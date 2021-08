Review: Red Wings: Aces of the Sky für Nintendo Switch

Luftkämpfe sind seit jeher ein beliebtes Videospiel-Genre. Doch Red Wings: Aces of the Sky macht einiges anders. Der Titel von All in! Games, den es neben Steam auch für die Sony PlayStation, die Microsoft Xbox und die Nintendo Switch gibt, lässt uns in zwölf historischen Kampfflugzeuge des ersten Weltkriegs – darunter natürlich auch die legendäre Fokker Dr.1 Triplane – einsteigen und in einem erfrischenden Arcade-Stil um die Lufthoheit kämpfen.

Red Wings: Aces of the Sky für Nintendo Switch. Screenshot: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Steuerung und Gameplay

Die Steuerung von Red Wings: Aces of the Sky ist denkbar intuitiv angelegt und schnell erlernt. Die Ansicht liegt stets in dritten Person kurz hinter dem Heck des Flugzeugs. Nur während man den rechten Analog-Stick drückt und hält kann man mit selbigem die Kameraperspektive vorübergehend ändern.

Während der linke Analog-Stick zur Steuerung des Flugzeugs eingesetzt wird, regelt der rechte Stick die Geschwindigkeit. Die linke Schultertaste dient zum Rotieren, Minus wählt ein Ziel aus. dass mit der ZL-Schultertaste herangezoomt werden kann. Plus pausiert das Spiel und mit beiden rechten Schultertasten kann man seine Bordkanone oder, je nach Mission, den Bombenabwurfmechanismus, betätigen. Die vier Buttons ABXY setzten je eine Spezialfähigkeit ein, von der Fassrolle bis zum finalen Schuss per Pistole, mit dem gegnerische Pilot:innen direkt am Himmel eliminiert werden. Die Spezialfertigkeiten werden nach und nach im Kampagnenverlauf freigeschaltet. Mit Skillpunkten, die man bei erfolgreichen Missionsabschlüssen verdient, lässt sich deren Abklingzeit sowie Effizienz nach und nach verbessern. Die Fähigkeiten werden am rechten unteren Bildschirmrand als Symbole in Kreuzformation angezeigt, so dass schnell ersichtlich ist, welche Taste was auslöst.

Soweit, so einfach. Wichtig ist natürlich zu beachten, dass so ein Jagdflugzeug nicht nur wenig Schäden davon tragen sollte, sondern auch einen begrenzten Treibstoffvorrat hat. Beides wird am linken unteren Bildschirmrand um einen herkömmlichen Radarkarten-Kreis angezeigt. Grüne Achtelkreissegmente symbolisieren die Gesundheit des Flugzeugs, ein gelber Halbkreis den Treibstoffvorrat. Bevor dieser zuneige geht, sollte man tunlichst durch die leuchtenden Kreise, die an Ballons schwebend am Himmel platziert sind, fliegen. Dabei wird der Treibstoff nämlich nachgefüllt und/oder das Flugzeug repariert.

Mission für Mission kämpft man sich so in Red Wings also durch den Himmel und schiesst auf Ballons, Zepeline, Jagdflugzeuge und mehr. Auch Missionen, bei denen beispielsweise Brücken bombardiert werden müssen, sind dabei. So kommen pro Kriegsbündnis je 25 Missionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zusammen, die alleine oder zu zweit im lokalen Koop-Modus bestritten werden können. Zusätzlich gibt es Skirmish-Modi ohne grosse Story und die Möglichkeit, bis zu drei Sterne und damit bis zu drei Skillpunkte zu verdienen.

Die Skillpunkte sind auch bitter nötig, denn die KI lässt einem nicht wirklich in Ruhe und macht oftmals einen recht gewieften Eindruck, der von einem kleinen Player wie All in! eher nicht zu erwarten war. Spielt man Red Wings: Aces of the Sky allerdings zu zweit vor dem TV-Gerät, ist es deutlich leichter, sich der gegnerischen Flugzeuge zu erwehren. Das macht auch nochmal mehr Spass.

Grafik

Die Grafik von Red Wings vermittelt den Eindruck, ein animiertes Comicbuch vor sich zu haben. Das wird zwar vornehmlich durch die kurzen Cutscenes mit englischer Sprachausgabe, flacheren, knalligen Texturen und die schwarzen Umrandungen der Objekte im Spiel erreicht, verfehlt aber seine Wirkung nicht. Auch auf der leistungstechnisch schon etwas betagten Hybrid-Konsole Nintendo Switch ist die Performance mit dieser Grafik tadellos und auch in grossen Luftschlachten mit mehreren Dutzend Flugzeugen am Himmel ruckelt nichts oder gerät gar ins Stocken.