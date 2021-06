Review: Willy Morgan and the Curse of Bone Town für Nintendo Switch im Test

Erinnert ihr euch noch an Monkey Island? Oder die Indiana Jones Spiele? Day of the Tentacle? Sam and Max? Lukas Arts hatte in den 1990er Jahren mit den Point-and-Click-Games einen durchschlagenden und auch recht nachhaltigen Erfolg und auch andere Spieleschmieden lieferten hier Perlen des Genres ab, dass ganze Generationen von Gamern begeistern konnte. Heutzutage findet man dieses traditionelle Videospielkonzept nur noch selten, was auch der technischen Entwicklung geschuldet ist. In Zeiten von 3D-Raytracing in Echtzeit sind solch eher genügsame Games die Ausnahme geworden.

Doch es gibt sie noch. Und mit Willy Morgan and the Curse of Bone Town wurde heute eine moderne Variante des Point-and-Click Spiels für die hybride Konsole Nintendo Switch vorgestellt. VLG Publishing hat das Game von Leonardo Interactive heute in die virtuellen Läden gebracht. Badland Publishing vertreibt zudem die physische Version des Spiels. Wir haben es uns vorab schon einmal anschauen dürfen.

Worum geht es in Willy Morgan and the Curse of Bone Town für Nintendo Switch?

Willy Morgan ist ein Third-Person-Adventure mit einem Fantasy-Piraten-Thema. Die Geschichte entfaltet sich durch lustige Dialoge und herfordernde Rätsel, bei denen man versucht, die Geschichte um das Verschwinden des Vaters der Hauptfigur, Willy Morgan, zu entwirren:

10 Jahre sind vergangen, seit Willys Vater, der berühmte Archäologe Henry Morgan, unter mysteriösen Umständen verschwand. Eines Tages flattert ein geheimnisvoller Brief bei Willy herein:

“Wenn du diesen Brief erhältst, ist etwas schiefgelaufen und es liegt an dir, zu beenden, was ich angefangen habe.

Gehe so schnell du kannst ins alte Gasthaus in Bone Town, Zimmer 09, aber traue niemandem…”

Und schon macht man sich gemeinsam mit Willy auf, das Rätsel zu lösen und steckt mitten im Abenteuer um Piraten, Computer, Magie und vieles, vieles mehr. Dabei spielt man sich durch über fünfzig unterschiedliche Orte klickt und sucht auf Dinge und Gegenstände, nimmt sie in sein Umhängetaschen-Inventar auf und kombiniert auf kreative Weise Dinge, um im nichtlinearen Game mit ungewöhnlichem Grafikstil und über zwei Stunden Musik-Soundtrack voran zu kommen. Hierfür sind nicht nur Geschick und eine gute Beobachtungsgabe gefragt, sondern auch eine ordentliche Portion Kreativität und Vorstellungskraft nötig.