SpeedRunners für Nintendo Switch im Test – Bleibt ja nicht stehen! von Marcel Laser

SpeedRunners mit überschaubarer Steuerung, schwerer Einsatz Viele Knöpfe zu beherrschen gibt es hier nicht. Ihr könnt euch per Knopfdruck an Wänden entlang hangeln oder unter engen Unterführungen durchrutschen. Eine Sprungtaste gibt es ebenfalls, der besagte Dash-Button zum kurzzeitigen Sprinten und eine Taste zum Auslösen der Power-Ups. Das wars auch schon. Klingt ja gar nicht so schwer oder? Wenn da nicht die Geschwindigkeit wäre. Die Geschwindigkeit im Spiel macht es dann doch schon etwas kniffliger. Denn ihr müsst während des Rennens sehr schnell zwischen unterschiedlichen Aktionen wechseln. Viele Objekte tauchen aufgrund des Speeds sehr schnell vor euch auf und es bleiben in der Endphase eines Rennens oftmals weniger als eine Sekunde, um zu reagieren. Sobald ein Rennen zu lange dauert, schaltet SpeedRunners in einen Sudden-Death-Modus und der Bildschirm beginnt an Rot zu blinken, während das Sichtfeld immer kleiner wird. Das sorgt dann schon ziemlich schnell für einen Sieg. Wie bei Battle Royale gewinnt nur diejenige Figur das Rennen, die schlussendlich alleine übrig bleibt.

Multiplayer-Deluxe! Lernt es auf die harte Tour In meinem SpeedRunners Test musste ich es durchaus auf die harte Tour lernen, denn der Multiplayer-Modus ist kein Zuckerschlecken. Oftmals trifft man auf Gamer, die die Rennstrecken nicht nur auswendig kennen, sondern die Bewegungen und Fähigkeiten ihrer Charaktere im Schlaf beherrschen. Das frustriert anfänglich enorm, da man kaum Land sieht. Ich war oft froh, wenn ich erst einmal nicht als allererstes aus dem Rennen ausschied. Der Ehrgeiz, besser zu werden, packte mich aber recht schnell. Da die Rennen sehr kurz sind und eine Partie eben immer auch mal zwischendurch geht, war ich auch schnell dabei, mich in das Spiel einzuarbeiten. Immer schneller hat man den Dreh raus und alle Superheroes spielen sich sehr ähnlich, bis auf die charakterspezifischen Fähigkeiten, die sie in diesem Spiel aufweisen. Der grösste Feind ist hier allerdings der Druck, der während der Rennen aufgebaut wird. Könnt ihr diesem standhalten, dann ist die Hälfte des Spiels schon fast gewonnen. Später wurde daraus aber auch pures Rennvergnügen und wenn man dann noch einen Freund oder eine Freundin online dabei hat, der SpeedRunners ebenfalls spielt, macht der Titel gleich doppelt so viel Spass. Es ist schon unendlich befriedigend, nach dem harten Einstieg oder einem knappen Match dann doch mit einem Sieg davonzurennen. Das Spiel belohnt euch da auch geschickt, durch den eigenen Eifer, den man hier leidlich investieren muss.

Gewonnen! Wer als erstes drei Mal in einem Match gewinnt, gewinnt auch das gesamte Rennen. (Bild: PocketPC / Laser)