The Coma 2: Vicious Sisters im Test – Horror-Adventure für Nintendo Switch

Wer am Vorgänger bedingt durch den Schwierigkeitsgrad und einigen eher unlogischen Passagen und Spielelementen zu knacken hatte, sollte sich dennoch mit The Coma 2: Vicious Sisters den Nachfolger gönnen. Der Titel macht in vielen Belangen einiges besser und hält euch mit noch mehr Atmosphäre und spielerischen Elementen bei der Stange. Wir haben uns auf der Nintendo Switch in die Parallelwelt The Coma gewagt und sind mit teils richtig guten Schockmomenten vor der bösen “Zwillingsschwester” unserer Englischlehrerin geflüchtet. Also völlig normaler Schulalltag, oder?!

Böse Englischlehrerin, paranormaler Schulalltag und ein Freund im Koma

In The Coma 2: Vicious Sisters schlüpft ihr in die Rolle von Mina Park, einer Schülerin der Sehwa High-School. Fans wird vor allem der Name der Schule ein Begriff sein, denn diese war schon ein Schauplatz des ersten Teils. Dabei ist Mina eigentlich ein ganz normales Mädchen. Sie versucht ihren Schulalltag, der schon schwierig genug ist, im Griff zu haben, muss sich aber gleichzeitig mit ihrer im Streit befindlichen besten Freundin herumschlagen und ihr guter Freund Youngho Choi (übrigens der Hauptcharakter aus dem ersten Teil!) ist ein plötzliches Koma gefallen.

Wäre das nicht alles schon schwer genug, so überkommt die Schule wieder die übernatürliche Parallelwelt The Coma, in die Mina unweigerlich gerissen wird und es mit allerlei Arten von Monstern zu tun bekommt. Das besonders fiese an der Welt ist allerdings die Kreatur “Dark Song”, denn es handelt sich um eine bestialische Parallelversion von Minas Englischlehrerin! Klingt alles ein wenig nach koreanischem Horror-B-Movie, ist allerdings wesentlich spannender, als man das sich vielleicht vorstellt.

Wer hier nun Parallelen zu der überaus gut gelungen Serie Stranger Things oder auch zum Horror-Adventure Silent Hill sieht, liegt definitiv nicht falsch. Die Transformation der Schule oder anderer Schauplätze in der Parallelwelt hat durchaus Züge des genialen Capcom Spiels. Auch erinnern die tentakelartigen Pflanzen und Szenarien an die Netflix-Erfolgsserie. Fans beider Medien kommen hier also durchaus auf ihre Kosten.