Review: The Falconeer: Warrior Edition für Nintendo Switch im Test vorab

Heute testen wir ein Spiel des Solo-Developers Tomas Sala, das beim Publisher Wired Productions für die hybride Konsole Nintendo Switch erscheint. Es ist zudem für PC via Steam, für Sony PlayStation und die Microsoft Xbox bereits veröffentlicht. Wir durften das Spiel vorab ausprobieren. The Falconeer: Warrior Edition für Nintendo Switch enthält die beiden zusätzlichen Download-Inhalte (DLC) Der Jäger und Rand der Welt. Unsere Preview jedoch kommt noch ohne die Erweiterungen, wir testen also quasi nur das Basisspiel, welches jedoch Im Juli auf die komplette Warrior Edition automatisch aktualisiert werden soll. The Falconeer: Warrior Edition stellt ein vollständig für die hybride Konsole aktualisiertes Spiel dar und bringt dann zum Release im August zudem die beiden DLC Der Jäger (The Hunter), der eine neue Spielerklasse mit einem fliegbaren Ormir-Drachen und ein Pyrogefäss-Lenkraketen-Set hinzufügt, und den DLC Rand der Welt (The Kraken) der drei zusätzliche Nebenquests und neue Bosskämpfe beinhaltet.

Worum geht es in The Falconeer?

Das BAFTA-nominierte Spiel The Falconeer: Warrior Edition, wie der Titel für die Nintendo Switch lautet, dreht sich um eine fiktive Welt, die von Wasser überflutet ist. Man schlüpft dabei in die Rolle eines Falkoniers (nicht Falkners, wie es wohl treffender übersetzt heissen würde) und kämpft Luftschlachten du auf dem Rücken eines majestätischen Kriegsvogels. Weiter erkundet man die atemberaubende ozeanische Welt um Ursee, die dominiert wird von der Rivalität verschiedener Häuser um die spärlichen Ressourcen, in der man Missionen und Nebenquests bestreitet, Piraten, Kraken und andere Gefahren abwehrt um schliesslich den mysteriösen Mancer-Orden zu entmachten, der alle Technologie in dieser Welt kontrolliert und reguliert.

Die riesigen Kriegsvögel, auf denen wir und andere Charaktere im Spiel The Falconeer fliegen, sind mit mächtigen und unterschiedlichen Waffen ausgestattet, die praktischerweise mit der Energie von Blitzen aufgeladen werden. Wir fliegen also in ein Gewitter hinein, um wieder Munition zu bekommen und müssen dazu nicht erst landen.

Die Missionen in diesem Open World Game reichen vom Überbringen von Botschaften, wiederfinden von Bojen und Schiffen bis zu Kämpfen, Eskorten sowie dem Transport von grossen Kisten und vielem mehr, so dass es nie langweilig wird. In den zahlreichen Kampagnen der sechs Kapitel des Hauptspiels entfaltet sich die Story durch viele verschiedene Perspektiven und Zugehörigkeiten, die so eine nichtlineare Entdeckungsreise rund um das Geheimnis von Ursee, seiner Geschichte und seinem Volk entfalten.