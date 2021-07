Sky: Children of the Light im Test – So schlägt sich das Handy-Spiel auf Nintendo Switch

Viel dazu wird euch anfänglich nicht erzählt und ich will an dieser Stelle auch nicht Spoilern. Thatgamecompany hat allerdings ein Händchen dafür, Interessierte an einem sehr lockeren, rote Faden entlang zu führen und auf die eigene Inspiration der Spieler:innen zu setzen. Die Schönheit der Geschichte liegt vor allem im Entdecken und dem, was ihr daraus macht. Auch Journey ist ein Titel der auf diese Art der Erzählung setzt. Hier sind starke Parallelen zu erkennen. Halten aber den Spannungsbogen und den Drang zum Entdecken weiter hoch.

Die Story dürfte vor allem Journey-Kennern bekannt vorkommen und sie wird auch hier viel über Wandbilder in grossen Ruinen und Gebäuden erzählt. Es geht um die Urahnen, die die Welt vorher besiedelt haben, aber nun nicht mehr da sind. Die Welt hat ihr Licht verloren und als “Kind des Lichts” sollt ihr es wiederherstellen. Auch in Journey ging es um eine längst verschwundene und vergessene sowie mysteriöse Zivilisation und die Suche nach ihr. Sky baut die Geschichte sehr ähnlich auf.

Das Entwicklerstudio Thatgamecompany ist für malerische Werke, die emotional unter die Haut gehen bekannt. Journey eröffnete damals eine völlig neue Art der Kommunikation in Multiplayer-Spielen und ist zu PS3-Zeiten auch musikalisch zu einem Meisterwerk avanciert. Mit “Sky: Children of the Light” (Kinder des Lichts auf deutsch) versuchte sich das Studio an einem Multiplayer-Titel für Handys, der viele Charakteristiken von Journey übernahm und hatte Erfolg. Nun ist der Titel nach rund drei Jahren Entwicklung auch für die Nintendo Switch verfügbar.

In Sky: Children of the Light ist dieses Konzept nun deutlich weiter. Ihr habt neben den Lauten, die eure Figur von sich geben kann, auch Gesten zur Verfügung. Zudem könnt ihr an bestimmten Orten dann doch auch miteinander “begrenzt” (meist nur für eine festgelegte Zeit) miteinander schreiben. Auch hier begegnet ihr anderen Spieler:innen völlig zufällig und so bleiben die Laute und Gesten häufig eure einzigen Möglichkeiten zur Kommunikation.

In Journey begegneten die Spieler:innen nur rein zufällig auch anderen spielenden Personen. Eine Kommunikation über Headset oder schreiben war nicht möglich. Stattdessen konnten die Figuren auf Knopfdruck Laute von sich geben, die zur Verständigung dienten. Bis heute ist dieses Konzept recht einzigartig und funktioniert überragend gut. Sich gegenseitig mobben oder beleidigen war also kaum bis eigentlich gar nicht möglich. Journey schaffte es hier eine Brücke zwischen Spielern zu schlagen, die kaum ein anderes Game bauen konnte und vieles davon lag in dieser Art der Kommunikation.

Gameplay: Nicht ganz Open-World, toller Multiplayer und viele Events

“Sky: Children of the Lights” spielt in einer weitestgehend offenen Welt. Die Bereiche sind in sogenannte Realms aufgeteilt, in denen ihr euch aber frei bewegen könnt. Einige Stellen werden aber erst über euren Fortschritt freigeschaltet. Das Gefühl von “Freiheit” vermittelt das Spiel allerdings über sein Flugsystem. Ihr könnt mit eurem Umhang fliegen und so andere schwebende Inseln erreichen.

Der Umhang muss übrigens aufgelevelt werden, damit ihr noch höhere Regionen erreichen könnt. Dieses macht ihr über das finden von “Kindern des Lichts” im Spiel. Hierbei handelt es sich um gelbgoldene Geister, die ihr in der Spielwelt finden könnt. Um so mehr ihr von ihnen findet, um so mehr Energie kann euer Umhang aufnehmen und so lässt sich deutlich weiter und höher fliegen.

Ein grosser Teil des Gameplays wird übrigens vom Multiplayer-Teil getragen. In jedem Bereich eines Realms begegnet ihr vielen anderen Spieler:innen. Kommunikation über Gesten und Laute ist hier der Schlüssel, denn einige Rätsel erfordern die Zusammenarbeit mehrerer Spieler. So lassen sich Türen nur öffnen, wenn jeweils an Spieler links und rechts einen Schalter gleichzeitig betätigen und vieles mehr. Mit anderen Spielern schreiben könnt ihr nur an bestimmten Stellen im Spiel und in vielen Fällen auch nur, wenn ihr mit ihnen im Spiel befreundet seid.

Thatgamecompany aktualisiert Sky und die Inhalte übrigens regelmässig. So stehen euch monatlich neue Events und sogenannte Saisons bereit. Dort könnt ihr viele spezielle, kosmetische Items freischalten und auch neue Gesten lernen. Sie dienen zudem auch dazu, die In-Game-Währung im Spiel zu verdienen, um weitere Gegenstände kaufen zu können. Einige der Saisons können auch an Jahreszeiten gebunden sein und spiegeln dann das jeweilige Thema wieder. Für reichlich Abwechslung ist also gesorgt.