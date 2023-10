Review: Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans 2 für Nintendo Switch im Test von Yves Jeanrenaud

Als 2017 die Nintendo Switch das Licht der Welt erblickte, kam auch ein äusserst erfolgreiches Indie-Debut auf die hybride Spielkonsole. Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans war ein Riesenerfolg für Trinity Team Games und nun fast sechs Jahre später, kam die heissersehnte Fortsetzung mit Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans 2 für Nintendo Switch, dieses mal mit ININ als Publisher und neben der Switch auch für PC via Steam, PlayStation 4 sowie PS5. Das Spiel ist seit dem 22. September dieses Jahres erhältlich. Wir haben den Pixelart Brawler mit Anleihen bei vielen erfolgreichen Filmklassikern des infernalen Duos getestet, das in Bologna entwickelt wurde und sich passenderweise an Genre-Klassikern wie Double Dragon und Golden Axe orientiert. Inhaltsverzeichnis Toggle Worum es geht bei Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans 2

Testeindruck Graphik Sound Mini-Games und Multiplayer Box Version Steuerung und Gameplay

Preis und Fazit Worum es geht bei Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans 2 Slaps and Beans 2 macht da weiter, wo der erste Teil endete. Nach einem Flugzeugabsturz retten sich Bud und Terence mit einem Floss nach Afrika, von wo aus die beiden sich durch 15 Level aus bekannten Szenen verschiedenster Filme wie Banana Joe, Zwei wie Pech und Schwefel oder Vier Fäuste für ein Halleluja schlagen müssen. Irgendwelche fiesen Ganoven gibt es immer, die lokale Waisenhäuser drangsalieren oder andere krummen Dinger drehen. Das kann das Krokodil und sein Nilpferd natürlich nicht so stehen lassen – und schon gibt’s auf die Nuss! Von einem Polizeirevier im sonnigen Florida bis zu einer afrikanischen Safari in Rhodesien, von einer Partie Pelota bis zu einer Schlägerei in der Küche – die beiden Helden reisen in diesem neuen Abenteuer um die Welt, um sich zu ohrfeigen … und für Bohnen!

