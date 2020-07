Nintendo Ring Fit Adventure im Test: Fitnessstudio für Zuhause? von Marcel Laser

Ring Fit Adventure: Story ist Mittel zum Zweck, Training individuell Jetzt dürft ihr natürlich kein Adventure-Highlight in der Geschichte erwarten, auch wenn dies im Titel steckt. Die gesamte Geschichte rund um den bösen Bodybuilder-Drachen Draco (einfallsreicher Name!) dient einfach nur dazu, um Jung und Alt mit Spass in Bewegung zu halten. Es ist quasi der visuelle Anreiz für das Training und das funktioniert erstaunlich gut. Niemand schaut gerne auf virtuelle Hampelmänner, die sich immer gleich bewegen, sondern macht ein interaktives Setup, auf das dynamisch reagiert werden muss, durchaus Sinn. Beim ersten Start des Spiels, fragt euch Ring Fit Adventure erst einmal ordentlich ab. Schliesslich geht es darum, euren Fitnesslevel zu bestimmen und so die passende Intensität zu wählen. Insgesamt gibt es 30 Intensitätsstufen, die in den höheren Regionen auch Fitness-Fans ordentlich aus der Puste bringen sollen. Die Intensität bestimmt, wie oft Übungen wiederholt werden müssen und wie viele Lebenspunkte eure Gegner haben. Denn während ihr durch die Welt "joggt", müssen allerlei Monster besiegt werden. Diese macht ihr durch Übungen und eine möglichst gute Ausführung platt. Rollenspielelemente sind ebenfalls eingebaut. Euer Charakter steigt nämlich Level und wird demnach stärker. Auch bekommt ihr mehr Übungen, mit denen sich an den Monstern noch mehr Schaden austeilen lässt. Gamification auf höchstem Niveau also! Dabei werden kaum Tasten gedrückt, sondern vielmehr schaut die Konsole, wie ihr den Ring zusammendrückt, neigt und kippt und was eure Beine, genauer das Bein mit dem JoyCon dran, so vor dem Fernseher treiben. Und das ist genau die Einschränkung von Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch: Die Hybrid-Konsole kann mit diesem Spiel nur im TV-Modus genutzt werden.

Von unsportlich bis extrem sportlich Wie bereits erwähnt stellt ihr den Schwierigkeitsgrad selbst ein. Dazu fragt euch Ring Fit Adventure nach euren sportlichen Erfahrungen, wie gross und alt ihr seid und wie ihr euch insgesamt selbst einschätzt. Bis zu 30 Stufen können eingestellt werden. Ist man am Anfang und kämpft gegen sein erstes Monster im Spiel, dann reichen um die 5 Squats (Kniebeugen), um den Unhold zu besiegen. Hat der virtuelle Coach euch aber auf Stufe 16 (von 30) eingeschätzt, können es schon einmal über 20 Squats pro Gegner werden! Der Schwierigkeitsgrad kann übrigens jederzeit angepasst werden. Entweder automatisch, wenn das Spiel euch nach eurem Befinden nach einer Runde fragt oder eben selbst. Besonders gut gefallen hat mir aber auch der virtuelle Fitnesscoach, der die Übungen für euch bis ins kleinste Detail verständlich vorturnt. Eine nette Stimme erklärt dabei, was ihr zu beachten habt und worauf es bei jeder Übung die ihr durchführt ankommt. Das ersetzt natürlich kaum einen echten Trainer oder Trainerin, die wirklich zuschaut und korrigiert, aber hilft durchaus ungemein. Daher ist es wirklich wichtig den Anweisungen genau Folge zu leisten, um sich keine Verletzungen vor der Nintendo Switch zu holen. Ring Fit Adventure beinhaltet zudem hunderte von unterschiedlichen Übungen. Auch diese reichen von Einstiegs-Level bis hin zu fortgeschrittenen Techniken und werden nach und nach im Spiel freigeschaltet. Auch Yoga ist für entspanntes Training dabei. All diese Trainingsübungen teilen sich in Oberkörper, Arme, Beine, Rücken und weitere Schwerpunkte auf. Wer der Story nicht folgen möchte kann sich im Spiel eigene Workouts zusammenstellen oder auch bereits vordefinierte Trainings durchführen. So bleibt der Wiederspielwert erhalten und es gibt unzählige Möglichkeiten, am Ball zu bleiben. Wer zusätzliche Motivation haben will und zufällig auch ein paar Freunde und Freundinnen in seiner Liste hat, die Ring Fit Adventure ebenfalls spielen, kann Ergebnisse miteinander vergleichen lassen. Egal ob vorgefertigte Workouts oder in der Story. Auch kann mich "Weltranglisten" anschauen und seine Leistung mit der von fremden Spielerinnen und Spielern vergleichen. Braucht es mehr für Motivation? Wahrscheinlich nicht.

Der Ring Con und die Beinbinde sind essentiell zum Spielen von Ring Fit Adventure. Bild: Nintendo

Ring Fit Adventure: Ring-Con ist nahezu unzerstörbar Bei uns im Haushalt ist Ring Fit Adventure bereits einige Wochen im Einsatz und der Ring hält echt einiges aus. Er ist extrem stabil und gleichzeitig auch sehr flexibel. Muss er ja auch sein, denn der angebrachte Joy-Con erkennt Bewegungen wie Zusammendrücken, Auseinanderziehen und weitere Aktionen nahezu millimetergenau! Die Verarbeitung des Rings ist daher hervorragend und er hält im Rahmen der Übungen wirklich alles aus. Ähnlich gilt es übrigens auch für das Beinband, wo der der zweite Joy-Con seinen Platz findet, um die Beinbewegungen zu messen. Sofern das Band nicht absichtlich überdehnt wird, sollte die Bandage auch lange durchhalten können. An der Qualität gibt es also nicht wirklich etwas zu meckern.

Ihr könnt auch ohne den Abenteuermodus trainieren und euer eigenes Trainings-Paket schnüren. Bild: PocketPC.ch / Laser