Review: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für Nintendo Switch

Worum geht es in in TMNT SR?

Wer bei Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo an italienische Künstler der Renaissance denkt, liegt zwar nicht ganz falsch, aber eigentlich geht es dabei ja um vier mutierte Schildkröten im Teenager-Alter, die in der Kanalisation von New York City zusammen mit ihrem Stiefvater, der ebenfalls mutierten Ratte Splinter leben und dem Verbrechen im Big Apple den Kampf angesagt haben. Die Comics und Cartoons der 80er und 90er haben wohl viele von uns durch ihre Kindheit begleitet und auch nach dem Verkauf an Nickelodeon und weitere Zeichentrick-Auflagen in diesem Jahrtausend haben die Filme und Serien viele begeisterte Fans gesammelt. Auch die Videospiele-Branche hat vom Boom um die Teenage Mutant Ninja Turtles (oder Teenage Mutant Hero Turtles, wie sie bei uns und in Grossbritannien hiessen) profitiert. Vor allem der japanische Hersteller Konami hat unvergessene Spiele für die Arcade sowie Nintendo Konsolen von NES bis GameBoy und viele mehr produziert. Gerade Beat-Em-Ups wie Fall of The Foot Clan und Back From The Sewers haben uns stundenlang an die Spielkonsolen und Handhelds fesseln können. Mit Turtles in Time für das SNES hat die Schildkröten-Manie jedoch einen unvergessenen Höhepunkt gefunden und viele Fans für lange Zeit begeistert. Hier knüpft Shredders‘ Revenge an. Die vier Schildkröten schicken sich zusammen mit ihren Verbündeten, notabene auch April O’Neil, an, Krang und Shredders neuesten bösen Plan zu vereiteln. Dabei kämpfen sie gegen alte Bekannte wie Bebop und Rocksteady, Horden von Foot-Gang Soldaten und Roboter, Triceraton-Krieger und Rock Troops und viele mehr.

Nach dem Überfall auf Aprils Arbeitsstätte, den Sender Channel 6, prügelt man sich in dem Spiel mit bis zu fünf weiteren Personen an zeitlosen TMNT-Schauplätzen von Manhattan und Coney Island über die Dächer der Stadt bis hin zu feuchten Abwasserkanälen und der Dimension X, um das böse Superhirn Krang und den tolpatschigen Ninja Shredder zu besiegen. Doch zu viel wollen wir auch nicht verraten an dieser Stelle.