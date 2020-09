Review: RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition für Nintendo Switch

Nun, in RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition handelt es sich, wie der Name schon vermuten lässt, um ein Strategie- und Wirtschaftssimulationsspiel, bei dem sich alles um den Aufbau von Vergnügungsparks dreht. In einer 3D-Draufsicht planen und bauen wir hier Achterbahnen und Swimmingpools, Gertränke- und Essensbuden, Souvenirshops, Dekorationen, Wege und vieles mehr, um unseren virtuellen Gästen den Besuch so unterhaltsam wie möglich zu machen. Gleichzeitig wollen wir natürlich, schliesslich heisst es Tycoon und nicht Welfare, unsere Taschen mit virtuellem Geld füllen, denn die Gäste zahlen für den Parkeintritt und/oder für den Besuch unserer Attraktionen und allem anderen.

RollerCoaster Tycoon 3 selbst erschien vor mittlerweile 16 Jahren. Es ist nun heute für die Nintendo Switch als Complete Edition beim britischen Frontier Developments Studio veröffentlicht worden, dass sich schon für den mittlerweile bereits als klassisch zu bezeichnenden Teil verantwortlich zeichnete. Es war das meistverkaufte Achterbahn-Simulationsspiel seiner Zeit. Wenn das kein guter Grund für eine Neuauflage ist? Die Complete Edition beinhaltet die beiden Erweiterungen Wild! und Soaked!, so dass auch riesige Tierparks und beeindruckende Wasserparks gebaut werden können. Neben der japanischen Hybridkonsole Nintendo Switch ist RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition auch für den PC, via Epic Games Store, erhältlich. Letzteres sogar bis zum 1. Oktober 2020 komplett kostenlos.

Wer erinnert sich noch an Theme Park von Bullfrog Productions? 1994, vor also 26 Jahren schon, begründete dieses Spiel für den PC (MS-DOS) das Subgenre der Freizeitpark-Simulationen, das vor allem durch Frontiers RollerCoaster Tycoon-Serie, die fünf Jahre später startete, eine sehr beliebte Wirtschaftssimulation beliebt wurde.

Alles fängt mal klein an, auch in RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition für die Nintendo Switch. Screenshot: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Spieleindruck von RollerCoaster Tycoon 3 für die Nintendo Switch

Das Spielen von RCT3 in der Complete Edition auf der Nintendo Switch ist ausgesprochen kurzweilig. Wie bei vielen Wirtschaftssimulationen gilt es zwar, sich zunächst mal in die Spiellogik einzudenken und hier auch die Steuerung zu meisten (gerade wenn man das Spiel noch aus den alten PC-Tagen kennt), doch bald fällt es leichter und leichter, seine Parks im Story-Modus zum Erfolg zu bringen. Dabei reiht sich jeweils ein Ziel an das nächste, so dass man nicht unbedingt ständig mit einem neuen Park konfrontiert wird, sondern über Stunden an einem Freizeitpark basteln und planen kann und beinahe nebenher die Missionen erfüllt, neue Attraktionen freischaltet und Verbesserungen erhält.

Die Wirtschaftssimulation selbst ist durchaus komplex. Das Tutorial empfiehlt sich allemal, denn es kommt meistens darauf an, den richtigen Mittelweg zwischen weniger aufregenden Attraktionen wie Karussells, nervenkitzelnden Achterbahnen, gepflegten und einem ansprechenden Erholungsbereichen sowie den Verkaufsständen zu bewahren. Sonst spricht man nicht so leicht ein breites Publikum dauerhaft an und hält sie nicht lange genug im Park, bis die simulierten Menschen all ihre Ersparnisse auf den Kopf gehauen haben.

Die kleinen Menschen, die in einem integrierten Editor auch bearbeitet und zu beliebigen “Familien” zusammengestellt werden können, haben nämlich alle eine individuelle Vorliebe, was Adrenalin, Budget und Wünsche an geht. Im Spiel lassen sich deren Gedanken und Werte zu Hunger, Zufriedenheit und Übelkeit und so weiter jederzeit abfragen, aber um daraus Schlüsse für mögliche Verbesserungen zu ziehen, ist nicht immer ganz leicht. Das Tutorial hilft dabei, die Emotionen und Gedanken richtig zu deuten.

Viele hochzufriedene Besucher, die beim Verlassen des Parks alles ausgegeben haben, sind ein Zeichen für einen durchdachten, bedarfsgerechten Park. Dazu braucht es aber auch entsprechendes Personal! Die Bahnen müssen inspiziert, gewartet und gepflegt werden, ebenso werden die Wege und Toiletten gereinigt und wer Tiere zur Schau stellt, braucht entsprechend ausgebildete Fachkräfte dafür. Für alle Angestellten in eurem Amüsierpark gibt es auch individuelle Bedarfe und Wünsche und man muss die Weiterbildungen, Gehalt und Arbeitseinsätze mit unter ziemlich gut planen.

Hinzu kommt der integrierte Bahndesigner, der es zudem ermöglicht, Schienenteile mehrerer verschiedener Fahrgeschäfte miteinander zu kombinieren und andere Wagen auf Bahnen zu setzen. Auch dafür ist das Tutorial nahezu Gold wert.

Belohnt wird man in RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition nicht nur mit neuen Bahnen und Attraktionen, sondern kann seine Fahrgeschäfte und Attraktionen auch allesamt selbst ausprobieren und aus der Sicht der Gäste geniessen!

Wer die Herausforderungen des Karrieremodus ablegen möchte, kann auch in einem Sandkastenmodus mit unendlichem Budget und maximalem Platz einfach bauen, wonach das Herz begehrt.