Worms Rumble für Nintendo Switch im Test: “Schuster, bleib bei deinen Leisten”

Mit Worms Rumble versucht Team 17 einen beliebten Klassiker in ein Genre-Kostüm zu stecken, in das der Titel irgendwie nicht so richtig hineinpassen mag. Wir konnten die Nintendo Switch-Version es Spiels für euch ausprobieren, testeten dabei nicht nur die technische Umsetzung im Vergleich zur PS4-Version, sondern auch, ob das neue Gameplay den “Killer-Würmern” überhaupt zu Gesicht steht.

Neue Zeiten, auch für Würmer: Worms Rumble geht den Weg des Battle Royale

Als Zocker-Kind der 90er und frühen 2000er bin ich natürlich mit den legendären Worms-Spielen gross geworden. Die rundenbasierte Taktik mit den freakigen Waffen ist eine absolut überragende Erfahrung und Team17 setzte sich als Entwicklerstudio ein Denkmal. Vor allem mit mehreren Personen macht die Taktik-Hatz besonders viel Spass.

In Worms Rumble geht es aber nicht mehr rundenbasiert zur Sache. Die Spieler:innen geben sich nun in Echtzeit auf die Mütze und können so auch Waffen schnell wechseln, müssen schnell reagieren und auch das Terrain für sich nutzen. So müsst ihr übrigens auch Kisten im Level finden und die Items daraus nutzen. Auch total verrückte Waffen, wie die Schafkanone oder die Banana-Bombe sind wieder mit am Start. Die auf der Map verteilten Würmer kämpfen übrigens so lange, bis nur noch einer übrig ist. Das ist zumindest aus den alten Spielen geblieben. Die Grafik ist überdreht bunt und passt sehr gut zur Worms-Reihe, ebenso wie die Musik und Soundeffekte. Die Steuerung ist schnell gelernt und anpassbar.

Ansonsten ist alles in Battle Royale-Manier gehalten und erinnert stark an Spiele wie Fortnite, PUBG oder eben auch Apex Legends. Ihr bekommt am Ende der Kämpfe auch Belohnungen, könnt Level aufsteigen und eine Währung erhalten. Die Items dienen allerdings nur zur Individualisierung des von euch gespielten Wurms. So lassen sich interessante Kleider-Kombinationen erstellen, ähnlich eben wie in Fortnite, um auf dem Schlachtfeld besonders aufzufallen.