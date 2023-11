Turtle Beach Atom für iPhone im Test: Immer noch cool! Aber gleiche Schwächen wie die Android-Version

Lesedauer: 4 Minuten

Anfang des Jahres hatten wir bereits die Android-Version des Turtle Beach Atom im Test und nun reicht nun die iPhone-Version des Bluetooth-Controllers nach. Weiterhin wirklich stark bleibt das Gesamtkonzept der aus zwei Teilen bestehenden Einheit. Allerdings nimmt der Controller auch alle Schwächen des Android-Pendants mit. Welche das sind, soll unser Test nun im Folgenden klären.

Design überzeugt auch in der iPhone-Version: Zubehör erstklassig

Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass sich Turtle Beach durchaus Gedanken gemacht hat. Der Atom-Controller für iPhone kommt in einer recht kleinen Verpackung, bietet einen Schutz- bzw. Transporttasche, zusätzliche Gummi-Grips für das Einlegen unterschiedlicher iPhones und ein USB-C-Ladekabel. Insgesamt wirkt der Lieferumfang nicht nur hochwertig, er ist wirklich gut und überzeugt in dieser Hinsicht. Grad die zusätzliche Transporttasche gefällt.

Cool ist aber auch dieses Mal wieder das witzige und sehr praktische Design. Auch der Turtle Beach Atom für iPhone besteht aus zwei unabhängigen Teilen, die per Funk miteinander kommunizieren und per Bluetooth mit dem Apple-Handy verbunden sind. Für den Transport lässt sich der Controller zudem sehr platzsparend magnetisch zusammenstecken, was ebenfalls ein genialer Trick ist. Das hat uns wirklich sehr gut gefallen.

Weitere Handy-Controller im Test

Auch wenn der Turtle Beach Atom für iPhone im Test sich durchaus ein wenig rutschig anfühlt, so ist der Halt aber dennoch gut. Das liegt an den Auswuchtungen zu den Seiten hin, die sich in die Handflächen schmiegen und so für ein ordentliches Gefühl sorgen. Die beiden einzelnen Einheiten selbst in der Hand zu halten fühlt sich also wirklich gut an. Der Griff am Controller ist also recht ordentlich und ermüdet die Hände auch nach längeren Sessions erst einmal nicht.

Leider weiterhin nicht gut gelöst ist die Halterung selbst. Da der Controller aus zwei unabhängigen Teilen besteht, die separat links und rechts am Apple iPhone befestigt werden und lediglich per Klemmhaltung angebracht sind, wackelt das Ganze doch schon ganz schön. Das lässt sich zwar mit etwas Herumspielen um das iPhone besser zu positionieren beheben, doch der wackelige Eindruck verschwindet einfach nicht. Die sehr hochwertige Erstanalyse wird somit irgendwie ein wenig ins Gegenteil gedrückt, obwohl die Verarbeitung selbst wirklich sehr gut ist. Es ist tatsächlich die Halterung selbst, die einen nicht ganz so guten Eindruck als Befestigung macht.