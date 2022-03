Review: Who Pressed Mute on Uncle Marcus? für Nintendo Switch

Murder Mistery-Spiele und Geschichten sind seit jeher ein äusserst beliebtes Genre, dass auch bei Videospielen immer wieder anzutreffen ist. Mit Who Pressed Mute on Uncle Marcus? ist nun ein Krimi-Spiel gestern veröffentlicht worden, dass dem ganzen einen besonderen Moment verpasst. Nicht nur ist das Game von Wales Interactive und Good Gate Media ein klassisches Whodunit, sondern es strotzt vor britischem schwarzem Humor und Exzentrik.

Hinzu kommen recht hochkarätigen Schauspielerinnen und Schauspielern, denn Who Pressed Mute on Uncle Marcus? ist ein Full Motion Video-Spiel, kurz FMV. Das bedeutet, dass keine Computeranimationen zum Einsatz kommen, sondern filmische Szenen mit echten Menschen. Und das nicht nur auf dem PC via Steam, sondern auch auf den Konsolen Micorosft Xbox One / Series X/S sowie Sony PlayStation 4/5 und der Nintendo Switch. Zudem ist das Spiel auch für Apple iOS und Google Android erhältlich. Multiplatform at it’s best.

Wir haben das Mörder-Game für die hybride Konsole Nintendo Switch vorab testen dürfen.

Worum geht es in Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

Die Story ist schnell umrissen: Sieben Familienmitglieder treffen sich via Videokonferenz zur Geburtstagsfeier der Mutter, Schwester beziehungsweise Tochter und dem alljährlichen Familienquiz. Und Quiz sind in England weiterhin sehr beliebt, nicht nur im Pub. Dass man sich per Videokonferenz-Software trifft, ist uns allen seit nunmehr über zwei Jahren nicht gerade unvertraut und auch der namenlosen britischen Familie im Spiel nicht weiter fremd. Selbst die schon sehr betagte Oma, die neben den zwei Schwestern, der Tante sowie deren Söhne ist virtuell beim Quizspiel dabei. Fun Fact am Rande: Das Filmmaterial zu Who Pressed Mute on Uncle Marcus? wurde während des Lockdowns in Los Angeles und London gedreht. Passt also.

Wir nehmen im Game nun die Position einer der Töchter des Geburtstagskinds ein, nämlich von Abby, die wiederum von Abigail Hardingham (bekannt aus The Missing) gespielt wird. Onkel Marcus, gespielt von Andy Buckley (bekannt aus der Serie The Office und Jurassic World) ist nicht mit am Quiz beteiligt, schaltet sich aber immer wieder auf Abbys Bildschirm, denn er hat ihr anvertraut, dass er beim letzten Treffen von einem vergiftet wurde. Er hat nur noch wenige Stunden zu leben und wir müssen herausfinden, wer es getan hat und mit welchem Gift, um zu versuchen, das Leben von Abbys Onkel zu retten.

Ein klassisches Whodunit, wie bei Agatha Christies Hercule Poirot liegt also vor uns: Ein abgeschlossener Schauplatz und eine begrenzte Anzahl verdächtige Personen, denn wir lernen schnell, dass in dieser Familie so einiges im Argen liegt und irgendwie alle mit irgend jemandem oder allen anderen eine Rechnung offen haben. Dabei haben wir also sechs herrlich verrückte aber gleichzeitig realistische Verdächtige vor uns: Die Mutter Felicity, gespielt von Gabriel Galaister (vekannt aus Coronation Street), Oma (Eileen Davies aus EastEnders), die eigene Schwester Lottie (gespielt von Georgia Small), Tante June (Susannah Doyle aus About a Boy und Black Mirror), sowie die beiden Cousins Bradley (Robbie Kay, Fluch der Karibik 4) und Toby (Al Weaver, Granchester). Abby nimmt im Verlauf des Spiels am Familienquiz teil und befragt gleichzeitig, mal offen mal indirekt, ihre Verwandten.