitglieder im Idealfall nicht mitbekommen, Zudem lassen sich für den Sound gleich drei Klangprofile einstellen. Einmal für Musik, voluminöser 7.1-Klang oder ein FPS-Modus. Letzterer betont vor allem die Höhen und stellt die Tiefen ab, während die Mitten sehr stark herunter geregelt werden. Damit sollt ihr Schritte in Ego-Shootern wesentlich leichter wahrnehmen können, somit einen Vorteil in Spielen wie Overwatch, Counterstrike oder Rainbow Six Siege haben.

Vor allem an der Fernbedienung lässt sich einiges einstellen. Dort ist auch eine 7.1-Soundkarte verbaut, die automatisch vom Windows-PC oder der PlayStation 4 erkannt wird. An den Knöpfen der Fernbedienung könnt ihr dann alles nach Belieben ein- und ausschalten und das sind schon recht viele Dinge. Übrigens verbaut XPG ein neuartiges elektrostatisches dynamisches Dual-Treiber-Setup, dass es bei der Konkurrenz so nirgends gibt.

Wenn wir den Preispunkt von rund 180.- Euro bzw. Schweizer Franken in der UVP (mittlerweile auch schon deutlich günstiger zu haben) bedenken, so ist es wohl nur natürlich, dass das XPG Precog mit viel Technik im Anschlag kommt. Die optisch schick aufgemachte Tragetasche ist zudem mit einer Menge Zubehör vollgestopft. Aber kümmern wir uns erst um dir rein technischen Daten des High-End-Gaming-Headsets.

Ich habe also eine breite Palette an Games gespielt und Musik gehört. Das Headset fühlt sich beim Spielen wesentlich wohler als beim Musikhören. Den Unterschied macht einfach auch die 7.1-Sound-Einstellung an der Fernbedienung. Diese sollte man voreingestellt lassen und am besten nie umschalten. Hier ist das Klangbild mit Bassbetonung noch am ausgefeiltesten und macht auch in nahezu jeder Hinsicht den solidesten Eindruck. Auch wenn Mitten hier zwischen den Höhen und dem Bass etwas zu kämpfen haben, so werden sie nie komplett verschluckt.

Kommen wir erst einmal zum Musik-Test, der mich erst einmal kalt erwischte. Das Headset ist nicht wirklich etwas für Musikfans. Das XPG Precog verschluckt in allen Modi eine Menge. Schaltet ihr an der Fernbedienung auf Musik, fehlt im gesamten Spektrum die Dynamik. Musik hört sich blutleer an und der überbordende Bass killt das Spektrum nahezu komplett. Mitten sind kaum vorhanden und lassen sich vielleicht noch irgendwo erahnen. Dann hört lieber Musik im 7.1-Klangmodus, da habt ihr noch ordentlich Volumen in alle Richtungen und keine der drei Kategorien wird extrem vernachlässigt. Das Klangbild wirkt hier deutlich homogener.

Um noch einmal auf die elektrostatischen dynamischen Dual-Treiber zurück zu kommen: Ihr werdet hier keinen grossen Unterschied zur Konkurrenz feststellen. Die Akustik ist wie oben Beschrieben im 7.1-Modus eben am besten ausgelegt und produziert vor allem basslastige und leicht höhenbetonte Akustik. Einen wirklichen Genie-Streich kann man hier nicht erkennen. Solide würden wir an dieser Stelle meinen.

Den FPS-Modus kann ich an dieser Stelle nur schwer bewerten. Er ist eine spezialisierte Einstellung, der die Mitten und Tiefen negiert und somit Platz für die Höhen schafft. Dadurch werden Schritte deutlicher hervorgehoben, was in Ego-Shooter einen Vorteil bringen kann, aber nicht muss, da die Schritte wohl leichter erkennbar und damit besser geortet werden können. Nach dem Motto: "Höre die anderen, bevor sie sich hören!" oder so ähnlich. Es ist ein stark spezialisierter Modus, den man mögen muss. Wer ihn nutzen will und gut findet, wird auch Freude daran haben. Ich selbst kann so nicht spielen.

Reichhaltiges Zubehör und grosse Plattformunabhängigkeit

Das XPG Precog kann in der Kategorie Plattformunabhängigkeit mehr als nur glänzen. Das wird schon zu Beginn klar, wenn man das reichhaltige Kabelzubehör aus der Tragetasche durchwühlt. Für nahezu jede Gelegenheit ist ein Kabel dabei und ich hatte Zuhause keinerlei Probleme zwischen all meinen System hin und her zu wechseln.

So konnte ich per 3.5-mm-Klinke das XPG Precog im Test an der Switch betreiben oder per USB-Type-C an meinem iPad Pro oder dem OnePlus 8 Pro. Ein Adapter auf USB-A liegt übrigens bei, so dass ich es ganz bequem am Windows-10-Laptop per Firmware-Update auf den neusten Stand bringen konnte. Es ist einfach befreiend, ein Headset zu haben, dass wirklich überall funktioniert. Das Precog funktioniert auch an den neuen MacBooks, die nur noch auf USB-Type-C setzen. Es macht wirklich Spass.

An dieser Stelle hätten wir uns für die totale Freiheit noch eine Bluetooth-Verbindung gewünscht, aber das wäre dann auch aufgrund des Gewichts schlussendlich etwas zu viel geworden, wenn auch noch ein Akku und weitere Technik im Gerät hätte Platz finden müssen. Es ist also absolut in Ordnung, wie es ist, als kabelgebundenes Headset.