Hier geht fliegen nicht nur die Fäuste, in Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans 2 für Nintendo Switch. Screenshot: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck Graphik Die Graphik ist in charmantem Retro-Look gehalten und kommt als aufwändige Pixel-Art daher. Detaillierte Levelhintergründe, ausreichend unterschiedliche Gegner und treffend gezeichnete Hauptcharaktere lassen Kindheitserinnerungen an die Spencer-Hill-Filme der 60er und 70er Jahre aufkommen, die ja bis in die 1990er noch produziert wurden. Sage und Schreibe 17 Stück wurden mit dem Duo gedreht. Viele Schauplätze und Props in Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans 2 für Nintendo Switch sehen so aus, als hätten wir sie gerade noch in einem der Streifen gesehen. Viele Gegenstände kann man den Gaunern abjagen, aufheben und als Waffe benutzen oder essen – klar: Bohnengerichte zuallererst. Manches wird geworfen, anderes zum Hauen benutzt. Das Spiel sieht insgesamt sehr gut und stimmig aus. Das Bild ist stets etwas wuselig, da immer mehr und mehr Tunichtguts ankommen, verliert aber nie richtig an Übersichtlichkeit. Auch wenn es vergleichsweise einfach gestrickt ist hinsichtlich der Graphik, so verleiht es Slaps & Beans 2 doch seinen eigenen Charakter. Sound Richtig cool, nicht nur aber besonders für Fans der manchmal doch sehr linear gestrickten Filmklassiker ist jedoch, dass Slaps and Beans 2 auf die Filmmusik von Oliver Onions zurückgreifen kann. Ja, genau! Die Brüder Guido und Maurizio De Angelis haben offiziell die Musik für das Game als Lizenz geliefert. Darunter sind beinahe schon ikonische Hits wie Banana Joe oder Mundialito. Hinzu kommen irrwitzige und zynische Dialoge nicht nur Texte in Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch, sondern zudem auch eine englische, italienische, deutsche und spanische Sprachausgabe. Trinity Team konnte für die italienische Sprachausgabe mit Bruno Schirripa sogar die originale Synchronstimme von Bud Spencer gewinnen. Und klar kommen die bekannten Ohrfeigen- und Fausthieb-Sounds aus den Actionfilmen auch im Spiel nicht zu kurz. So klingt Slaps and Beans 2 immer gut und passend und lässt, gerade wegen der hochkarätigen Synchronsprecher Tilo Schmitz als Bud und Dennis Schmidt-Foß als Terence, sowie Manfred Lehmann, das Film-Feeling schnell wieder aufkommen. Mini-Games und Multiplayer Slaps and Beans 2 wird so Bud Spencer und Terence Hill nicht nur gerecht, weil man sich zu Zweit auf der Couch durch verschiedene Level prügelt und den meisten Gegnern haushoch überlegen ist – so wie Bud und Terence in den filmischen Vorbildern. Das Spiel lebt auch von einer Vielzahl abwechslungsreicher Mini-Games und Rätsel. Mal müssen Tonkrüge gegen Gauner geschleudert werden, die wie an der Schiessbude immer wieder auftauchen. Klassische Schalter-Türen-Aufzüge-Rätsel gibt es auch immer wieder. Ein andermal balancieren wir ein Boot voller Bananen über einen reissen Fluss, während wir gegen Lecks und Krokodile ankämpfen und die Balance bewahren müssen, um nicht zu viele Früchte auf dem Weg zu verlieren. Manches Mini-Spiel wird in Bud Spencer und Terence Hill – Slaps and Beans 2 für die Nintendo Switch freigeschaltet und kann sodann mit bis zu vier Personen gespielt werden, so etwa ein Wettessen. Alle Minispiele können aber auch alleine gezockt werden. Box Version ININ hat als Publisher schon eine kleine Tradition, auch Indie-Titel als physische Version zu veröffentlichen. So gibt es auch das durch Crowdfunding finanzierte Slaps and Beans 2 nicht nur als Download für diverse Platformen, sondern, im Falle der Nintendo Switch, auch als Spielesoftwarekarte. Als besondere Dreingabe ist hier noch ein Mini-Poster im A3-Format mit je einem Motiv pro Seite sowie ein kleines Handbuch, dass die Steuerung auf einer Seite übersichtlich abbildet und einige Szenen aus dem Game aus dem Enwicklungs-Tagebuch illustriert. Zudem ist das Spiel mit einem Wendecover mit zwei unterschiedlichen Motiven ausgestattet, wobei eines auch ohne die das USK-Logo auskommt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Steuerung und Gameplay Die Steuerung in Slaps & Beans 2 ist schnell gelernt und wird im ersten Level auch ähnlich einem Tutorial kurz eingeführt. Mit der linken Schultertaste L können wir schnell und unkompliziert zwischen Bud und Terence wechseln, wenn wir alleine vor dem TV mit der Konsole sitzen. Das ist für manche Rätsel essenziell. Aber auch im Kampfgeschehen kann das nützlich sein, denn beide Helden verfügen über jeweils eigene Spezialangriffe und Fähigkeiten. Bud kann beispielsweise auch verstärkte Kisten zerschlagen, Terence springt auf Tische und andere Möbel und kämpft fortan von oben. Für Angriffe gibt es zwar nur zwei Tasten – B für schnelle Attacken und Y für schwere Angriffe. Diese können jedoch auch aufgeladen werden, um eine besonders verehrende Wirkung zu entfalten. Mittels A und B kann man zudem die Spezialangriffe einsetzen. Die Tasten A und die rechte Schultertaste R dienen zum Blocken gegnerische Angriffe. Die Tasten Plus sowie Minus pausieren das Spiel und mit der Schultertasten ZR sowie dem Drücken auf einen der Analog-Sticks kann man rennen. Rennen kann man aber auch, indem man zwei mal in dieselbe Richtung drückt. Dazu können das D-Pad ebenso wie beide Analog-Sticks der Joycons genutzt werden.