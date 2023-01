Turtle Beach Atom im Test: Cooles Konzept mit einigen Schwächen

Ich liebe es ja tatsächlich mit Controllern auf dem Smartphone zu spielen. Dank Xbox Game Pass, Apple Arcade und GeForce Now, kann ich sogar richtig tolle Games komplett mobil geniessen. Daher hab ich mittlerweile unzählige Controller für Android und iOS schon testen können, doch noch keinen im Vergleich zum neuen Turtle Beach Atom, der ein einzigartiges Konzept für die Verbindung mitbringt. Vieles funktioniert hier erstaunlich gut, allerdings nicht alles.

Witziges, aber total durchdachtes Design mit Magnethalterung

Interessant wird es schon beim Auspacken, denn das Modell ist ziemlich kompakt. Der Turtle Beach Atom hält sich magnetisch gegenseitig fest und kreiert so ein kompaktes Design im ungenutzten Zustand. Die gesamte Konstruktion besteht aus Plastik, fühlt sich aber nun nicht schlecht an. Der Eindruck ist insgesamt hochwertig. Wie lange das aber alles hält, müsste ein Langzeittest zeigen.

Auch wenn der Turtle Beach Atom im Test sich durchaus ein wenig rutschig anfühlt, so ist der Halt aber dennoch gut. Das liegt an den Auswuchtungen zu den Seiten hin, die sich in die Handflächen schmiegen und so für ein ordentliches haptisches Gefühl sorgen. Die beiden einzelnen Einheiten selbst in der Hand zu halten fühlt sich also wirklich gut an.

Weniger gut hingegen ist der Halt am Smartphone selbst, der je nach Gerät enorm unterschiedlich ausfallen kann. Denn die beiden Einzelteile des Controllers werden mit einer gefederten Klemmhalterun angebracht. Je nach Form des Handys wird das zu einer wackeligen Angelegenheit, wie ich beispielsweise mit einem OnePlius Nord 2T feststellen musste. Interessanterweise wird das Handy aber schon festgehalten, es fällt also nicht heraus, was zwar das Wichtigste ist, aber dennoch ein leichtes Gefühl von Unbehagen zurück lässt.